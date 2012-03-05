- 2012年03月05日埃及裔出租车司机穆罕默德-阿马尔称去年12月22日，詹宁斯从曼哈顿一酒店打车回家，全程约64公里，车费204美元。当出租车开到他家门口时，他拒付车费。后来出租司机试图报警，他拿出6厘米长小刀威胁杀死对方，并要求其滚回老家。
- 2012年03月05日周小川：人民币汇率逐渐具备浮动加大的条件
- 2012年03月05日重庆打黑取得的成绩，是按照中央的部署，在市委的坚强领导下，纪检监察和政法系统各单位共同努力的结果，绝不是某一个人的行为。王立军一事，绝不否定全市政法工作取得的成绩，更不会影响重庆改革发展的大局
- 2012年03月05日重庆市政府新闻发言人5日在接受采访时称， 针对王立军一事，“网上和媒体说事件发生后，黄奇帆带70辆警车去成都”，只有黄奇帆、陈存根、徐敬业受市委、市政府委派一起去的，不存在70辆警车一说。网上传的一张装甲车照片属PS
- 2012年03月05日有记者询问王立军是被赶出的去吗，骆家辉强调，不是如此，王立军是自行离开的
- 2012年03月05日重庆市政府新闻发言人表示，王立军目前正在接受国家有关部门的调查，调查工作也取得了进展，经过国家有关部门全面深入调查后，中央将会严格依纪、依法作出处理
- 2012年03月05日目前，我国二级以上医院必须按照中标价采购药品，药品购进医院后再加价15%卖给患者。因此，医院为了获得更大的利润，往往偏爱采购中标价更高的药品
- 2012年03月05日造纸工艺比较成熟，投入研发企业比较少见。景兴纸业大力研发新产品，一方面可以减少行业同质化产品竞争，另一方面，可获得政府的巨额补贴和税收优惠。
- 2012年03月05日今年前两个月马自达在华共销售汽车36593辆，同比增长26%，马自达计划今年年底在华4S店数量将扩张至420家
- 2012年03月05日蒋洁敏表示，新价格机制的实施还没有时间窗口
- 2012年03月05日公司表示，公司与欧特克公司的诉讼案件不会对公司本期或期后利润带来影响。
- 2012年03月05日“民间借贷出现了官商勾结，这些人都是非富即贵，企业主贷了款还不上，就只能死。我问他为什么一定要死，他说我被跟上了，跑不了。大家才知道民间借贷跟‘黑社会’是连在一起的。”
- 2012年03月05日广东省省委书记汪洋说，乌坎的民主选举是按照村民委员会的《组织法》和《广东省村民委员会选举办法》进行的，没有任何创新
- 2012年03月05日俄方专家认为，普京再度当选总统“早已预料到”，因其他候选人“没那么积极”，这些候选人也已预料到普京当选没有悬念。但是普京获选并不能说明一切，普京应当“巩固胜利（果实）”
- 2012年03月05日郭树清说，应该遏制新股发行价虚高和盲目炒新。
- 2012年03月05日有理由相信政府在财政支出方面是实际且具有弹性的，如果稳定的经济增长受到威胁，预计中央将加大财政开支
- 2012年03月05日吴焰指出，目前，我国开展个人税收递延型养老保险试点的条件已经基本具备，加快启动和推进个人税收递延型养老保险试点，充分利用保险机制服务社会养老保障体系建设，妥善应对我国老龄化问题。
- 2012年03月05日政府设定的GDP目标和GDP的实际增长并没有很强的协同效应，2012年GDP的实际增速可能仍会在8%-9%之间
- 2012年03月05日房地产行业是城镇化进程中的龙头行业，当中央有意放松对其调控力度之时，就意味着硬着陆的风险基本消除
- 2012年03月05日2012年可能出台更多意在稳增长、促稳定的政策措施。资源价格、收入分配、行业投资准入限制、金融管制放松等领域的改革都是重点内容。但换届之年，改革的推进必然是温和渐进的。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富