- 2012年03月05日位于达吉斯坦哈萨维尤尔特区的一投票站在结束投票后，遭到3名头戴面罩的武装分子的袭击，执勤的警察随即与之发生枪战，结果3名警察身亡。一名武装分子在交火中被打死，警方在其身上缴获自动武器和手榴弹
- 2012年03月05日俄罗斯在普京治下迅速摆脱苏联解体后的“休克”乱局，赢得稳定与增长，是他最有说服力的“背书”。俄舆论研究中心上月民调显示，逾六成选民认为普京是百年来最杰出本土政治家，其执政方针对国家来说最正确
- 2012年03月05日俄首都莫斯科的第一批选民是来自特种部队的1000名特警。他们于莫斯科时间早8时全副武装地来到第2918号投票站，迅速完成投票后离开。此后，他们将前往市区各地维持治安。这两天，莫斯科预计将举行25场集会活动
- 2012年03月05日去年国内外形势严峻，因而没达到4%的目标，今年一定能够实现。
- 2012年03月05日截止收盘，沪指报2445.00点，跌15.69点，跌幅0.64%，成交量1076亿元。深成指报10226.4点，跌73.49点，跌幅0.71%，成交量990.5亿元。
- 2012年03月05日近日，福田汽车（600166.SH）披露了首份汽车整车行业年报，值得注意的是，福田汽车管理费用大幅下降，2011年全年仅为17.25亿元，其中管理人员工资和福利费仅6亿元，同比缩水近五成。
- 2012年03月05日我国今年将再次提高企业退休人员基本养老金水平，调整幅度为月人均基本养老金的10%左右，北京、江西等地3月份将新增基本养老金发放到位
- 2012年03月05日戴相龙介绍，全国社会保障基金投资运营也不是完全入市。其中，有45%左右用于固定回报类的投资产品，比如银行存款、国债、金融债券等。投入股票的比例为30%多一些。另外的20%是用于未上市公司的股权投资。
- 2012年03月05日中国推动物价上涨的潜在因素依然存在，货币政策还要顾及物价上涨。
- 2012年03月05日在复杂严峻的国内外经济形势中，透过这份报告，人们可以看出中国经济发展的新走向。
- 2012年03月05日对于2012年的房价情况，马建堂表示，国家统计局作为统计部门不方便给出预测。
- 2012年03月05日中投已经在去年年底前收到外汇局300亿美元的注资
- 2012年03月05日中国高铁要继续建设，投入不会减少。
- 2012年03月05日小镇名叫“普雷”，位于帕拉代斯瓦利，位置介于利文斯顿市和黄石国家公园之间，旁边有540号高速公路经过，还有一条铁路线连接利文斯顿市和黄石国家公园
- 2012年03月05日2012年3月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3121元，较前交易日中间价6.2980下降141基点。
- 2012年03月05日品牌企业看加价率、门店数和折扣率，把握住这些指标的变动，基本上就把握了品牌公司的投资机会。
- 2012年03月05日对于业内关注的银行业新监管标准，相关方案已经上报国务院，年内可能会实施。他同时表示75%的存贷比考核指标不会淡化
- 2012年03月05日可能是由于资金规模和投资风格的缘故，保罗·桑琴很喜欢巴菲特在经营合伙公司期间每年给合伙人的信件，但却不喜欢后来入主伯克希尔时致股东的信。
- 2012年03月05日知情人士透露，捷豹路虎公司与奇瑞汽车有限公司正在寻求获得监管批准，拟在中国东部地区合资成立一家规模达175亿元(合27.8亿美元)的汽车公司
- 2012年03月05日一家拥有15辆车、在希斯罗机场附近做运输业务的企业负责人说：“每当燃油涨价，我们都要把它算入成本价格中，并向客户解释我们不能再用上次的合同价格，因为油价涨了。这让我们感到很尴尬，也丢掉了一些生意。”
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