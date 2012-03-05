- 2012年03月05日
- 2012年03月05日各地普遍较大幅度调高最低工资标准；连续第7年提高企业退休人员基本养老金，全年人均增加1680元，5700多万人受益；进一步提高城乡低保补助水平以及部分优抚对象抚恤和生活补助标准
- 2012年03月05日温家宝指出，基层医疗卫生服务体系基本建成。基本公共卫生服务均等化取得新进展。
- 2012年03月05日郭广昌认为，可以对小贷公司实行差异化分级管理。建议确立行业标准，并对小贷公司进行差异化分级管理。
- 2012年03月05日2012年，我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，根据形势变化适时适度预调微调，进一步提高政策的针对性、灵活性和前瞻性。
- 2012年03月05日温家宝进一步补充说，中国目前城镇化率已超过50%，这是中国社会结构的一个历史性变化
- 2012年03月05日存折上没有取款或转款的记录，4100万元存款却不翼而飞。7名储户将山西太原农行告上法庭后，一审胜诉，农行被判赔还存款。农行方面则认为，此案只是一起诈骗案的一部分，并非单纯的储蓄合同纠纷，已向山西省高级法院提起上诉。
- 2012年03月05日对于这一预期目标的调整，温家宝解释说，主要是要与“十二五”规划目标逐步衔接，引导各方面把工作着力点放到加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益上来，以利于实现更长时期、更高水平、更好质量发展。
- 2012年03月05日地方政府性债务在经济社会发展中发挥了积极作用，形成了大量优质资产；也存在一些风险隐患，特别是部分偿债能力较弱地区存在局部性风险。
- 2012年03月05日区域发展协调性进一步增强，中西部和东北地区主要经济指标增速高于全国平均水平，东部地区产业转型升级步伐加快。
- 2012年03月05日国务院总理温家宝指出，目前地方政府债务仍存在一些风险隐患，特别是部分偿债能力较弱地区存在局部性风险，将积极稳妥解决债务偿还和在建项目后续融资问题，目前，我国政府性债务水平是可控的、安全的
- 2012年03月05日据消息人士透露，关于发行人相关资质问题，证监会明确了相关标准，规模上须为中小企业；在地域上讲，位于发达地区，限于京、沪、津、浙、苏、粤六省市；同时界定了企业类型须为高科技企业、三农企业、或具有自主创新能力的企业。
- 2012年03月05日我们坚定不移地加强房地产市场调控，确保调控政策落到实处、见到实效。投机、投资性需求得到明显抑制
- 2012年03月05日杨凯生4日透露，今年前两个月，四大行新增贷款比去年同期增长200多亿元，虽然各银行之间存在个体差异，但总体来看，并不存在比去年少贷的问题，新增贷款较去年同期是上升的。
- 2012年03月05日为突出核心竞争力，上海电气（601727）再次将旗下盈利能力较差的企业挂牌转让。根据上海联合产权交易所挂牌公告，上海电气欲转让旗下子公司上海西恩迪蓄电池有限公司33%股权，挂牌价格7590万元
- 2012年03月05日在被问及对提案办理工作的满意度时，他实打实地写上自己的答案：不满意。“相关部门”紧张了，不仅找戚发韧委员，还找他所在的单位的领导做工作，希望戚发韧委员能尽量改成“满意”。
- 2012年03月05日据证监会最新公布的主板和创业板IPO申报企业基本信息，截止到3月1日，证监会在审和过会待发企业共计501家。其中主板293家，创业板208家（包括18家中止审查企业）
- 2012年03月05日马蔚华建议，可引入硅谷银行模式支持科技型中小企业发展；此外允许商业银行向VC/PE投资投资以及贷款
- 2012年03月05日马蔚华在“关于开放审批股份制商业银行从事期货相关业务的提案”中表示，商业银行从事期货相关业务已具备相应的法律基础，亦已具备开展业务的全部条件。
- 2012年03月05日银行“理财计划”可以在证券交易所直接开户，银行普通理财资金可直接投资于二级市场。这种情况可能在不久的将来变为现实。
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