- 2012年03月06日监管部门在对银行业金融机构信贷规模监控时，应鼓励其加大对小型微型企业的信贷投入，并将小型微型企业贷款规模不计算在监控的总规模或贷存比之内
- 2012年03月06日“我经常接到中小学写的信，把中国曲艺团写成写成“起义团”，还有人写“中国体育团”，这些孩子对曲艺这两个字都没有概念，而中国的现代教育体系，也没有把传统教育体系列入试点，中国的文学教育中不能没有曲艺。”姜昆感叹的说。
- 2012年03月06日遏制房价上涨过快已取得明显成果，限购令已完成历史使命。
- 2012年03月06日
- 2012年03月06日民营书店扶持主要向中西部地区倾斜，而最快今年就能实现，目前各个部门已经在交换意见了。
- 2012年03月06日柳斌杰说：“我们一些领导还不习惯于开放的环境，不习惯在媒体的监督下进行工作，确实发生了记者采访一些事情比较困难，有时候还被莫名其妙地请到公安局。”
- 2012年03月06日有些场所采取免收零头费用、赠送代金券、饮料等方式，减少消费者索要发票率，从而达到减少交税的目的。同时由于索要发票后中奖几率很小，一些消费者慢慢养成了不索要发票的习惯
- 2012年03月06日
- 2012年03月06日主要食品中，鸡蛋零售价格已连续9周回落，肉类价格也整体走低，其中猪肉价格连续5周回落。
- 2012年03月06日禁止民营资本进入金融领域的前提不成立的。有的规模相当大的银行，比如民生银行它完全是由民营资本所组成的，小的金融机构、各地的小额贷款公司，如果把小额担保公司也算上那就更多了，民营资本是可以进入的
- 2012年03月06日2010年中国房价收入比回落至7.76，2011年又回落至7.50，调控效果持续显现。预计2012年全国房价收入比还将降至6.87，接近2008年水平，首次回归合理区间。
- 2012年03月06日有最新爆料称，周成海前妻是律师，早在离婚前已经把两人大部分财产都转给了他们的儿子
- 2012年03月06日深圳浅海相关的优惠政策一些已经在实施中，一些政策有关部门正在进一步研究。
- 2012年03月06日美国联邦法院5日刊出了天价跨国官司桑兰前律师海明的《公开道歉》。以下是海明《公开道歉》的全文
- 2012年03月06日海明在桑兰报性侵案失败后，逐渐跟桑兰闹翻。他在去年8月31日向法庭递交了辞职申请，10月31日获得批准。他和桑兰现在是相互对告的关系
- 2012年03月06日要抓紧研究建立健全地方政府债务管理制度及风险预警机制，将地方政府债务逐步分类纳入预算管理
- 2012年03月06日厉以宁认为，社保资金和其他所有的资金都一样，闲置不用就是损失。
- 2012年03月06日12.73元/股的定向增发价格,或将大幅低于2012年末的每股净资产
- 2012年03月06日1到2月份我国的财政收入只有约11%，扣除一些非税收入，税收收入1—2月份增长为8%-9%。
- 2012年03月06日国产大型客机C919将在2012年全面进入详细设计、制造、实验阶段，2012年底完成装配
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