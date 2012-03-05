- 2012年03月06日下一阶段新股发行制度改革在实施时间上没有特别规划，具体举措将分步实施，IPO定价的关键在于要真实反映公司价值。他透露，目前清理整顿各类交易场所的工作正在稳步推进，场外市场一定会推出但时间尚未确定
- 2012年03月06日谢旭人说：“今年财政性教育支出，是按照预算‘国家财政性教育投入占GDP4％’的目标来考虑的。而公共财政预算、政府性基金预算等全国财政性教育经费支出加起来近22000亿元，这就已经超过4％了。”
- 2012年03月06日当时现场的另一位官员曾抢先回答，“肯定会的。”
- 2012年03月06日碰到问题就先用行政手段不好，限购作为临时措施可以，但是变成常态就有问题了
- 2012年03月06日
- 2012年03月06日上海户籍家庭中成年未婚子女若和父母共有一套及以上房产的，不可再买第二套房。这意味着，成年子女只要在父母房子的产证上有名字的，就不能在婚前购买婚房。如果要买婚房，必须领了结婚证以后才能视为一个新的家庭，再去买房
- 2012年03月06日白宫声明说，八国集团峰会安排在总统疗养地、位于美国马里兰州的戴维营举行，时间为5月18日和19日，奥巴马正向其他7国领导人发出邀请。
- 2012年03月05日财政部部长助理胡静林介绍说，发行地方债比上年增加500亿元，主要是考虑保障性安居工程需加大投入，规范地方政府融资平台公司债务管理后公益性在建项目需要安排一部分后续资金等
- 2012年03月05日业内人士指出，牛初乳复合奶粉禁令的背后是国家标准与行业标准的博弈。但卫生部发言人并未对此进行答复
- 2012年03月05日公司表示，根据相关规定，如果公司经审计调整后的2010年净利润为亏损，且2011年公司的净利润仍为亏损，公司股票将被实施退市风险警示。
- 2012年03月05日“三民”最让他闹心。即农民不完全了解现代市场经济运作的基本规律，股民没有风险管理意识，网民不了解基本的市场经济知识和事实
- 2012年03月05日陈光标说：“前几天，我夫人怎么都不让我来，说我脸皮太厚，现在名气这么大，第11年还跑过来旁听，不怕人家笑话你。我觉得旁听挺好，这几年来我提出了很多的建议，国家都有采纳。”
- 2012年03月05日应缩短医药行业从老版GMP向新版GMP过渡的过程，尽快结束两个质量体系并行的不公平竞争局面，体现差别定价
- 2012年03月05日本轮通胀进入下行通道，为价格改革提供了机会，2012年居民消费价格涨幅控制在4％左右的目标也为价格改革预留了一定空间
- 2012年03月05日中共中央政治局常委、国家副主席习近平5日下午来到他所在的上海代表团，同代表们一起审议政府工作报告
- 2012年03月05日征求意见稿的主要内容包括，关于特许律师的定义，申请特许律师执业的条件，特许律师专业范围的设定以及特许律师执业的申请、受理、考核程序等
- 2012年03月05日伊拉克西部安巴尔省哈迪撒市两座检查站和两处警察办公室5日接连遭遇袭击，造成至少27名警察死亡，3名警察受伤，另有3名武装人员在交火中被警方击毙。今年以来，伊拉克教派冲突激化，爆炸袭击不断
- 2012年03月05日为确保选举公正透明，俄罗斯邀请了近700名外国观察员监督投票，比2008年大选多出近一倍。此外，为加强有效监控，大约95%的投票站安装了摄像头，超过三分之一投票站内设有透明投票箱
- 2012年03月05日新文化主要从事电视剧的制作、发行及相关其他业务。据招股书披露，新文化在近三年的营业收入分别为764.57万元、3564.87万元和 15270.52万元。
- 2012年03月05日中国欧盟商会呼吁中国政府修改《2012年度党政机关公务用车选用车型目录》，将所有符合成本及排量要求的车型都列入选择。否则将恶化在华外国汽车制造商所受的歧视待遇，并由于进一步限制了良性竞争而有损中国车企的创新力
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富