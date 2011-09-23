阿前总统拉巴尼遇刺带来的美国回音 2011年09月23日 尽管当前判断拉巴尼遇刺对阿富汗的影响仍然为时尚早，但如果阿富汗和国际社会不尽快采取行动，拉巴尼之死很有可能会演变成让阿富汗更加不稳定的一个因素

联大一般性辩论花絮两则 2011年09月23日 巴西女总统罗塞夫当天第一个在联合国大会一般性辩论中发言，这也是联合国成立66年以来，首次由女性领导人在一般性辩论中第一个发言

林毅夫表示发展中国家在新风险期需未雨绸缪 2011年09月23日 林毅夫强调，发展中国家要抱最好的希望，同时做最坏的打算，通过发掘新的经济增长点、加强本国金融体系的抗风险能力等途径来应对危机

日本开发出吸光率提高百倍的新型太阳能电池 2011年09月23日 据冈山大学研究生院教授池田直介绍，除可见光外，这种太阳能电池还能够吸收以往太阳能电池无法利用的红外线发电

美国华侨华人谴责美政府售台武器 2011年09月23日 华盛顿地区中国和平统一促进会会长吴惠秋在接受新华社记者采访时说，美国政府对台军售是阻挠两岸关系和平发展的一个重要障碍，在美华侨华人对此坚决反对

国际财经快报 2011年09月23日 由于投资者担忧全球经济可能出现新一轮衰退，22日全球股市暴跌，美股道琼斯指数跌3.51%，法国CAC40指数跌5.25%，德国DAX指数跌4.96%，英国《金融时报》100指数跌4.67%

奥巴马敦促国会尽快通过就业法案 2011年09月23日 美国的建筑等行业遭受金融危机的重创，美国的很多桥梁等基础设施亟需翻修，美国也应当对教育等关乎长期竞争力的行业加大投资，因此国会应当迅速批准就业法案