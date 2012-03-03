张艺谋冯小刚等6名政协委员联名呼吁电影票降价 2012年03月04日 六位委员认为，当前，受场地租金、运营成本及制片方收回电影投资等多种原因影响，电影票价居高不下，外加社会影院和银幕数依然不足，从根本上制约了观影人次的增加。“希望相关主管部门根据市场规律采取 建议性指导票价和最高限价 ”

俄罗斯总统选举开始投票 2012年03月04日 此次大选约1．1亿俄罗斯人有投票权。俄全境共设有9．4万多个投票站，各地投票站都将在当地时间4日8时向选民开放，投票工作于当日20时结束