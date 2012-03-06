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2012年03月07日
从表面迹象看，两名死者中的一名可能是枪击者本人，他在圣公会高中校园内开枪杀人后饮弹自尽。警方并未公布死者身份
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2012年03月07日
从今年4月17日开始向债权人偿还债务，第一批清偿款将至少为100亿美元，预计清偿总额将约为650亿美元。获得清偿的债权人包括华尔街的投资银行高盛集团和对冲基金保尔森基金等金融机构，这些债权人共持有雷曼超过3000亿美元债权
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2012年03月07日
截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌203.66点，收于12,759.15点，跌幅为1.57%，创今年以来最大单日跌幅；纳斯达克综合指数下跌40.16点，收于2,910.32点，跌幅为1.36%；标准普尔500指数下跌20.97点，收于1,343.36点，跌幅为1.54%
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2012年03月07日
美国一些人在对伊发动战争的问题上随意“高谈阔论”，因为他们不是美军最高指挥官，也不负多少责任，但战争“并非儿戏，不可随意为之”。
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2012年03月06日
巴西GDP同比增幅在过去几年呈现大起大落的态势，2004年至2008年在3．2％至6．1％之间徘徊，2009年跌至－0．3％，而2010年的同比增幅为7．5％的多年高水平
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2012年03月06日
如果伊朗核计划完全受到国际原子能机构保障，国际社会可以承认伊朗进行铀浓缩的权利。如果这种协议达成，国际社会可以取消包括单方制裁在内的针对伊朗的各种制裁
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2012年03月06日
于存在抗菌药物临床不合理应用问题的医师，卫生行政部门或医疗机构应当视情形依法依规予以警告、限期整改、暂停处方权、取消处方权、降级使用、暂停执业、吊销《医师执业证书》等处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任
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2012年03月06日
这4种药品、医疗器械的广告宣传的功能主治、适用范围超出了食品药品监督管理部门批准的内容，并含有不科学地表示功效的断言和保证等内容，严重欺骗和误导消费者
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2012年03月06日
谢克昌说，像山西这样的煤炭大省，采煤造成的生态问题非常严重。煤炭行业的安全生产、生态环境压力越来越大。“煤炭消费总量已经到了很难坚持下去的地步了。”
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2012年03月06日
二级综合医院抗菌药物品种原则上不超过35种；口腔医院抗菌药物品种原则上不超过35种，肿瘤医院抗菌药物品种原则上不超过35种，儿童医院抗菌药物品种原则上不超过50种，精神病医院抗菌药物品种原则上不超过10种
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2012年03月06日
“开前门”就是大力发展小型金融机构，引导民间借贷“从地下走上来”。“我国大银行多、小银行少，特别为小微企业服务的社区银行和村镇银行太少，所以要让符合条件的小额贷款公司来组建社区银行和商业银行。”
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2012年03月06日
自2012年4月1日起，未取得该类产品医疗器械注册证书以及相应生产、经营资质证书的，不得生产和经营该类产品。违反医疗器械监督管理有关规定生产、经营该类产品的，一律按照《医疗器械监督管理条例》等有关规定严肃查处
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2012年03月06日
高盛和德意志银行（香港）为其联席承销人。据汤森路透的数据，本次60亿美元的配售交易，是1997年沃达丰以66亿美元配售中国移动之后的第二大股权配售
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2012年03月06日
北京市卫生局副局长雷海潮说，公立医院改革“以药养医”，需要建立合理的医药价格形成机制，调整医疗服务价格，使其能够充分体现医务人员劳动的价值
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2012年03月06日
他说，少林寺正在做佛教古籍的保护、修复工作，趁着一批老人还在，要抓紧时间做好传承，等不在了就追悔莫及。
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2012年03月06日
这是胡润首次发布“全球富豪榜”，上榜门槛为100亿美元。上榜富豪上市公司的财富计算截止日期为2012年2月24日，共有83位全球百亿美金富豪上榜。比尔·盖茨以财富500亿美元位列第二，沃伦·巴菲特则以财富480亿美元位列第三
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2012年03月06日
分品种来看，超过七成品种蔬菜价格上涨，其中大葱、芹菜、大白菜价格涨幅居前，分别为10．4％、9．2％、8．0％
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2012年03月06日
良好行为习惯的养成要从娃娃抓起，学前教育在人生中具有重要的启智启蒙作用。幼儿园应将教学重点放在幼儿兴趣培养、生活习惯培养和智力开发上，而不应一味追求文化知识学习，过早对幼儿施加学习压力
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2012年03月06日
被告人李书志的辩护律师尹富强表示，最高法院的裁定书中特意强调被告人李书志“为牟取非法利益，销售以次充好挤塑板”，而质检员李书志是一个普通员工，月工资1700元，谈不上牟取非法利益。
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2012年03月06日
为跟踪防范地方政府债务风险，人民银行建立了地方政府融资平台贷款情况的季度调查监测制度，并配合财政部等部门出台了一系列政策措施，积极参与融资平台清理规范工作，督促各地切实做好平台债务余额的数据核对和增量统计工作