美国决定分开举行八国集团和北约峰会 2012年03月06日 白宫声明说，八国集团峰会安排在总统疗养地、位于美国马里兰州的戴维营举行，时间为5月18日和19日，奥巴马正向其他7国领导人发出邀请。

习近平参加上海代表团审议 2012年03月05日 中共中央政治局常委、国家副主席习近平5日下午来到他所在的上海代表团，同代表们一起审议政府工作报告