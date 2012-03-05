- 2012年03月05日由国家统一印制面值为50元、100元的消费券，分两年向全体中国公民发放，每年发放1500元/人，2年合计3000元/人。此消费券在使用时可以直接抵用人民币。此消费券在使用时，均为一次性使用，不找零。
- 2012年03月05日今年银监会将严禁向项目资本金不足、“四证”不全房地产企业发放贷款，对有囤地捂盘行为的房地产企业收回已发放贷款。
- 2012年03月05日去年多个省份未能完成铁路基建的年度计划，并且今年地方政府在铁路基建上的投资有进一步下降的趋势。计划2011年正式通车的武黄城际铁路、武咸城际铁路，开通时间推至今年年底。
- 2012年03月05日1.实行全新的以按秒计费的模式；2.完善按分计费的模式引入“四舍五入”计费交易法则（不足30秒不计费，超过30秒按一分钟计费），使广大消费者明明白白消费，亦使经营者诚实服务、摒弃不合理、不诚信和不道德的垄断经营模式。
- 2012年03月05日本周（3月5日-3月9日）将要进行申购的新股就在上周6只的基础上又增加了4只，达到10只，从而也使得本周成为今年新股发行数量首次出现两位数的一周
- 2012年03月05日耿亮最后强调，高收益债也是高风险债，投资高风险债，需要有一定的承受风险的能力。高收益债和高风险债，不需要审批，实行备案制，具体细节正在研究。
- 2012年03月05日消息人士透露，近日在北京召开的座谈会上，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行共同研究差别化房贷政策，四大行将“联手”把首套房贷利率控制在基准利率以内。
- 2012年03月05日全国政协委员、深交所理事长陈东征3日表示，创业板退市制度“很有可能”在今年一季度推出
- 2012年03月05日另外四位总统候选人——俄共候选人久加诺夫、自荐候选人普罗霍罗夫、自民党候选人日里诺夫斯基和公正俄罗斯党候选人米罗诺夫的得票率分别为17．7％、9．2％、8．5％和4．8％
- 2012年03月05日以中国2030年的情况为例，如果实际退休年龄从55岁延长到60岁，每百名20岁以上的工作年龄人口需供养的老年人口，就从74.5人降至49.1人。如果把退休年龄延长到65岁，则需供养人口将下降至30.4人
- 2012年03月05日上海法院网最新信息，39岁李旭利于去年8月13日在京遭刑拘将于3月28日在浦东法院公开审理，李旭利案披露的开庭审理时间为何延后，目前尚不清楚，去年，该案曾由上海市人民检察院第一分院(下称“第一分检”)审查起诉。
- 2012年03月05日以药补医，包括加成部分、流通过程虚高部分，都必须革除，否则再多的钱也堵不了黑洞。一定要改革，尤其是在招标采购环节，不仅是药物，还包括耗材。
- 2012年03月05日在城际铁路的建设中不再谋求控股地位，但这个口子也不会全开，因为有些地方政府目前尚不具备开工建设的资金能力。去年以来地方各省市和铁道部的资金都很紧，如果城际铁路的建设以地方为主的话，地方政府将面临很大的压力。
- 2012年03月05日2月27日起突然停牌的重庆钢铁今日发布公告称，由于公司控股股东重庆钢铁(集团)正在筹划与公司相关的重大资产重组事宜，相关各方将向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此股票将自今日起继续停牌30天
- 2012年03月05日2012年财政收入占GDP比重的名义指标有望增至22%左右，加上其他政府财政收入，全口径宏观税负约达32%。我国税制结构中的间接税比重过高、由企业承担的比重过高，需要以低收入端、小微企业端、实体经济端等为重点的结构性减税等举措。
- 2012年03月05日从今日起，港交所旗下证券及衍生产品市场实施第二阶段交易时间改革，午市开盘时间将从目前的下午1点30分，提前至下午1点
- 2012年03月05日中国证券投资者保护基金有限公司（下称“保护基金”）公布了《2011年中国证券投资者综合调查报告》。该报告显示，2011年，77.94%的个人投资者亏损；51.81%的个人投资者没有止损计划，在设置止损的个人投资者中仅有3.03%的会严格执行
- 2012年03月05日当地一名欧洲国家外交官说，目前军队医院方面已至少统计出150人死亡，约1500人受伤，其中部分伤者伤势严重。新华社报道员在该市一间停尸房内看到了30多具遇难者的遗体
- 2012年03月05日当前，国会议员中已有81人表态支持罗姆尼，表态支持前众院议长纽特·金里奇的则只有11人。此外，罗姆尼还获得了多名拥有全国影响力的共和党州长支持，其中包括新泽西州州长克里斯·克里斯蒂、弗吉尼亚州州长鲍勃·麦克唐奈等
- 2012年03月05日全国政协委员、中国证监会主席助理朱从玖3月3日表示，对于多数普通股民而言，投资股市就是要投资“看得见、摸得着”的公司。他同时表示，建立统一的全国性场外交易市场时机和条件已经成熟，目前正在积极推进中
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