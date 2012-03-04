- 2012年03月04日国有石油巨头对民营油企控量供油甚或断供，是因为国有石油巨头们不愿让丰厚的利润从自己手中流走，让民营油企分享。所以，‘油荒’的频发，是国有石油巨头‘绑架’民营成品油批发、零售企业所致
- 2012年03月04日中小微企业融资成本高主要体现在银行贷给企业的资金，实际贷款一年，其实使用只有9-10个月，因为企业临近还款期，就提前2-3个月，回笼资金不敢再使用，等待还款
- 2012年03月04日针对网上质疑经典和先进人物的潮流，张海迪表示，质疑和恶意诋毁过去时代的英模，是一种怪现象，更有人专门找英雄的所谓“破绽”，然后群起而攻之。英雄是一个国家和民族的骄傲和象征。人们一味地否定英雄，其实也是否定我们自己
- 2012年03月04日谭晶称，希望政府出台政策，鼓励更多词曲作者能够创作出更多朗朗上口、易于传唱、格调高雅的励志歌曲，帮助青少年树立正确的世界观、人生观和价值观
- 2012年03月04日3月3日，中共中央政治局委员、国务院副总理张德江看望广东代表团笑言广东女代表越来越漂亮。广东省委书记汪洋幽默的说，“告诉总理，没做整容啊，都是原装！”，引得哄堂大笑。
- 2012年03月04日朱从玖说，按照相关规定，证监会对企业上市进行合规性审核，并就是否符合国家产业政策要求等向国家有关部门征求意见。目前，归真堂正处于落实反馈意见中，尚未进入初审阶段。
- 2012年03月04日建议国家像免除农业税那样彻底为小微企业免税，以帮助小微企业长远发展。 建议国家在政策层面上对商业模式创新给予支持，在管理上放松管制，打破行业垄断和市场垄断，开放市场。对新兴业态，采取包括降税在内的政策支持。
- 2012年03月04日十一届全国人大五次会议在人民大会堂三楼金色大厅举行新闻发布会，由大会发言人就会议议程和人大工作相关的问题回答中外记者的提问
- 2012年03月04日毛新宇说：“因为毛主席最提倡清正廉洁，所以老百姓很怀念那个时候干部的廉政和社会风气……”
- 2012年03月04日俞敏洪称，本次会议上，自己将继续关注教育方面的议题，并会提出相关提案，关注留守儿童及教育不均衡等问题。他同时表示，已与其他政协委员联合在一项提案上签了名——不吃鱼翅。
- 2012年03月04日北代表团在驻地举行的全体会议结束后，李鸿忠示意身边的工作人员不要阻拦记者，面对记者的提问也没有回答，接了记者书面采访提纲和名片
- 2012年03月04日贺国强提到，要严明党的纪律，即严格执行党的政治纪律，严格执行组织人事工作纪律，加强对中央重大决策部署落实情况的监督检查，自觉同以胡锦涛同志为总书记的党中央保持高度一致，确保中央政令畅通。
- 2012年03月04日“我在银监会没有遗憾”刘明康说，“我觉得整个方向都是对的，全球(很多)银行破产、倒闭、挤提，你这几年在中国看到了吗？大家批评银行赚的钱太多了，但如果我留给大家的，是亏欠损失很多的银行业，那不是骂声更多吗？”
- 2012年03月04日李肇星称，我们对当前国际经济形势、金融形势的严重性也有清醒的认识。金融危机肯定不是我们中国人制造的，但是，为了中国人民和全世界人民的共同利益，我们愿意同国际社会一道来应对金融危机的影响，来造福中国人民和世界人民。
- 2012年03月04日李肇星说，去年开始的新一轮县乡人大代表换届选举，是选举法修改后第一次实行城乡按相同人口比例选举人大代表，这是我们全国人民政治生活中的一件大事，是人民当家作主的又一次重要实践。
- 2012年03月04日李肇星介绍，十一届全国人大四次会议期间，代表们共提出建议8043件，会后，全国人大常委会办公厅召开交办会，同意交由177家承办单位研究办理。经各单位共同努力，代表提出的建议已经全部办理答复。
- 2012年03月04日国政协教科文卫体委员会副主任、前国家体育总局副局长胡家燕表示，刘翔是认真履职的，每年尽最大努力来参加政协会议，此次虽然缺席但刘翔遵守履职手续，并提出议案
- 2012年03月04日李肇星在谈及县乡两级人大换届选举工作时表示，中国地域辽阔、人口众多，经济社会发展不平衡，有些地方交通不便，一律实行直接选举还有困难
- 2012年03月04日十一届全国人大四次会议期间，代表们共提出建议8043件，会后，全国人大常委会办公厅召开交办会，同意交由177家承办单位研究办理。经各单位共同努力，代表提出的建议已经全部办理答复
- 2012年03月04日李肇星表示，直接选举是国家权力产生的基础，而我国选举制度采取以直接选举为基础，直接选举和间接选举相结合的办法，这符合我们国家的国情。修改选举法的决定体现了人人平等，保障公民都享有平等的选举权和被选举权
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