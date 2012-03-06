- 2012年03月06日中东地区形势正在发生一些重大变化，但是最了解这个地区情况的是中东人民，中东地区的问题主要应该由中东人民自己来解决，中东的前途命运应该掌握在中东人民的手中
- 2012年03月06日据法国电视2台报道，灭火工作共投入了150多名消防员、3架固定翼飞机和4架直升机，投放了45枚森林灭火弹，所幸大火没有给附近村庄造成人员伤亡和财产损失。
- 2012年03月06日截止中午收盘，沪指报2417.29点，跌27.71点，跌幅1.13%，成交581亿元；深成指报10135.86点，跌90.58点，跌幅0.89%，成交525亿元。两市成交量较昨日有所减小
- 2012年03月06日中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦
- 2012年03月06日“近几年来，长三角区域重点城市每年出现灰霾污染的天数达100天以上，区域灰霾污染日趋严重。这些地区大气能见度与20世纪60年代初期相比下降7－15公里。”李立新委员说
- 2012年03月06日日本方面真正做到以史为鉴、面向未来，切实从两国关系的大局出发，处理好一些十分敏感的问题
- 2012年03月06日李金华说，大家对腐败都很激愤，但对铺张浪费现象却司空见惯。现在公开“三公”经费是很好的，更重要的问题是，大量地方债务的投资大手大脚，现在问题看不出来，相信再过若干年，风险会逐步显露出来。
- 2012年03月06日为了防止老业主闹事，杭州一家开发商在降价前夕，做了一件匪夷所思的事情：自己雇人把售楼处给砸了，这让老业主们几乎毫无施展的余地。
- 2012年03月06日这段时间连续播出当代雷锋郭明义的先进事迹，值得大家去学习。但通过媒体的大量报道以后，先进人物将要承受的期待会变得更多，从某种程度上也影响了他的正常生活
- 2012年03月06日对于这一届任期解释，是否还会竞聘下一届校长的问题，朱清时说，我年龄太大了，精力也不行了，身体也不行了，我希望理事会能够找到更年富力强的人来担任校长。
- 2012年03月06日之所以提倡反腐，是因为老百姓最关心这个问题，腐败的危害很大。作为领袖后代，自己有责任强调一下这个问题
- 2012年03月06日双方应该始终坚持中美三个联合公报和中美联合声明的原则，切实尊重彼此的核心利益和重大关切。美方尤其要恪守承诺，慎重、妥善处理例如台湾、涉藏等涉及中国核心利益的问题。
- 2012年03月06日除了支援有困难的工作人员，主席的稿费大部分投入国家建设，一部分用于给党内的高级干部买书，他个人没有一分钱存款。
- 2012年03月06日中美交往史已经深刻地揭示：和则两利、斗则俱伤。保持中美关系的健康稳定发展是两国的共同责任，也符合国际社会的根本利益。
- 2012年03月06日深化行政审批制度改革是建设廉洁政府、廉政政府的要求。“现在回顾以往的经验教训，审批过多过滥，加上审批权力得不到应有的制约和监督，这样就必然产生腐败。以往的权钱交易，有相当部分是政府审批权和金钱的交易。”
- 2012年03月06日改革开放30年，市场经济在广东充分发育，多种所有制共同发展的局面已经形成，多种所有制实际上就是有不同的利益取向。现在最需要解决的是，这些不同的利益群体对执政党和政府机关的影响，这一点确实主要体现在政府的审批事项上
- 2012年03月06日对于3月4日俄罗斯举行的总统大选，杨洁篪表示，胡锦涛主席已经向当选总统普京发去了贺电，我们预祝俄罗斯人民在国家富强和民族振兴的道路上取得更大的成绩。
- 2012年03月06日北京时间3月6日凌晨，巨人网络(NYSE:GA)宣布每股0.3美元的年度分红计划，比此前的每股0.18美元提高66.7%。
- 2012年03月06日中央企业中煤集团旗下主营焦炭的煤气化(000968.SZ)3月5日晚公布2011年年度报告显示，公司2011年度全年营增利降，主营业务毛利率下滑
- 2012年03月06日节前还在上演缺货且价格在2300元左右/瓶的飞天茅台，如今都回到了1800-1900元/瓶，有的地方还到了1600元/瓶，而五粮液的价格也有100元左右的调整。
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