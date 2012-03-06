- 2012年03月06日董秘唐斌称：“在复杂的国际国内环境下，通过与人保合作，兴业将探索混业经营的路子，由此产生的益处可能远大于想象。”
- 2012年03月06日虽然最近市场出现复苏，但并未出现量价齐涨，依然是以价换量
- 2012年03月06日知名公募基金经理王亚伟在一次内部讲座中表示，2012年股市整体风险不大，经过去年下跌，风险经过充分释放，系统性风险降低，对今年相对乐观，风险不大，应该主动性投资，积极应对
- 2012年03月06日尚福林还表示，对于今年银行的信贷投放节奏，银监会希望全年能够按照经济发展的趋势要求均衡投放。
- 2012年03月06日房产税的推广从技术层面看没有障碍，最大难点是一些既得利益者的阻碍
- 2012年03月06日戴相龙表示，从长远来讲社会保障基金主要是用于养老，所以其本质主要是养老资金。“养老金是一个范围，它真正的意义是投资运营，投资运营是国际上惯例，将来有一部分地方养老金，也叫基本养老保险基金，我相信也可能要投资运营。”
- 2012年03月06日此次天津提高最低工资标准，直接受益人群除各类企业在职职工外，对见习期、熟练期、试用期等各类新入职职工，从事公益性岗位工作人员以及小时工、钟点工和从事灵活就业的劳动者，都在调整范围之列。
- 2012年03月06日袁贵仁介绍，4%的教育经费当中有常规经费，还会新增经费补充薄弱环节，比如地区差距、校际差距和人群不同
- 2012年03月06日盛光祖说，南车公司不是铁道部的下属企业，建议记者“问一下南车”。但他表示，铁道部已经要求南车公司向媒体回应这一问题。
- 2012年03月06日目前嘉定、长宁、徐汇与宝山政策基本一致，成年未婚子女只要是在父母房屋的产证上有名字的，都不可再买房。
- 2012年03月06日收入分配问题是我们当前面临的一个重要矛盾。我们既要坚持改革开放不动摇，又要切实解决好收入分配问题；既要鼓励竞争，又要重视改善中低收入群众的生活
- 2012年03月06日兴业银行5日晚间发布公告，拟向中国人保资产管理股份有限公司、中国烟草总公司、北京市基础设施投资有限公司、上海正阳国际经贸有限公司等4家特定对象非公开发行不超过20.73亿股A股股票，募集资金不超过人民币263.80亿元
- 2012年03月06日限购政策不会马上退出，但可能的政策微调为限贷或有所松绑，对品牌较好的房企贷款需求料会适度支持
- 2012年03月06日长期的调控政策会导致资源浪费，现在海南就有很多未售出住宅。
- 2012年03月06日房地产调控政策应对包括大学毕业生在内的刚性需求这部分人进行优惠，比如在购买90平方米以下保障房的时候应该利息减半，免去契税，返还营业税，甚至地方给予适当补助
- 2012年03月06日以以较高的价格收购农民的粮食，然后以平价出售粮食。这样既保证国家粮食安全和价格的平稳，又大大提高农民种粮的积极性和收入
- 2012年03月06日除已批准立项的项目外，暂停新建经济适用住房，将其供应对象纳入公租房供应范围。
- 2012年03月06日未来协会将加强投资者教育，让投资者正确认识一级市场发行价与二级市场的市盈率间的关系，倡导理性投资，减少“新股热”、恶炒新股等非理性现象，同时加强对询价对象、保荐承销机构行为的自律管理，增强买方定价约束，加大承销商定价
- 2012年03月06日交通运输部着手研究一些高速公路收费利润率过高的问题，当收费公路的利润大于合理回报时，国家可以要求这一公路降低费率。
- 2012年03月06日截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌14.76点，收于12,962.81点，跌幅为0.11%；纳斯达克综合指数下跌25.71点，收于2,950.48点，跌幅为0.86%；标准普尔500指数下跌5.30点，收于1,364.33点，跌幅为0.39%
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