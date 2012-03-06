- 2012年03月06日教育经费来源主要包括三部分，其中各级公共财政预算拟安排20937亿元，政府基金预算972亿元，其他用于教育的开支有75亿元。
- 2012年03月06日今年国家财政性教育经费支出大体安排约21984亿元，按测算，今年教育经费占GDP的比例将达到4%以上。
- 2012年03月06日新闻公告说，安哥拉各级排雷机构在2011年共排除和销毁了44万颗反步兵地雷和2.5万颗反坦克地雷，目前安哥拉的排雷工作由安哥拉武装部队、国家重建办公室、国家排雷协会、边防警察、一些非政府机构和民营排雷公司共同进行
- 2012年03月06日“反腐倡廉是很重要的，但不能忽略了反对铺张浪费。现在铺张浪费之风没有得到根本遏制，有的地方和部门花钱还是大手大脚。”李金华说。“如果我们紧一紧、省一省，作风方面稍微改进一下，一年省几千亿元是不成问题的。”
- 2012年03月06日马秀红表示，2011年中国吸收外资超过1160亿美元，同比增长近10%，创历史新高；中国的投资环境 “恶化”说法与事实不符
- 2012年03月06日杨凯生说，截至2011年底，工行地方融资平台贷款不良率0.73%，而整体贷款不良率为0.94%。即地方融资平台贷款的不良率低于整体不良率。
- 2012年03月06日过去中国吸收外资所面临的竞争主要是发展水平比较近似的发展中国家，但是最近这几年一个明显的竞争是来自于发达国家。
- 2012年03月06日关于组建金融国资委的问题，这个事情国务院有关部门还在进一步调查研究过程中。
- 2012年03月06日得益于相对成熟的火电技术和颇具竞争力的价格，过去几年中国电力设备在印度市场呈现井喷式发展，但开拓印度市场并非易事。郑建华说，上海电气三年前就已申请在印度成立有限公司，但光审批程序花费了两年多时间
- 2012年03月06日除传统车辆和新能源车辆外，特殊车身设计、改装车辆、汽车保养维修、各项与汽车工业相关的零件与服务也是日内瓦车展的重要内容
- 2012年03月06日ECN Trade表示，欧洲央行虽然不缺钱，但也它不是万能和无限制的，刚刚向欧洲金融机构注入了大笔资金同时计划第二轮融资计划，所以目前欧洲央行还是以维持当前的货币政策为主。
- 2012年03月06日瑞典萨博汽车公司曾是日内瓦车展的长期参展厂商，2011年年底该公司破产，让车展主办方倍感遗憾。此外，受欧洲市场低迷的影响，日本三菱汽车公司今年2月宣布年底前将关闭在荷兰的工厂
- 2012年03月06日高盛集团在日前提交给美国股票交易所的文件中表示，截至2011年12月份的一年在亚洲出现1.03亿美元的净亏损
- 2012年03月06日财政税务部门已经会同有关部门，与上海、重庆两市人民政府一起，认真总结他们的试点经验，想在这个基础上进一步研究推进房产税改革的方案，适当扩大试点范围，积极稳妥地加以推进。
- 2012年03月06日安佩拉是油电混合动力车，最大输出功率为150马力，加速至每小时100公仅需9秒，在纯电动模式下续航里程为60公里，启动1.4升4缸汽油发动机后可行驶610公里，汽油发动机为电动机提供动力，并为16千瓦时的锂离子电池充电
- 2012年03月06日厉以宁在回答记者提问时表示，2012年宏观调控的目标定在7.5%GDP和4%的CPI是合适的，但4%的CPI目标不容易实现
- 2012年03月06日厉以宁说要使经济增长上去并不难，加大投资、增加放款这样经济增长率可以上去，但这样一来又违背了我们稳中求进的方针。所以我说今年定在7.5%GDP和4%的CPI是合适的
- 2012年03月06日中国现在政府收入的种类太多，大概占GDP的比重是35%
- 2012年03月06日截止收盘，沪指报2410.45点，跌34.55点，跌幅1.41%，成交1007亿元；深成指报10093.81点，跌132.63点，跌幅1.30%，成交916亿元。
- 2012年03月06日梅赫曼帕拉斯特说，正如预料的那样，伊朗人民再次证明，越是面临困难和压力，他们捍卫政权、领袖、独立和国家利益的决心就越坚决。通过踊跃参加第九届议会选举，伊朗人民向世界展示了伊朗在对外政策方面的强大实力。
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