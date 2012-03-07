美国和印度禽肉争端正式提交世贸组织 2012年03月07日 2007年，印度以保护本国免受禽流感侵害为由，下令禁止从美国进口禽肉和蛋类等农产品。美国对印度此举一直存在异议，称印方此举没有充足的科学依据，也不符合防控禽流感的国际标准

美国总统奥巴马表示反对单独对叙利亚动武 2012年03月07日 叙利亚正在发生的情况是“不可容忍的”，但认为只要部署美国军队就能解决问题的说法是错误的。

俄罗斯称不会因总统大选改变在叙利亚问题上立场 2012年03月07日 俄方对解决叙利亚国内冲突所采取的立场建立在国际法和联合国宪章的基础上。最重要的是不允许外部势力干涉，解决叙利亚冲突只能通过广泛的全国对话，只有叙利亚人民自己能决定国家未来的发展模式。