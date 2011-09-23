- 2011年09月23日尽管当前判断拉巴尼遇刺对阿富汗的影响仍然为时尚早，但如果阿富汗和国际社会不尽快采取行动，拉巴尼之死很有可能会演变成让阿富汗更加不稳定的一个因素
- 2011年09月23日巴西女总统罗塞夫当天第一个在联合国大会一般性辩论中发言，这也是联合国成立66年以来，首次由女性领导人在一般性辩论中第一个发言
- 2011年09月23日林毅夫强调，发展中国家要抱最好的希望，同时做最坏的打算，通过发掘新的经济增长点、加强本国金融体系的抗风险能力等途径来应对危机
- 2011年09月23日当前全球金融稳定风险凸显，归结起来有经济增长、资产负债状况和政治协调等三方面表现“羸弱”，欧美等发达经济体应竭尽全力降低风险和提振市场信心
- 2011年09月23日
- 2011年09月23日据冈山大学研究生院教授池田直介绍，除可见光外，这种太阳能电池还能够吸收以往太阳能电池无法利用的红外线发电
- 2011年09月23日由于美国经济当前复苏乏力、失业率居高不下，挑战奥巴马的共和党候选人必须让选民相信，如果换自己上台，必然能改变局面
- 2011年09月23日此项私募股权投资资金将主要立足于中国大陆与台湾的产业与市场优势的项目
- 2011年09月23日20日，利“全国过渡委员会”执行委员会主席贾布里勒在纽约宣布，临时政府的组建或在10天内完成。这表明组建利临时政府的时间表已被推迟
- 2011年09月23日该公司作为电子政务IT解决方案供应商，在该领域有显著优势
- 2011年09月23日华盛顿地区中国和平统一促进会会长吴惠秋在接受新华社记者采访时说，美国政府对台军售是阻挠两岸关系和平发展的一个重要障碍，在美华侨华人对此坚决反对
- 2011年09月23日一句“相关条件尚不具备” 惊醒了投资者的稀土梦
- 2011年09月23日由于投资者担忧全球经济可能出现新一轮衰退，22日全球股市暴跌，美股道琼斯指数跌3.51%，法国CAC40指数跌5.25%，德国DAX指数跌4.96%，英国《金融时报》100指数跌4.67%
- 2011年09月23日公司将先行作价17.45亿元收购冀中集团全资子公司山西冀中80%的股权，余下20%股权再择机收购
- 2011年09月23日金砖国家必须研究如何共同整合资源解决全球问题，重申了新兴市场国家联合声明的立场。巴西、俄罗斯、中国、印度和南非等金砖国家当天还表示，将加快结构改革，保持各自经济的增长。
- 2011年09月23日发行不超过30亿元的次级债券用于补充附属资本
- 2011年09月23日美国的建筑等行业遭受金融危机的重创，美国的很多桥梁等基础设施亟需翻修，美国也应当对教育等关乎长期竞争力的行业加大投资，因此国会应当迅速批准就业法案
- 2011年09月23日芝加哥大学教授奥斯坦·古尔斯比说，当前全球经济正在经历第二轮放缓，日本大地震、欧洲债务危机均给全球经济造成了震荡。欧洲国家需要解决问题，就要想办法让私营部门“把钱投出来”
- 2011年09月23日中国财政部部长谢旭人和中国人民银行行长周小川率中国代表团参加了会议
- 2011年09月23日当天，原油市场卖盘严重，资金大量流出。虽然美联储21日宣布卖出短期债券、买入长期债券以压低长期利率水平，刺激经济增长，但此举未能有效提振市场情绪
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