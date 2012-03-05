欧洲高端制造企业加速布局中国市场 2012年03月05日 据介绍，2011年德国通快在中国的业务成长了100%，营业额达到15亿元人民币。中国成为其仅次于德国和美国的第三大市场，同时也是增长最快的市场

中国首架大飞机今年底将完成装配 2014年首飞 2012年03月05日 全国政协委员、中国商飞公司副总经理、大型客机项目总设计师吴光辉4日对新华社记者表示，中国C919型号大飞机研制正按照预定计划稳步进行，有望今年底完成装配，2014年实现首飞