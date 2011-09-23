- 2011年09月23日在艾哈迈迪-内贾德讲话期间，与往年一样，两名在联大会议厅就座的美国代表起身离场，以示抗议。随后27个欧盟国家的代表也集体退场
- 2011年09月23日在总计260余万张选票中，萨塔获得115万多张选票，得票率为43%。现任总统、执政党多党民主运动领导人鲁皮亚·班达获得96万多张选票，得票率为36.1%，在全部10名总统候选人中名列第二
- 2011年09月23日马哈茂迪及两名同伴在杜泽尔省的塔马哈扎口岸被抓，当时他们试图离开突尼斯前往阿尔及利亚，但他们所持护照上没有进入突尼斯的签证。于是，突尼斯海关和边防警察以“非法入境罪”逮捕了他们三人
- 2011年09月23日在券商自查结束后，券商直投业务可能将再遭新限制。有关部门正向业界征求意见，新规将进一步规范券商直投子公司通过“直投+保荐”模式投资的项目，锁定期及投行持续督导期均可能延长一年
- 2011年09月23日根据这项修改案，奥地利普通警察也将有权采取预防性行动，比如对公开宣称要采取暴力行动的人进行监控等，以阻止可能的恐怖主义事件发生
- 2011年09月23日资金比较紧张，未来要争取用两三年的时间，把负债率降到100%内。但由于现在受政策所限，房屋的销售周期拉长了，至少要用2-3年的时间来完成上述目标。
- 2011年09月23日由于经济不景气，人们对未来的不确定性增加，不少年轻人选择推迟结婚，育龄女性生育率也有所下降
- 2011年09月23日中国应继续坚持稳健的货币政策，“毕竟，物价总水平上涨是因为流通中钱的总量太多，超过了商品和服务供给的可能.如果仅仅大力打压高价，抑制通胀就难以期望好效果。”
- 2011年09月23日手中持股能够超过1595万股的国金证券股东只有前四大股东，其中的两位还是关联方。而国金证券第四大股东上海鹏欣建筑安装工程有限公司由于今年以来连续减持国金证券，而被坊间猜测为此番最可能的减持方
- 2011年09月23日超募资金除了用于偿还贷款和补充流动性外，另一个较好的用途就是用于并购重组，实现跨越式发展
- 2011年09月23日英国央行自2009年3月开始实行量化宽松政策，并将基准利率一直维持在0.5%的历史低点。自2009年11月以来，英国量化宽松的规模一直维持在2000亿英镑（约合3080亿美元）
- 2011年09月23日当局武装没有在塞卜哈发现卡扎菲的踪迹，也不知卡扎菲藏身何处，但卡扎菲残余势力的一些重要人员已从塞卜哈逃往南部地区
- 2011年09月23日提到国际奥委会，许多人立马会联想到奥运会。然而，身为国际奥委会掌门人的罗格认为，国际奥委会的职责远不止于举办奥运会，发展大众体育才是其根本任务
- 2011年09月23日9月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3840元
- 2011年09月23日有两家信托公司的管理人士称，银监会于本周早些时候向相关信托公司发出通知，要求提供与绿城中国贷款相关的数据。其中一人表示，他本人已见到了这份文件。而另一人表示，是一位同事向他透露了文件的内容
- 2011年09月23日今年以来，53家券商合计承销了226单IPO项目，共计获得承销与保荐费104.95亿元，募集资金2017.59亿元，但其中，仅有5单IPO项目是由合资券商承销的，共计分得承销与保荐费4.44亿元，占总份额的4.23%
- 2011年09月23日此间分析人士认为，在中东动荡之时，美国的这两大中东盟友交恶使美头疼不已。此前美国已经频频出手斡旋，希望土耳其和以色列重归于好，但双方并未买账
- 2011年09月23日私募基金平均每只产品首募资金仅4500万元，平均发行规模创66个月新低；公募基金平均首募规模为9.54亿元，与上半年16.64亿元的平均募资规模相比直落四成
- 2011年09月23日“美国很早就威胁要使用否决权，这对我们来说不是新闻。我要奉劝他们等到最后一刻，在做最后决定前仔细考虑一下当前的局势，与我们沟通，与其他各方沟通，不要仓促行事”
- 2011年09月23日限购令等一系列房地产宏观调控下，房地产富豪数量不降反增，占比23.5%，几乎是每四个富豪，就有一个从事房地产。
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