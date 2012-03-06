马蔚华建议对小微企业贷款实行定向宽松政策 2012年03月06日 监管部门在对银行业金融机构信贷规模监控时，应鼓励其加大对小型微型企业的信贷投入，并将小型微型企业贷款规模不计算在监控的总规模或贷存比之内

哥哥曾劝周成海别找白静谈判 赶至现场已发生惨剧 2012年03月06日 有最新爆料称，周成海前妻是律师，早在离婚前已经把两人大部分财产都转给了他们的儿子