- 2012年03月06日经初步调查，杭州籍人员何某某与安徽籍暂住人员武某某、高某某因债务纠纷相约在两岸咖啡店内商谈，期间三人发生纠纷，何某某拿出土制枪击伤武、高二人，目前二人在医院救治，伤势稳定；何某某开枪自杀身亡
- 2012年03月06日2011年扩张加速致盈利增速回落
- 2012年03月06日首钢将建亚洲最大垃圾焚烧电厂，武钢生产饮料养猪种菜、宝钢非钢产业占利润半壁江山
- 2012年03月06日杨元庆以银行借贷的方式以30亿港币的代价增持联想集团，赢得了美誉，顺利荣升柳传志的接班人，然而上任不久即大举套现，市场人士质疑其看淡公司未来发展前景
- 2012年03月06日由于在股价、分红等方面，未给股民合理回报，投资者发出《十问000916华北高速的管理层》的质疑
- 2012年03月06日以居住为主、以市民消费为主、以普通商品房为主，这是上海长期坚持的方针，不是短期的。限购令等措施就是贯彻“三个为主”方针，看不出今年要改变。
- 2012年03月06日自2011年年中起，有关聚划算在招商过程中存在不规范、甚至有小二谋取不当利益的举报就接连出现。经过廉政部、合规部等部门的联合调查，已经发现部分事实属实，部分小二存在严重违规问题，甚至触犯法律。
- 2012年03月06日深交所有关负责人介绍，为抑制新股过度炒作，今年以来证监会多次劝诫投资者不要参与新股炒作，深交所也加强了对炒新账户的风险警示和对违规账户的打击力度，但仍有投资者违规炒作。
- 2012年03月06日公司发布2012年一季度业绩预告，公司预计2012年1—3月净利润为-1500万元，上年同期净利润为-1327万元。
- 2012年03月06日韩正表示，国际板是一个复杂的工作，不仅要有法律制度，还要有很多技术准备，这些工作都在进行
- 2012年03月06日招商银行青岛云霄路支行请求依法判令ST海龙偿还原告借款2500万元整及逾期利息27.34万元；请求依法判令ST海龙支付原告律师费损失85.5万元整；请求依法判令博莱特化纤、潍坊特钢对第一被告的债务承担连带责任。
- 2012年03月06日杰克琼斯、鸿星尔克等多个知名服装品牌被曝质量不合格，涉及问题包括甲醛超标，耐水、汗渍色牢度不达标等。
- 2012年03月06日消息人士称高盛曾接触摩根大通资产管理以及黑石等机构，探讨出售10亿美元工商银行股份的事宜，但暂时未获得很积极的回复。
- 2012年03月06日中国有5位富豪上榜，其中4位来自于香港，1位来自于大陆。84岁的李嘉诚以财富240亿美金成为“2012年中国首富”，67岁的宗庆后以财富105亿美金成为“2012年中国内地首富”。
- 2012年03月06日中国的股市并不健全，很多股票没有体现出应有的价值，股市应“将老百姓的利益放在第一位，如果让老百姓进入就不断亏损，这样的股市是病态、不健康的”。
- 2012年03月06日从期货产品角度来看，鸡蛋是个好品种，消费量和产量大、容易交割，又有芝加哥期货交易所成熟的国际经验，大商所正在抓紧制定相关规则，以求尽快达到上市的水平，条件成熟后会尽快推出。
- 2012年03月06日大商所正在积极研究推出焦煤、鸡蛋、铁矿石等新的期货品种。为更好地服务三农，大商所今年的重点工作还包括推进农产品期权产品
- 2012年03月06日因为提高个人所得税工薪所得费用扣除标准是从去年9月份开始，大头的实施工作以及减税发生在今年，要积极做好这方面的工作，减轻中低收入者的负担，同时也减轻了个体工商户所得税负担。
- 2012年03月06日
- 2012年03月06日为解决金门水资源稀缺问题，台湾“水资源局”曾提出三个方案，即海水淡化、海运淡水和从大陆引水。其中向大陆引水是最有效、最经济和最根本的解决方案。
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