伊朗总统联大发言遭西方国家代表离席抗议 2011年09月23日 在艾哈迈迪-内贾德讲话期间，与往年一样，两名在联大会议厅就座的美国代表起身离场，以示抗议。随后27个欧盟国家的代表也集体退场

萨塔当选赞比亚下任总统 2011年09月23日 在总计260余万张选票中，萨塔获得115万多张选票，得票率为43%。现任总统、执政党多党民主运动领导人鲁皮亚·班达获得96万多张选票，得票率为36.1%，在全部10名总统候选人中名列第二

利比亚前总理马哈茂迪在突尼斯被判6个月监禁 2011年09月23日 马哈茂迪及两名同伴在杜泽尔省的塔马哈扎口岸被抓，当时他们试图离开突尼斯前往阿尔及利亚，但他们所持护照上没有进入突尼斯的签证。于是，突尼斯海关和边防警察以“非法入境罪”逮捕了他们三人

奥地利将扩大警察的反恐和反兴奋剂权限 2011年09月23日 根据这项修改案，奥地利普通警察也将有权采取预防性行动，比如对公开宣称要采取暴力行动的人进行监控等，以阻止可能的恐怖主义事件发生

经济低迷影响美国人生活方式 2011年09月23日 由于经济不景气，人们对未来的不确定性增加，不少年轻人选择推迟结婚，育龄女性生育率也有所下降

英国央行或将推出新一轮量化宽松政策 2011年09月23日 英国央行自2009年3月开始实行量化宽松政策，并将基准利率一直维持在0.5%的历史低点。自2009年11月以来，英国量化宽松的规模一直维持在2000亿英镑（约合3080亿美元）