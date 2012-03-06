- 2012年03月06日山西省检察院检察长杨司表示，“前一段时间网上有一些炒作，我可以负责任地讲，此案涉及的被抢的金额与网上炒作严重不实。”
- 2012年03月06日联想(00992)主席杨元庆于上月底减持逾160万股联想股份，套现逾千万元；另外，杨元庆表示，与日本NEC的合作业务已有盈利，又预料今年公司个人电脑于新兴市场的销售将有双位数增幅
- 2012年03月06日第四季度投放线下广告导致销售及管理费用明显上升，拉低净利
- 2012年03月06日SHIBOR和7天质押式回购利率一路下行，以及票据利率和银信产品收益率小幅走低，都体现了资金面供需的宽松态势，最坏的时期已过。
- 2012年03月06日中信证券表示，2012年汽车销量增速有望回升至8%—10%，其中狭义乘用车市场将保持较快增长
- 2012年03月06日农机行业薄利多销，吉峰农机快速扩张，借款、存货大幅上升，公司债申请被否后，资金压力渐显
- 2012年03月06日周杰有望于近期获任上实集团总裁一职
- 2012年03月06日高鑫零售2011年四季度单店销售增幅仅为低单位数增长，创出新低，导致收入利润增速均低于市场预期，今年一季度该趋势仍将持续
- 2012年03月06日济钢莱钢吸收合并之后，日钢集团能否接受山钢集团给出的整合条件很关键，难度比较大，山钢想要经营权，日钢则一直想独立经营。
- 2012年03月06日美国食品和药物管理局回应称正在考虑该组织提出的请求，但依旧坚持可口可乐和百事可乐是安全的。
- 2012年03月06日3月5日的晚上，数千名俄罗斯反对派成员在圣彼得堡伊萨基耶夫广场举行名为“为诚实选举”的游行，游行队伍高喊口号，要求中央选举委员会主席丘罗夫辞职，并抗议总统选举结果。
- 2012年03月06日当年取消五一长假，考虑到的是当时对交通、旅游景点造成了巨大的压力，“但现在这些问题都不存在了，应该恢复了”。现在国民对假期已经趋于理智，不像以前那样一涌而出，会很好地安排假期出游计划。
- 2012年03月06日声明中明确表示，华鼎、创富目前资金链紧张的主要原因，系其自身经营不规范、出现违规操作，从事非担保业务所造成
- 2012年03月06日“这是每个运营商都在极力去解决的问题”，但如果是点对点的垃圾短信，运营上也难以控制。
- 2012年03月06日我们一直以自己的方式来支持欧元和欧洲金融的稳定，我们愿意继续向欧洲投资，达到互利双赢的目的。
- 2012年03月06日
- 2012年03月06日他在流亡地迪拜接受英文报章《曼谷邮报》访问时说：“我有办法自己回家，用不着为了我而重写宪法。”他一再冲淡有关他将回国的传言，“对我来说，回不回家不是我的主要关注，我在外国生活得很愉快。”
- 2012年03月06日麦凯恩还说，向“叙利亚自由军”等反对派团体提供军事援助是必要的，但现在为时已晚，仅仅向他们提供武器和弹药已不足以阻止杀戮并拯救平民的生命。“最切实可行的办法只能是对叙利亚实施空袭。”
- 2012年03月06日60岁的哈尔德在法庭上说：“我不承认所有指控，我认为它们都毫无根据。”哈尔德还同时表示，这是他“第一次有机会针对这起案件做出答复”，“我很高兴有机会回答关于这起案件的问题。”
- 2012年03月06日最了解这个地区情况的是中东人民，中东地区的问题主要应该由中东人民自己来解决，中东的前途命运应该掌握在中东人民的手中
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