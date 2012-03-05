- 2012年03月05日改革开放是决定中国前途命运的正确抉择。必须按照科学发展观要求，尊重群众首创精神，大胆探索，以更大决心和勇气继续全面推进经济体制、政治体制等各项改革，破解发展难题
- 2012年03月05日他指出，我国实体经济自主创新滞后、利润率过低已导致实体经济出现空心化，而空心化又致高砂耗能低产出加剧。
- 2012年03月05日新的一年，外交工作要更好地服务于改革开放和社会主义现代化建设大局，为促进世界经济增长、维护和平稳定作出更大贡献
- 2012年03月05日反对“台独”、认同“九二共识”，巩固交流合作成果，促进两岸关系和平发展，日益成为两岸同胞的共同意愿。新的一年，我们要继续坚持中央对台工作的大政方针，增强两岸关系发展的政治、经济、文化和民意基础
- 2012年03月05日支持澳门建设世界旅游休闲中心，推进横琴新区建设，促进经济适度多元发展
- 2012年03月05日坚定不移地贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针
- 2012年03月05日支持他们积极参与祖国现代化建设与和平统一大业
- 2012年03月05日认真贯彻党的宗教工作基本方针。维护宗教团体、宗教界人士和信教群众的合法权益，充分发挥他们在促进经济发展、文化繁荣、社会和谐中的积极作用
- 2012年03月05日认真贯彻落实中央支持少数民族和民族地区发展的政策措施，大力实施扶持人口较少民族发展、推进兴边富民行动和发展少数民族事业规划。坚定不移地巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系
- 2012年03月05日提高利用外资质量。坚持积极有效利用外资的方针，更加注重优化结构和提高质量
- 2012年03月05日必须按照科学发展观要求，尊重群众首创精神，大胆探索，以更大决心和勇气继续全面推进经济体制、政治体制等各项改革，破解发展难题
- 2012年03月05日截止午间收盘。沪指报2459.35点，跌1.34点，跌幅0.05%，成交量596.5亿元。深成指报10320.4点，涨20.49点，涨幅0.2%。成交量558.3亿元
- 2012年03月05日戴相龙还表示，中国的整体经济形势是好的，中国资本市场是逐步完善的，比如说，现在股市不平稳，如果有长期的资金进去，股市还是稳定的。
- 2012年03月05日我们管理的资金不能集中在一两年都投出去，我们要很好选择管理人，还要监督，要替国家负责。养老金是人民的‘养命钱’，我们一定要管好。”我对私募的选择是严格的，我是诚惶诚恐地投资，我也希望这些私募也是诚惶诚恐的。
- 2012年03月05日要着眼全面履行新世纪新阶段军队历史使命，全面加强军队革命化现代化正规化建设，不断提高以打赢信息化条件下局部战争能力为核心的完成多样化军事任务的能力
- 2012年03月05日要加快转变外贸发展方式。深入实施科技兴贸、以质取胜和市场多元化战略，支持企业培育自主品牌、营销网络和研发中心，引导加工贸易向产业链高端延伸、向中西部转移。巩固美日欧传统市场，开拓新兴市场
- 2012年03月05日中国证监会主席郭树清表示，今年上半年可能推出高收益债券。这是中国官方第一次正式表示，将很快建立一个俗称的垃圾债市场
- 2012年03月05日资本市场是一个公开、公平、公正的市场，公开是第一位的，媒体发挥了很大的作用。希望大家一如既往地支持资本市场的工作，大家一起努力，相信市场会越来越好
- 2012年03月05日全面贯彻依法治国基本方略，尊重和维护宪法和法律的权威，严格依法行政，坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究、粗暴执法、渎职失职和执法腐败等行为
- 2012年03月05日
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