俄北高加索3名警察在投票站遇袭身亡 2012年03月05日 位于达吉斯坦哈萨维尤尔特区的一投票站在结束投票后，遭到3名头戴面罩的武装分子的袭击，执勤的警察随即与之发生枪战，结果3名警察身亡。一名武装分子在交火中被打死，警方在其身上缴获自动武器和手榴弹

俄罗斯总统选举花絮 2012年03月05日 俄首都莫斯科的第一批选民是来自特种部队的1000名特警。他们于莫斯科时间早8时全副武装地来到第2918号投票站，迅速完成投票后离开。此后，他们将前往市区各地维持治安。这两天，莫斯科预计将举行25场集会活动