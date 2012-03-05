- 2012年03月05日耐克在声明中表示，支持迈克尔•乔丹一直以来为保护他的品牌、他的姓名使用及他在中国的消费者而作出的努力
- 2012年03月05日曾获阿里集团战略投资的星晨急便遭遇资金困境，面临解散风险。目前CEO陈平不知所踪，公司客服以及全国子公司电话均无法接通，内部人士透露星晨急便的确面临资金困境
- 2012年03月05日银行根据边际存款成本加成而非平均存款成本加成定价，而且面对的是短期内缺乏弹性的需求曲线。在存款供求趋于紧张时，存款边际成本曲线的明显上移会约束银行信贷投放数量，从而帮助银行业维持较高的议价能力。
- 2012年03月05日民航局现在规定，飞机关舱门后半小时之内起飞算正常，超过半小时才起飞就算不正常。
- 2012年03月05日对企业应该正确评价，不管是民企、国企，公众的批评应该是要促进其提升，而不是把它们骂倒
- 2012年03月05日根据公司此前公告，公司拟公开发行债券本金总额不超过人民币14亿元的公司债券，债券期限不超过10年。债券募集资金拟用于优化公司负债结构和补充营运资金
- 2012年03月05日中央政府的态度是非常明确的，就是要继续坚持房地产业宏观调控的各项政策不动摇，促进房地产业长期健康稳定发展。
- 2012年03月05日当前，以普梅为首的俄政权执政基础依然巩固，但在世界经济衰退长期化趋势的阴影下，俄国内形势的复杂性、不可预知性有所增强，“普梅组合”执政难度相应加大。然而，俄当局力推创新型现代化经济、建设强大国家的既定方针并未改变
- 2012年03月05日十一届全国人大五次会议新闻中心将于3月5日(星期一)下午15:00在梅地亚中心多功能厅举行记者会。国家发展和改革委员会主任张平将就“经济形势与宏观调控”的相关问题回答中外记者的提问
- 2012年03月05日“这家台湾公司有可能得到某些授意，希望通过让深圳唯冠破产让局面进一步复杂化，但这些举动不会对iPad商标权的诉讼造成任何实质性影响。”
- 2012年03月05日
- 2012年03月05日年资本形成对经济增长的贡献率是54.2%，最终消费的贡献率是51.6%，加起来是105.8%，这是由于去年外需贡献率是负的，所以去年的增长主要就是靠扩大内需
- 2012年03月05日
- 2012年03月05日近日，酒鬼酒（000799.SZ）与珠海塔鑫酒业有限公司（下称“珠海塔鑫”）分别出资5000万元共同成立了“酒鬼洞藏酒销售有限公司”，负责酒鬼洞藏酒系列产品的全国市场运营销售工作
- 2012年03月05日如果国际形势和天气状况理想，2012年中国CPI涨幅预计3%左右
- 2012年03月05日印度突然宣布禁令后，导致亚洲时段美棉涨停，郑棉快速上拉，1209合约收盘报每吨22040元，较周末结算价上涨280元，涨幅1.29%。与此同时，持仓量大幅增加，单日增仓4万手，创今年以来新高
- 2012年03月05日按照国外有些国家法律规定，个人信息一般“除非经过本人书面申请或预先的书面同意，任何办事机构都不得通过任何通讯手段，向任何人或任何其他机构泄露记录系统中有关个人的任何记录”。否则，法律机构将追究其民事和刑事责任。
- 2012年03月05日2011年全年物价涨幅没有实现4%左右的目标，作为价格主管部门的负责人，张平表示要做自我批评。同时，张平称，有信心把今年物价总水平涨幅控制在4%左右
- 2012年03月05日证监会召开主席办公会已正式同意发行高收益债,实行注册备案制
- 2012年03月05日河南新乡国资委旗下主营化工产品的新乡化纤(000949.SZ)公布2011年年度财务报告，公司全年完成净利润618万元，同比下降96%。公司全年实现营业收入39.7亿元，同比增加11%
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