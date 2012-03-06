中国电力设备占据印度近半市场 2012年03月06日 得益于相对成熟的火电技术和颇具竞争力的价格，过去几年中国电力设备在印度市场呈现井喷式发展，但开拓印度市场并非易事。郑建华说，上海电气三年前就已申请在印度成立有限公司，但光审批程序花费了两年多时间