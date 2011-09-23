- 2011年09月23日目前安监总局有关事故调查的最新通告是，“由于高铁设计、建设、运营和管理等方面的特殊性，情况比较复杂……事故调查报告的形成仍需要一段时间。”
- 2011年09月23日外逃至澳大利亚8年的原南海市置业公司经理李继祥因洗钱罪被澳大利亚昆士兰州高级法院判入狱26年。被李继祥转移至澳大利亚的4000万财产已有近3000余万收缴至国内
- 2011年09月23日洛阳一位曾参与截访的知情者还披露，早几年小旅馆通知一个上访者入住信息可得100元，黑保安公司遣返一个收费2000元。“现在，价格都翻番了”。
- 2011年09月23日沪指盘中跌至2400点附近，成为继2437点之后的又一新低
- 2011年09月23日香港银行业对非银行客户的中国内地相关贷款总额，由去年底的1.62万亿港元增至今年底的2.03万亿港元，半年增加25%，占总资产比例则由11.6%上升至13.3%。
- 2011年09月23日如此密集的异常现象已经引起当地监管机构的高度重视，一方面，他们要求银行开展风险自查，防止逃债风波冲击正规金融机构；另一方面，则在借贷企业、担保企业和银行等债权人中积极协调，避免提前收贷使企业的资金链恶化
- 2011年09月23日是中国银行为完善海外战略布局，打造全球最佳贸易金融服务银行迈出的重要一步
- 2011年09月23日农业专家验收组组长、中国水稻研究所所长程式华也指出，推广到“（其他地区）不可能的，良种、良法、良田、良态通过这么好的资质，这么好的条件，（才）能把900公斤发挥出来。”
- 2011年09月23日此次交易中，阿里巴巴集团估值为320亿美元，该集团短期并无上市计划
- 2011年09月23日参议员认为中国汇率政策导致美国损失了数百万就业岗位
- 2011年09月23日有油气专家预计，按新疆试点经验，油气资源税税率会在5%左右
- 2011年09月23日原燃材料成本上涨、用工成本上升与用工短缺的矛盾并存、中小企业资金紧张、人民币升值压力和贸易摩擦争端增加，以及出口的不确定性等
- 2011年09月23日由于欧洲主权债务危机的持续影响，全球投资者需要控制投资于股票类高风险资产。
- 2011年09月23日截至2010年底，杭州市以土地出让收入作为偿债来源的政府负债，占地方政府性债务余额达81.73%。杭州13个区、县（市）地方政府性债务余额总计960.96亿元
- 2011年09月23日风险资产遭到抛售，空头风暴席卷全球
- 2011年09月23日中国大部分地区，特别是工业集中的华北地区，PM2.5占到了整个空气悬浮颗粒物重量的大半
- 2011年09月23日如果中国政府能妥善处理这些问题，不仅有助于提升中国企业的竞争力、增加中国人在海外的购买力，还能增强中国市场对美国投资者的吸引力
- 2011年09月23日如果中国撤资，任由美元下跌并停止购买美债，那么美联储就会进场，美国经济就会获得巨大的刺激，因为出口会兴盛而且利率仍低
- 2011年09月23日目前深陷危机的惠普发表声明说，李艾科将辞去在惠普的一切职务，不再担任公司董事会成员
- 2011年09月23日巴西资本市场研究会教授马科斯·埃林格认为，投资者对2008年金融危机还记忆犹新，在当下市场预期悲观的情况下，没人会铤而走险，唯有选择谨慎和保守
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