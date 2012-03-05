- 2012年03月05日好看的财报中包含不少隐忧：产品无竞争优势、毛利率低下等。
- 2012年03月05日据介绍，2011年德国通快在中国的业务成长了100%，营业额达到15亿元人民币。中国成为其仅次于德国和美国的第三大市场，同时也是增长最快的市场
- 2012年03月05日贸易商以及终端市场越谨慎，需求超预期的可能性更大，不是需求多好，而是预期够低。
- 2012年03月05日三全食品获利主要来自于资产规模的不断扩张，净资产收益率的提高潜力有限。
- 2012年03月05日本轮行情始自2132点，已经持续了近两个月，指数上涨近15%，很多个股也出现了逆转的走势，市场赚钱效应开始体现，对于牛市的讨论也日渐升温。这种变化其实主要是源于市场预期的改变。
- 2012年03月05日会上，四大行共同提出，将切实满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求，合理权衡定价，在基准利率的基础上根据风险原则合理定价首套房贷款利率，但首套房首付比例仍然执行30%的标准
- 2012年03月05日深圳市市场监管局日前通报了全市销售的自动电饭锅产品监督抽查结果，苏泊尔再曝问题锅，一款苏泊尔豪华智能电饭煲被检查出在非正常工作时保护装置不达标，容易引起安全事故
- 2012年03月05日全国政协委员、中国商飞公司副总经理、大型客机项目总设计师吴光辉4日对新华社记者表示，中国C919型号大飞机研制正按照预定计划稳步进行，有望今年底完成装配，2014年实现首飞
- 2012年03月05日
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- 2012年03月05日从联想全球网站上了解到，联想电脑在全球各个国家的售价不一，价格相差10~20%。以联想的平板电脑IdeaPad K1 Tablet (32GB)为例，美国官网售价为499.99美元约3149人民币，而国内网站售价3499人民币，前者比后者便宜350元。
- 2012年03月05日今年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长7.5％；城镇新增就业900万人以上，城镇登记失业率控制在4.6％以内；居民消费价格涨幅控制在4％左右；进出口总额增长10％左右，国际收支状况继续改善
- 2012年03月05日穿旗袍展示中国文化魅力的活动，改在了3月7日晚上的一个非正式场合
- 2012年03月05日现在已经不只是高档消费品国外比国内便宜，耐克鞋这些大众消费品也是如此。，“我们的联想电脑在国内没有办法卖得不贵，有17%的增值税必须加到价格里面，但产品毛利率只有15%。”
- 2012年03月05日
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- 2012年03月05日如元旦、清明、五一、端午、中秋节、十一和春节期间，并延长春节期间的免费通行时段
- 2012年03月05日提案认为，在社会转型期，“学雷锋”似乎正被一些人渐渐的淡忘，但时代仍然需要雷锋精神。要顺应时代要求，创新学雷锋活动方式，进一步兴起建设社会主义核心价值体系的热潮，让雷锋精神与时代同行，永放光芒
- 2012年03月05日发展中国特色的假日经济是现代服务经济的重要推手，增加法定的节假日不仅可以有效的拉动内需、促进经济发展，也能丰富百姓生活。同时参考世界各国的法定节假日，适当增加我国法定假日也将成为必然趋势
- 2012年03月05日改革开放是决定中国前途命运的正确抉择。必须按照科学发展观要求，尊重群众首创精神，大胆探索，以更大决心和勇气继续全面推进经济体制、政治体制等各项改革，破解发展难题
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