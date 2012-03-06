- 2012年03月06日长航油运（600087.SH）3月5日晚间公告，公司2010年度归属于母公司股东的净利润将有可能由盈利变为亏损，公司股票有被实施退市风险警示之虞
- 2012年03月06日中国驻日大使馆通过驻名古屋总领事馆拒绝了河村隆之的请求，并称如果不撤回否认南京大屠杀的言论将无法与其会面。河村隆之此后在接受采访时对此表示不满。
- 2012年03月06日王珉称：“谷凤杰于去年5月被依法双规，从目前审查情况来看是个人违法违纪，主要问题是买官卖官、贪污受贿。”
- 2012年03月06日3月6日人民币对美元汇率中间价报6.3141，与上一交易日（6.3121）相比降20个基点。
- 2012年03月06日申纪兰透露自己确实参与办了一个核桃露加工厂，眼下正琢磨着扩大规模
- 2012年03月06日各级官方对王立军事件的公开表态
- 2012年03月06日有些人在网上看了不正当的东西，就毒害青年了。因为深忧网络会教坏人，申纪兰今年准备向大会提交的建议就是关于加强思想政治教育。她给自己定的主题是：文化改革也要政治挂帅
- 2012年03月06日3月5日，上海金陵（600621.SH）原董秘陈炳良又一次发布公开声明《五问上交所》，事件的缘由是上海金陵提名委员会于2月29日下午召开会议，同意拟提名胡之奎任上海金陵董秘一职
- 2012年03月06日银监会主席助理阎庆民透露，发改委正在牵头准备进行一场全国范围的大规模检查，具体检查方式正在和央行、银监会进行沟通，有望3月份正式启动。
- 2012年03月06日截至2月29日，工、建、中、农四家大型银行全月新增人民币贷款将近2600亿元，而这一数字截至26日时仅1763亿元，这意味着最后三日，四大行贷款集中投放超800亿元，日均超200亿元。
- 2012年03月06日由于会计师事务所对财务报表进行追溯调整，长航油运2010年度归属于母公司股东的净利润可能由盈利变为亏损，加上2011年预亏，公司股票面临*ST
- 2012年03月06日他表示，不是所有的投资者都适合参与高收益债券投资，“没有几百万就不可以”，具体的适当性制度还在研究中。
- 2012年03月06日共同富裕不是像有些人说的，是在走“回头路”，搞平均主义，吃“大锅饭”，影响经济活力。
- 2012年03月06日投资者适当性制度是从根本上保护投资者的利益。“对多数投资者而言，在短时间内要获得那么多信息、了解那么多知识是很困难的，所以要在综合考虑投资经验、知识、承受能力的基础上进行投资。”
- 2012年03月06日地方养老金入市的问题相关部门正在研究，证监会将积极做好服务，而不是由证监会主导推动
- 2012年03月06日他说，“退市会对市场方方面面带来影响，这也是困难所在，但大家要互相理解，支持这个制度。不能一边批评没有退市机制，市场不能实现优胜劣汰；一方面有了机制安排，实践中又不能退。”
- 2012年03月06日多数网友反对此建议，主流声音是“面值太大，加大找续困难”，“加速物价上涨”等。
- 2012年03月06日按照2月27日A股的市值计算，这156位代表、委员所在的155家公司，总市值达到了63983.19亿元，按照2月27日沪深两市总市值为27.89万亿元计算，这155家上市公司总市值占两市总市值的22.6%
- 2012年03月06日要使一二级市场一致地、协调地发展，要结合起来看。“从前年、去年两年的情况看，隔了一年之后很多股票的股价都是往下走的，都是低于发行价的，这种格局对投资者没有好处。”
- 2012年03月06日据戚发轫证实，这次“神九上去3个人是确定了”，而候选的航天员中有2个女航天员在训练。
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