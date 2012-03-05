普京当选总统民望所归 2012年03月05日 当前，以普梅为首的俄政权执政基础依然巩固，但在世界经济衰退长期化趋势的阴影下，俄国内形势的复杂性、不可预知性有所增强，“普梅组合”执政难度相应加大。然而，俄当局力推创新型现代化经济、建设强大国家的既定方针并未改变