澳大利亚央行维持基准利率不变 2012年03月06日 澳大利亚央行行长格伦·史蒂文斯当天表示，尽管世界经济增势预计将趋缓，但近期公布的经济数据并不预示着世界经济将出现“深度下行”。史蒂文斯预计，一些欧洲国家经济表现将非常虚弱，但美国经济仍继续温和扩张

中国用户成苹果应用程序商店第250亿次下载者 2012年03月06日 苹果公司在新闻公报中说，这名用户下载的是迪士尼公司发行的益智游戏《鳄鱼小顽皮爱洗澡》免费版，他将获得面额1万美元的ｉＴｕｎｅｓ礼金卡。苹果公司对其将苹果移动应用程序商店推向这一历史性时刻表示感谢

独联体国家领导人祝贺普京当选俄总统 2012年03月06日 乌克兰总统亚努科维奇对普京高票当选俄总统表示祝贺，并希望乌俄关系能在相互理解和战略合作的氛围内继续发展。乌克兰总理阿扎罗夫说，普京获胜将为推动两国战略关系发展提供助力