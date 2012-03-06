希腊拍卖11亿欧元国债 2012年03月06日 希腊公共债务管理局此次拍卖的原定目标为8.75亿欧元（约合11.57亿美元），但由于市场需求高于预期，拍卖量超过原定目标。消息人士说，本次拍卖国债的收入可能部分用于偿还3月20日到期的145亿欧元（约合191.75亿美元）债务