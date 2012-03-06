法国南部森林大火烧毁110公顷森林 2012年03月06日 据法国电视2台报道，灭火工作共投入了150多名消防员、3架固定翼飞机和4架直升机，投放了45枚森林灭火弹，所幸大火没有给附近村庄造成人员伤亡和财产损失。

美参议院通过修订关税法法案 或对中国征反补贴税 2012年03月06日 中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦