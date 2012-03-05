- 2012年03月05日在此次重新选举中，乌坎村上至九旬长者、下至18岁青年，共有近7000名村民参与投票。
- 2012年03月05日健全主产区利益补偿机制，增加粮油、生猪等重要农产品生产大县奖励补助资金。实施新10年农村扶贫开发纲要，按照新的国家扶贫标准，全面做好扶贫开发工作，加大集中连片特殊困难地区扶贫开发力度，让扶贫对象更多地分享改革发展成果
- 2012年03月05日要更加注重加强薄弱环节，加大对“三农”、欠发达地区、科技创新和节能环保、水利、地质找矿等的支持。
- 2012年03月05日温家宝表示，政府会进一步清理规范地方政府融资平台公司。坚决禁止各级政府以各种形式违规担保、承诺。同时，把短期应对措施和长期制度建设结合起来，严格控制地方政府新增债务，将地方政府债务收支分类纳入预算管理
- 2012年03月05日温家宝指出，土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权等，是法律赋予农民的合法财产权利，无论他们是否还需要以此来作基本保障，也无论他们是留在农村还是进入城镇，任何人都无权剥夺
- 2012年03月05日温家宝指出，大力发展民办教育，鼓励和引导社会资本进入各级各类教育领域
- 2012年03月05日温家宝称，要加强环境保护，着力解决重金属、饮用水源、大气土壤、海洋污染等突出的环境问题。努力减少农业面源污染。今年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展PM2.5等项目监测，2015年覆盖所有地级以上城市
- 2012年03月05日农业稳定发展、农民持续增收难度加大，就业总量压力与结构性矛盾并存，一些企业特别是小型微型企业经营困难增多，部分行业产能过剩凸显，能源消费总量增长过快
- 2012年03月05日美利纸业今日开盘报5.4元，开盘即涨停，截止时间9:48分，美利纸业报5.4元，仍处于涨停状态，换手仅0.25%
- 2012年03月05日
- 2012年03月05日温家宝表示，保持物价总水平基本稳定是关系群众利益和经济社会发展全局的重点工作。要在有效实施宏观经济政策、管好货币信贷总量、促进社会总供求基本平衡的基础上，搞好价格调控，防止物价反弹
- 2012年03月05日温家宝表示，大力推进保障性安居工程建设。出台关于保障性安居工程建设和管理的指导意见，完善财政投入、土地供应、信贷支持、税费减免等政策
- 2012年03月05日
- 2012年03月05日
- 2012年03月05日国务院总理温家宝作政府工作报告时称，今年继续实施积极财政政策，保持适度赤字和国债。赤字拟控制在8000亿元，赤字率月1%以内。其中重要赤字为5500亿元。地方政府代发债券为2500亿元
- 2012年03月05日工业化、城镇化和农业现代化快速推进，消费结构和产业结构升级蕴藏着巨大的需求潜力；经过30多年改革开放，我国发展建立了良好的物质基础和体制条件。
- 2012年03月05日
- 2012年03月05日温家宝总理指出，中国将2012年国内生产总值(GDP)增速目标设定为7.5%，低于2011年8%左右的目标。同时，中国将2012年消费者价格指数(CPI)目标设定为4%左右，与2011年4%左右的目标一致
- 2012年03月05日坚持出口和进口并重，利用外资和对外投资并举，全面提升开放型经济水平。积极推进市场多元化战略，努力优化贸易结构。今年进出口总额增长目标是10%左右。
- 2012年03月05日温家宝称，加快转变经济发展方式，提高发展的协调性和产业的竞争力。我们坚持有扶有控，促进结构调整和优化升级，增强发展后劲。
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