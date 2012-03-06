- 2012年03月06日中国经济增长目标八年来首次保7.5，而非8，很可能是因为人口结构发生变化，就业和维稳压力逐步减少的结果，这是历史现象
- 2012年03月06日苹果已经买断了今后几周的大量航空运力，以确保新一代iPad能够及时在美国上市。这对其他想要从中国运出产品的企业形成了挤压
- 2012年03月06日2月仍延续前期的低迷状态，数据显示，全国300个城市共推出土地2023宗，环比减少28%，同比减少 27%。而推出的土地面积为8555万平方米，环比减少28%，同比减少29%。
- 2012年03月06日以劳动报酬、以及直接或间接的生产生活补贴等多种形式转移给了城乡居民个人
- 2012年03月06日摩托车企业盈利能力走低，多家企业谋求多元化发展，宗申产业集团冀望收购美国蓝鸟进军校车产业
- 2012年03月06日澳大利亚央行行长格伦·史蒂文斯当天表示，尽管世界经济增势预计将趋缓，但近期公布的经济数据并不预示着世界经济将出现“深度下行”。史蒂文斯预计，一些欧洲国家经济表现将非常虚弱，但美国经济仍继续温和扩张
- 2012年03月06日陈锡文表示， 中国自己并没有生产转基因品种玉米，进口的转基因玉米主要用来生产饲料和工业用品
- 2012年03月06日前些日子确实一两年来有一些传言说有些地方生产了转基因的水稻，据我所知这是绝没有经过国家批准也没有市场流通的，一些实验室里一些科研单位从事转基因水稻培育这种现象有，但是没有进入市场。
- 2012年03月06日针对市场上关于保荐代表人签单数量增加的说法，朱从玖表示在研究之中。
- 2012年03月06日财政收入增长较快主要得益于我国国民经济保持平稳较快的发展，企业效益有比较大幅度的提高。
- 2012年03月06日马秀红表示，我国社会主义市场经济已经基本建立，所以要对所有的企业实行公平待遇，过去对外商投资实施的一系列优惠政策经过若干年的改革现在也已经全部取消
- 2012年03月06日中国现在有大量的属于人力资源调整方面的问题，全世界来看中国的人力资源量是最多的，但人力资源的结构远远不行。
- 2012年03月06日去年，中央财政在落实原有一些支持中小企业特别是小微企业的政策基础上，进一步加大支持力度，出台了一系列新的政策，其中就包括出台了政府采购支持政策。
- 2012年03月06日进一步扩大了对小微企业支持的专项资金的规模
- 2012年03月06日实体经济是经济当中的硬件，虚拟经济是经济当中的软件，实体经济创造真正的物质财富，现代经济发展到一定时期虚拟经济需要对实体经济给予支持，但是虚拟经济的发展一定要以实体经济为基础，并且要以服务实体经济为前提
- 2012年03月06日苹果公司在新闻公报中说，这名用户下载的是迪士尼公司发行的益智游戏《鳄鱼小顽皮爱洗澡》免费版，他将获得面额1万美元的ｉＴｕｎｅｓ礼金卡。苹果公司对其将苹果移动应用程序商店推向这一历史性时刻表示感谢
- 2012年03月06日杨凯生表示，全国地方性政府债务总水平大概是17.5万亿，占中国GDP比重为43.5%；我国政府性债务水平是可控的、安全的，这句话有数据支撑
- 2012年03月06日乌克兰总统亚努科维奇对普京高票当选俄总统表示祝贺，并希望乌俄关系能在相互理解和战略合作的氛围内继续发展。乌克兰总理阿扎罗夫说，普京获胜将为推动两国战略关系发展提供助力
- 2012年03月06日美国联邦法院去年12月19日作出一项裁决，认为依照美国关税法，美国商务部无权对非市场经济国家商品征收反补贴税。该法院认为非市场经济国家的政府支出不能作为“补贴”计算
- 2012年03月06日移动宽带提速也有限度，不可能像固网宽带一样。因此，电信运营商可以承诺对固网宽带提速不提价，但不可能对无线宽带做出这样的承诺。同样，无线宽带也不能提供家庭宽带那样包月不限流量的方式。
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