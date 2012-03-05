- 2012年03月05日韩美林说，熊要保护，熊是我们国家保护的动物；我的国家假如不让我打蚊子，我真是不打蚊子。它没有限制我们打蚊子呀；但限制我们灭熊，要我们保护熊。韩美林说，活熊取胆，熊不疼？
- 2012年03月05日
- 2012年03月05日在农村要继续完善新型农村社会养老保险制度，实现制度的全覆盖。继续提高农产品的最低收购价，小麦每50公斤平均提高7.4元，稻谷每50公斤平均提高16元。增加对农业的补贴，包括农资综合补贴、粮食直接补贴等。
- 2012年03月05日
- 2012年03月05日加强光纤等有线设施建设的同时，充分发挥无线网络的作用，大力建设无线宽带网络，包括3G网络、TD-LTE网络和无线局域网等
- 2012年03月05日郭树清说，资本市场是一个公开公平公正的市场，公开是第一位的，媒体发挥了很大的作用
- 2012年03月05日养老金是人保部管的事，这是个复杂的问题。社保是个养命钱，这需要人保部门组织专家研究论证
- 2012年03月05日今年具备稳定物价的有利条件，当然也面临一些挑战，但生产要素成本上升的趋势将长期存在
- 2012年03月05日3月5日，中金公司发布研究报告显示，今年中海集运（601866.SH）的两次提价计划均已落实
- 2012年03月05日由于此事涉及高官，大使馆还在考虑是否要报警。“我们将使用外交手段，包括向马国内政部提出正式公函要求他们回应，马国政府应采取相应的行动。”
- 2012年03月05日中金公司在3月4日的研报中表示，2012年，TCL集团(000100.SZ)的彩电业务大有改善空间，同时需要改善其产品销量和结构
- 2012年03月05日刚果（布）首都布拉柴维尔一军火库当地时间3月4日发生爆炸，至少造成146人死亡，其中包括6名中国公民，受伤人数不详。10年来，全球已发生多起军火库爆炸事件
- 2012年03月05日券商中金公司3月5日发布A股市场投资策略周报认为，市场本轮反弹的最核心动力有两点，即对政策放松的预期，以及股市资金面的环比改善
- 2012年03月05日建立社会主义市场经济体制要从中国的实际出发，要从中国的国情出发，当然也要借鉴世界文明的成果，学习其他一些国家的先进经验，但是我们只能走自己的路。
- 2012年03月05日受到广汽集团回归A股消息利好，广汽长丰（600991.SH）3月5日，即正式退市前倒数第二个交易日一路走高，截至收盘，公司股票上涨7.74%，报收18.37元
- 2012年03月05日新进医保品种“具备更大的降价空间”，政策大体会延续之前药品的价格。至于降幅则主要看新的医保目前市场价格的情况来定，但目前平均降幅还没最后确定
- 2012年03月05日该公司不仅销售收入中大部分依赖中兴通讯股份有限公司（000063.SZ0763.HK,下称中兴通讯）、TCL移动通信股份有限公司（02618.HK,下称TCL）等大客户实现，其高层管理人员和股东的构成也和以上两家行业巨头有千丝万缕的关系
- 2012年03月05日在严峻复杂的形势面前，要实现7.5%的增长速度，还要作出艰苦努力的，或者说7.5%也是一个不低的增长速度。希望各个方面把工作的着力点能够放在转变经济发展方式、调整经济结构上，更好地实现可持续发展。
- 2012年03月05日今年下调 GDP增速目标，符合实际和科学发展观，使发展速度逐步和“十二五”规划目标相衔接
- 2012年03月05日这也是主动调控的结果，或者说这样一个发展速度是朝着我们宏观调控的预期目标在发展
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