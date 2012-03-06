- 2012年03月06日，长春市的毛入园率是70．7％。有些企事业单位把幼儿园看成是沉重的包袱推向社会，大量的企事业办幼儿园解体，公办幼儿园数量锐减。“相对城市来说，农村的情况更差。”
- 2012年03月06日应让校车和消防车（红色）、救护车（白色）一样，有一定的特权，在全社会形成见到黄色的校车就让的共识，使校车更加安全
- 2012年03月06日职业教育家和高校校长是有区别的。“职业教育家要具备普通高校校长的能力和条件，更要有实践性、创新性，有跟产业结合的能力。因为办学主体是学校，学校要靠校长，校长如果没有思想，只靠投资是不行的。”
- 2012年03月06日天壕节能的主营业务主要为余热发电，本次募投项目主要集中在水泥厂和玻璃厂的余热发电项目上
- 2012年03月06日2010年下降83%的情况下，2011年又下降59%。据最高法的统计，涉诉上访的中院，前50名没有河南的法院；前一百名的基层法院，也没有河南
- 2012年03月06日2010年以来地产信托发行规模不断提升，目前地产信托的期限很大比例在1.5年到2年间，瑞银预计2012年将迎来地产信托快速增长以来首个兑付高峰。
- 2012年03月06日三年医改，只是三年药改。医改面临的最大问题是，建机制这个深层次的体制问题还未触及，最大的问题是没有强大的推动力。实行管办分离和医药分家，是公立医院改革的方向。怎么简政？怎么放权？怎么分离？需要建立一套有效的监督和制约
- 2012年03月06日在土地市场流拍的市场环境下，也不排除部分开发企业通过降价跑量方式回笼资金，以“现金为王”，然后谨慎拿地及时“换仓”谋求下一轮的房地产市场发展机会。
- 2012年03月06日希腊公共债务管理局此次拍卖的原定目标为8.75亿欧元（约合11.57亿美元），但由于市场需求高于预期，拍卖量超过原定目标。消息人士说，本次拍卖国债的收入可能部分用于偿还3月20日到期的145亿欧元（约合191.75亿美元）债务
- 2012年03月06日全球经济增长前景、外部融资压力、国内政治因素、以及政策或经济环境的意外变化可对评级构成负面影响
- 2012年03月06日报告显示，2011年第四季度，在欧债危机的影响下，欧元区经济多个指标出现环比下跌，其中家庭消费环比下降0.4%，固定资产投资下降0.7%，出口下降0.4%，进口下降1.2%
- 2012年03月06日外管局表示，将在推进贸易投资便利化、防范跨境资金异常流动风险的同时，稳妥有序地推进人民币资本项目可兑换
- 2012年03月06日交通部相关人士表示，当收费公路的利润大于合理回报时，国家可以要求这一公路降低费率
- 2012年03月06日通用汽车今年1-2月在华累计销量达到48.72万辆，同比增长7.7%，值得注意的是，春节所在的1月销量甚至略高于2月
- 2012年03月06日在议价过程中根据药物科技含量、产品质量、社会需求等因素建立差异化评价体系；鼓励独家创新药物在基本药物保障体系中成为不可缺少的重要组成部分
- 2012年03月06日公司公告称，由于ST黄海2011年度经营严重亏损，其二级市场股价与《股份转让协议》约定的股份转让价格偏差较大，《股份转让协议》未得到有效执行，且《股份转让协议》尚未生效，经协议各方协商后，同意终止《股份转让协议》。
- 2012年03月06日交易量不是越大越好，关键看交易量和交易规模与经济发展是不是相适应，价格与整体物价水平，与产业和国民经济的运行水平是不是相适应
- 2012年03月06日未来投资5000万元建立消费者保障基金，该平台将于3月28日开始向供应商收费
- 2012年03月06日公告显示，公司2011年度业绩下降的主要原因是受资本市场波动导致投资收益率下降和资产减值损失增加的影响。
- 2012年03月06日经初步调查，杭州籍人员何某某与安徽籍暂住人员武某某、高某某因债务纠纷相约在两岸咖啡店内商谈，期间三人发生纠纷，何某某拿出土制枪击伤武、高二人，目前二人在医院救治，伤势稳定；何某某开枪自杀身亡
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