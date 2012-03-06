美国佛罗里达州一中学发生枪击案致2人死亡 2012年03月07日 从表面迹象看，两名死者中的一名可能是枪击者本人，他在圣公会高中校园内开枪杀人后饮弹自尽。警方并未公布死者身份

雷曼公司结束破产重组期 进入债务清偿阶段 2012年03月07日 从今年4月17日开始向债权人偿还债务，第一批清偿款将至少为100亿美元，预计清偿总额将约为650亿美元。获得清偿的债权人包括华尔街的投资银行高盛集团和对冲基金保尔森基金等金融机构，这些债权人共持有雷曼超过3000亿美元债权

奥巴马指责政治对手对伊朗动武言论不负责任 2012年03月07日 美国一些人在对伊发动战争的问题上随意“高谈阔论”，因为他们不是美军最高指挥官，也不负多少责任，但战争“并非儿戏，不可随意为之”。

巴西或已超英国成为全球第六大经济体 2012年03月06日 巴西GDP同比增幅在过去几年呈现大起大落的态势，2004年至2008年在3．2％至6．1％之间徘徊，2009年跌至－0．3％，而2010年的同比增幅为7．5％的多年高水平

俄罗斯准备建议取消单方制裁伊朗 2012年03月06日 如果伊朗核计划完全受到国际原子能机构保障，国际社会可以承认伊朗进行铀浓缩的权利。如果这种协议达成，国际社会可以取消包括单方制裁在内的针对伊朗的各种制裁

全国蔬菜平均价格连续多日上涨 2012年03月06日 分品种来看，超过七成品种蔬菜价格上涨，其中大葱、芹菜、大白菜价格涨幅居前，分别为10．4％、9．2％、8．0％