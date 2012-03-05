出口民调显示俄罗斯现总理普京赢得总统选举 2012年03月05日 另外四位总统候选人——俄共候选人久加诺夫、自荐候选人普罗霍罗夫、自民党候选人日里诺夫斯基和公正俄罗斯党候选人米罗诺夫的得票率分别为17．7％、9．2％、8．5％和4．8％

罗姆尼获得美国众院共和党领袖支持 2012年03月05日 当前，国会议员中已有81人表态支持罗姆尼，表态支持前众院议长纽特·金里奇的则只有11人。此外，罗姆尼还获得了多名拥有全国影响力的共和党州长支持，其中包括新泽西州州长克里斯·克里斯蒂、弗吉尼亚州州长鲍勃·麦克唐奈等