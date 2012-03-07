- 2012年03月07日天壕节能近日发布招股书称将登陆创业板，拟发行8,000万股。但翻阅其招股说明书发现，招股书中的风险提示竟高达27项，同时由于资金周转速度过慢和对合作企业经营状况的过度依赖，该模式也可谓是“危”“机”并存
- 2012年03月07日目前，行业规模以上企业开工率在80%以上，但部分中小微企业、出口加工型企业困难较为明显，珠三角一些产业集群的开工率仅40%左右。
- 2012年03月07日
- 2012年03月07日今后广东保障性住房以公租房为主体，除已批准立项的项目外，将暂停新建经济适用住房，鼓励各地发展小户型公租房。
- 2012年03月07日日前新调入北京团的铁道部工程管理中心常务副主任武汛代表坦承，去年下半年和今年初的确一度出现资金困难，有工程确实有一些停工现象。
- 2012年03月07日汇率改革已经取得了实质性进展。下一步改革的方向应该是，进一步放宽双向波动的幅度，让汇率进一步接近均衡水平。
- 2012年03月07日全国人大代表、中国证监会上市公司监管部副主任欧阳泽华透露，新股发行制度本身牵涉面较广，其改革不可能一蹴而就。因此必须充分尊重市场发展的规律，按照循序渐进的原则往前推进
- 2012年03月07日吴英案的焦点就在于民间借贷问题，目前浙江的民间资金已经积累到最好水平，但确实存在民间资金与消费企业融资难融资贵的问题。应该把民间借贷阳光化规范化，拿到地面上来，依法运作
- 2012年03月07日如果说有什么需要改进的地方，在房产税的使用上要更加的透明、公开，房产税应该交给基层政府。关注点应该转向这个钱是怎么用的、谁来监督、跟谁汇报等问题上。
- 2012年03月07日全国人大代表、中国证监会上市公司监管部副主任欧阳泽华透露，城商行IPO审核的相关标准仍在协商中
- 2012年03月07日地方债确实是一个问题，但这个债务问题与欧盟正在解决的债务问题本质上完全不同。就整个中国经济而言，偿还这点儿债务是没有任何问题的。
- 2012年03月07日面对网络上的争议声，蔡奇称“此举是为了弘扬浙江的丝绸文化”，当听说女代表们可能放弃穿旗袍时，蔡奇叹息说:“可惜，真是太可惜了。”多位代表也表示，只要她们认真参政议政，“女人想打扮得漂亮些也无可厚非。”
- 2012年03月07日
- 2012年03月07日在幼儿园、小学的学习黄金时段，孩子应当学习母语和传统文化，而不是急着学外语，“母语还没学好就学外语，这是一种错误的教学”。
- 2012年03月07日全国政协委员、前中国证监会副主席范福春表示，目前新股发行已经具备由核准制向注册制转变的基础
- 2012年03月07日2007年，印度以保护本国免受禽流感侵害为由，下令禁止从美国进口禽肉和蛋类等农产品。美国对印度此举一直存在异议，称印方此举没有充足的科学依据，也不符合防控禽流感的国际标准
- 2012年03月07日叙利亚正在发生的情况是“不可容忍的”，但认为只要部署美国军队就能解决问题的说法是错误的。
- 2012年03月07日俄方对解决叙利亚国内冲突所采取的立场建立在国际法和联合国宪章的基础上。最重要的是不允许外部势力干涉，解决叙利亚冲突只能通过广泛的全国对话，只有叙利亚人民自己能决定国家未来的发展模式。
- 2012年03月07日中国银监会主席助理阎庆民表示，银监会对于银行理财资金入市还要统筹研究，对进入资本市场的理财资金可能需要设定相应的比例限制和制度限制，要控制好风险
- 2012年03月07日从表面迹象看，两名死者中的一名可能是枪击者本人，他在圣公会高中校园内开枪杀人后饮弹自尽。警方并未公布死者身份
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