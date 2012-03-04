- 2012年03月05日
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- 2012年03月05日全国政协委员、中国证监会主席助理朱从玖4日表示，当前各方对新股发行制度市场化改革方向的看法和判断一致性程度很高，近年来监管部门致力于加强买方约束、加强承销商等中介机构责任，下一步还将继续开展这方面的工作
- 2012年03月05日关注热点将有如何总结评价过去一年经济社会发展取得的成绩，对本届政府任期最后一年的工作有哪些重要部署，GDP增速几何，物价总水平涨幅控制在什么水平
- 2012年03月05日全国政协委员、中国证监会主席助理朱从玖日前表示，证监会将继续加强对上市公司分红的督促力度，从而增强投资者对股市的信心。那些不重视股东回报、不重视分红的上市公司，未来将逐渐被投资者所淘汰
- 2012年03月05日从房地产贷款的具体结构看，大部分按揭贷款是在2009年底房价达到高点之前发放的，开发贷款的平均抵押品比例较高，显示出房地产贷款总体风险水平较低
- 2012年03月05日“发言人不是即兴表演、追求自我表现的演员，也不是那些抱有侥幸心理的学生答卷。”李肇星说，“必须掌握两条：说我知道的，说我可以说和应该说的。”
- 2012年03月05日初步选举结果将于5日上午公布。梅德韦杰夫说：“我们的候选人（普京）令人信服地领先，我不怀疑我们将取得胜利。”
- 2012年03月05日俄罗斯共产党候选人久加诺夫以17．01％的得票率位居第二，其余三位候选人普罗霍罗夫、日里诺夫斯基和米罗诺夫的得票率分别为6．85％、6．45％和3．72％
- 2012年03月05日根据公司计划，红旗C131必须在十八大召开之前实现量产，参会的省部级干部每人一台。 目前C131已有样车，正处在试制阶段，生产线已经建完，尚未批量生产。
- 2012年03月05日袁隆平认为，每年拿出一两千个亿用来搞粮食补贴，国家现在有这个实力。这已经是我第三年提关于提高粮食收购价的提案了。但我提的问题并没有解决。
- 2012年03月05日要建立见义勇为国家先行补偿制度，由政府对见义勇为者的损失先行垫付，再向侵害人及受益人追偿；明确见义勇为认定的机构、程序；对见义勇为者的一次性奖励补偿转向长期保障的实施等
- 2012年03月05日林育均说，“我边捡烟头边琢磨，觉得烟厂除了生产香烟，还应配套生产一种可随身携带的烟灰缸，这样，吸烟者就可以随时随地将烟头丢弃在自己的烟灰缸里。”
- 2012年03月04日企业退休人员连涨七年养老金才是同等条件的公务员三分之一，“养老金双轨制”被指是当今社会最大不公，两会代表委员呼吁“养老金双轨制”改革。
- 2012年03月04日这是没有用好市场经济的规律，他们不懂得要综合分析整个经济发展的情况，甚至于他根本都不知道全国生猪的存量是多少，农民的利益让人痛心。
- 2012年03月04日宗立成委员称，每次他介绍自己这份提案时，都会有金融界专业人士对此提出质疑，认为发行大面额人民币将可能引发通货膨胀。
- 2012年03月04日李长春说，必须大力推动推广红段子，要用先进文化引导消费，“广大青少年的消费是无止境的，关键在于引导。我们现在开展学雷锋，广大青少年热情非常高”。
- 2012年03月04日重庆市代表团宣传组负责人表示，过去几年，重庆代表团驻地每年都会轮换，今年也不例外，而之所以选择人民大会堂宾馆，也是全国人大办公厅的统一安排，“而且去年11月就已经定下来了。”他希望网友不要做过度联想和猜测。
- 2012年03月04日蔡继明说，现在全国有17个城市都不同程度地放松了第一套房、第二套房的购买，这样就撕开了一道口子。如果不刹住以刚性需求变相放松调控政策这股风，中央政府前期调控房地产的措施恐怕就前功尽弃了。
- 2012年03月04日有全国人大代表认为，即使变卖国有资产发养老金不符合我国国情，也可以大幅度提高国家在国企利润分红比例，直接将国企业利润填补社保基金
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