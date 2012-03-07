- 2012年03月07日慕德贵认为，公款消费背后还是一种分级、分灶吃饭的财政体制和项目管理体制。如果新财年一开始就能把钱分出去了，“谁还来找你跑部要钱啊”。“项目也是这样，如果没有科学的研判机制和分配机制，谁带头制止三公谁倒霉！”
- 2012年03月07日中国铁建（601186.SH）3月6日晚公告称，公司下属厄瓜多尔科里安特公司与厄瓜多尔不可再生资源部经过一年多的持续谈判，在厄瓜多尔总统府共同签署了采矿合同，该采矿合同在获得中国政府批准后生效
- 2012年03月07日2012年3月7日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3213元，较前一交易日报6.3141下跌72基点。
- 2012年03月07日历时一年多的武汉塑料（000665）重组事项目前仍然没有明显进展，据了解，证监会要求的就重组有关问题作出书面说明和解释的材料仍未报送。
- 2012年03月07日转变经济发展方式表面是经济问题，但实质是利益格局问题。不同的经济发展方式有不同的受益人群。转变经济发展方式，经济变化必然引起社会变化。因此要注意研究转变经济发展方式过程中会涉及的利益群体、对社会所产生的影响
- 2012年03月07日此外，他透露，北京银行再融资不超过118亿的定向增发计划，有望在一季度适当的时机尽快完成发行。
- 2012年03月07日央行将进一步配合财政部等部门做好地方政府融资平台的清理规范工作；将加强商业银行信贷风险预警提示；将加强地方政府债务的风险识别和风险管理；将探索建立地方政府举债融资机制。
- 2012年03月07日昨天广汽长丰（600991）完成了最后一个天的交易，从今天开始，该股票将终止上市。最终，广汽长丰收盘价报17.82元，最后一个交易日下跌2.99%，但是元旦以来，该股涨幅已经高达17.94%
- 2012年03月07日广东省省长朱小丹表示，我们要坚定不移地实施扩大内需战略，但同时我们也需要从广东的实际出发，千方百计维护来之不易的宝贵的国际市场份额。
- 2012年03月07日对一些企业之间资金使用互相调剂合作为主的，不以盈利为目的民间借贷合法化。但对于非法融资以及高利借贷的需要进行整治。
- 2012年03月07日王玲说，随着城镇化步伐的加快，大量农民工可参加居民医保，但原新农合关系将“作废”，连续参合缴费年限将“清零”，挂钩医疗待遇从起点计算，对流动就业等造成障碍。
- 2012年03月07日石家庄市公安局相关负责人表示，此案目前已被定性为重大刑事案件，目前警方正在全力侦破，但案情具体细节目前尚不便向外界披露。
- 2012年03月07日二重重装定向增发预案有效期满，因公司股价低于发行底价，公司决定终止发行
- 2012年03月07日果公司也“不负众望”地在解禁当日即登上了大宗交易榜单，当日公司有6笔大宗交易，套现额超过2400万元，这也是公司首次登上大宗交易榜单
- 2012年03月07日这早已不是内地生产的中成药在香港第一次被回收。而涉事的“中联”牌鼻炎片早在半年前就曾因重金属含量超标被香港卫生署公告回收。
- 2012年03月07日根据中国证监会基金部最新通知，国内基金公司在确保境内基金通道产品不超过3只的前提下，对于产品的类型基金公司不再做硬性规定。
- 2012年03月07日对于刚毕业还没有能力购买保障性住房的青年教师，可以在廉租房过渡，过渡期可设定合理的年限，待有一定的经济能力后可根据政策购买保障房。
- 2012年03月07日现阶段应突出社会体制改革的任务，在针对流动人口管理方面应打破户籍、地区、身份的限制，实现全覆盖的社会保障。
- 2012年03月07日据上述知情人士透露，目前星晨急便已资不抵债，已经等不及也确实没有看到有风投继续来投的迹象，此刻星晨急便正面临倒闭清算，而陈平本人，正是在处理这些扫尾工作。
- 2012年03月07日目前北京市的人口已经达到2000万，对城市的管理和运行承载带来一定压力，这是一个苗头。我们也注意到总理的报告中提到中小城市的户籍放开的内容，但对特大城市还是要进行认真研究
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