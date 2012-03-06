- 2012年03月06日3月6日，万科(000002.SZ)公布了销售简报，2月实现销售面积72万平方米，环比下降39.5%，同比上涨31.2%；实现销售金额73.4亿元，环比下降39.8%，同比上涨20.7%
- 2012年03月06日中珠控股（600568.SH）3月5日晚间发布年报，公司2011年实现营业总收入4.64亿元，比上年同期增长3.16%；实现归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，比上年同期增长148.16%；基本每股收益1.1元
- 2012年03月06日国际金融危机深层次的影响正在显现，世界经济的复苏是缓慢的。气候变化、能源安全、粮食安全等问题也是相当突出的。所以这些问题都将会对今后一个时期的国际形势发展和我们的外交工作产生深刻的影响
- 2012年03月06日去年12月，美国联邦上诉法院裁定，商务部无权对中国和越南等"非市场经济体"出口到美国的受补贴商品征收惩罚性关税，并称国会从未正式授权商务部开征该项从2007年实施的关税。此后，奥巴马政府一直寻求国会一致通过该议案。
- 2012年03月06日上海建工（600170.SH）3月5日晚发布公告称，公司下属全资子公司上海市第一建筑有限公司中标上海市北外滩白玉兰广场办公楼、展馆、裙房工程施工总承包，中标价为25.62亿元
- 2012年03月06日在中央电视台一套的新闻联播之后的天气预报中，增加钓鱼岛一地，就是让全世界的人们明白，钓鱼岛，中国拥有绝对的主权，钓鱼岛是中国不可分割的一部分。
- 2012年03月06日上海浦东国资委旗下的建筑施工企业浦东建设(600284.SH)3月6日公布2011年报，2011年第4季度公司实现收入5.46亿元，同比上升50%，环比上升192%
- 2012年03月06日全面推行国企负责人公开招聘、竞争上岗、公示评议制度，继续深化国企负责人党政分离，取消行政级别待遇制度。
- 2012年03月06日3月6日,央企中材集团旗下的水泥制造企业祁连山(600720.SH)公布2011年报，2011年第4季度公司实现收入8.17亿元，同比上升15%，环比下降27%，亏损6076万元。公司全年完成净利润3.32亿元(YOY-32%)，基本每股收益为0.7元
- 2012年03月06日兖州煤业（600188.SH）3月5日晚公告显示，公司全资子公司兖煤澳洲公司和格罗斯特公司的合并方案有所调整，但不影响合并进行。另外，公司拟在境外发行10 亿美元债
- 2012年03月06日
- 2012年03月06日方大炭素（600516.SH）3月6日公布2011年年度财务报告，受益于产品的量价齐升，全年实现营业总收入45.26亿元，同比增长40.71%；实现归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比增长51.28%；基本每股收益0.4801元
- 2012年03月06日上汽集团（600104.SH）3月5日发布2月产销快报显示，上汽集团2月份产销量分别为37.16万辆和36.73万辆，分别同比增长29.43%和29.65%
- 2012年03月06日方方认为，建立人民币离岸市场需要双向推动。要扩大资金池，甚至可以由香港特区政府和内地先进行大规模的货币互换，然后再推出以人民币计价的股票。
- 2012年03月06日在兴业银行5日披露的一份公告中，作为参与定增的中国烟草总公司首次披露了2010年的业绩：总资产9699亿，年营收7704亿，年净利1177亿，每天赚3.2亿，可谓日进斗金
- 2012年03月06日在南海地区设立特别行政区，同时在东沙、西沙、南沙设县，任命行政官员，而全国人大代表或者全国政协委员要到南海巡视，这能体现我们的行政管辖权。
- 2012年03月06日对效果，黄奇帆评价称，“实施效果是非常好的。”他表示通过征收房产税，重庆的高档房买卖大幅下降，中低档房产买卖则越来越多，这是一种好的市场导向，说明重庆为全国探索房产税是有效的成功的。
- 2012年03月06日从昨天开始，香港股市进一步延长交易时间，中午休市缩短至一小时，全天交易时间达到5.5小时。从全球主要交易所来看，目前我国沪深交易所一天的交易时间最短，只有4小时
- 2012年03月06日一些村民反映，因为今年2月24日至25日，陕西省农业厅组织的“陕南高产创建春季工作现场会”在山阳县召开，为了应付上级部门的检查，村干部便一天给五十元钱雇人在空着的土地上只覆上了地膜却没播种。
- 2012年03月06日“这个提案，跟我个人利益是没有关系的。我的出发点，是通过给中产阶级减税，把好的人才引进来”。
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