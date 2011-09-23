美国参议员拟10月通过针对中国汇率政策的议案 2011年09月23日 《财经》综合报道 参议员认为中国汇率政策导致美国损失了数百万就业岗位

惠普CEO李艾科辞职 惠特曼继任CEO兼总裁 2011年09月23日 目前深陷危机的惠普发表声明说，李艾科将辞去在惠普的一切职务，不再担任公司董事会成员