- 2012年03月04日3日晚，广东乌坎村委会选举结果出炉。党总支书记林祖銮当选村委主任，杨色茂当选村委副主任，其他5位村委委员将在明天中午12点到下午3点另行选举。
- 2012年03月04日李肇星称，内地公安部门在不断加强打击组织内地孕妇赴港生育的非法活动的力度，中央有关部门还会就这方面的问题继续与香港特区政府保持沟通和合作。
- 2012年03月04日AAF回应，通过公布的内容显示，在捐款来源方面，2010年共收到31900笔捐款，合计768万美元
- 2012年03月04日中国外交部负责人深夜就叙利亚问题发表谈话，表示中方高度关注叙利亚局势发展，坚定主张通过政治对话和平、妥善地化解当前危机，并为此做出了不懈努力，呼吁叙利亚政府及有关各方应立即、全面、无条件停止一切暴力行动
- 2012年03月04日2012年中国国防费预算为6702.74亿元人民币，比上年预算执行数增加676.04亿元人民币，增长11.2%
- 2012年03月04日李肇星表示，中国在经济发展和经济改革都面临着新的机遇，也面临着新的挑战。改革越是深入，难度和阻力越大，内容也越具体、越复杂
- 2012年03月04日十二届全国人大代表，将由全国人大由各省、自治区、直辖市、特别行政区和解放军选举产生的代表组成，根据全国人大常委会经过深入调研、广泛征求意见提出的决定草案，在分配这些选举单位应选代表名额时要按照新选举法确定的原则分配
- 2012年03月04日修正案草案在以下具体规定当中都注意体现尊重和保障人权的原则： 在证据制度中，不得强迫任何人证实自己有罪，规定了非法证据排除制度。完善逮捕条件和人民检察院审查批准逮捕的程序，严格限制采取强制措施后不通知家属的例外规定。
- 2012年03月04日李肇星表示，此次大会将审议刑事诉讼法修正案草案，草案将“尊重和保障人权”写入刑事诉讼法总则第2条。尊重和保障人权是我国宪法确立的一项重要原则，体现了社会主义制度的本质要求
- 2012年03月04日蒋洪建议在制度安排上，中央一级单位花自己的钱，不管到哪里不能占用下级财政，逐级效仿。“自己花自己单位的钱，就懂得计算了，而且单位部门同事之间存在监督，花了不该花的钱，有人会有意见。”
- 2012年03月04日六位委员认为，当前，受场地租金、运营成本及制片方收回电影投资等多种原因影响，电影票价居高不下，外加社会影院和银幕数依然不足，从根本上制约了观影人次的增加。“希望相关主管部门根据市场规律采取 建议性指导票价和最高限价 ”
- 2012年03月04日郑明明今年的提案是建议中央政府加强对香港的“国民价值观”的教育、推广普通话，以去除香港人“后殖民主义文化糟粕”和“高人一等”的心态，促进与内地的联系
- 2012年03月04日国家监察部部长马馼在列席全国政协开幕式时表示，刘志军案进入司法程序，尚需要一定时间。他同时指出，今年三公经费的公开内容会更详尽，或将统一口径
- 2012年03月04日此次大选约1．1亿俄罗斯人有投票权。俄全境共设有9．4万多个投票站，各地投票站都将在当地时间4日8时向选民开放，投票工作于当日20时结束
- 2012年03月04日“俄罗斯目前的大选局势十分明朗，不会有任何节外生枝和突发状况。”在她看来，普京重返总统宝座是“板上钉钉”的事情，没有任何悬念
- 2012年03月04日解决“以药补医”难题，首先要对公立医院改革有个顶层设计，找到合适的路径。
- 2012年03月03日今晨从美国公路安全管理局获悉，因安全气囊可能无法正常打开，沃尔沃汽车公司将在美国市场召回1.7万多辆轿车和SUV，其中部分车型在中国市场有售
- 2012年03月03日3月3日，中央纪委副书记，监察部部长兼国家预防腐败局局长马馼表示，解决公务接待费居高不下，可能最好的方法就是“三公”经费公开。马馼亦指出，不太主张说什么“情妇反腐”，“如果反腐都靠情妇，现在取得不了这么大成绩。”
- 2012年03月03日3月3日，全国政协委员崔永元指出，雷锋从来不是神，他就是一个人，真实的雷锋一点也不招人讨厌。当下恶搞雷锋的人需要慢慢地了解雷锋，慢慢地了解那个时代
- 2012年03月03日今年全国人大代表、广东惠州科协主席黄细花提一个特别的带薪休假建议，主角是刚当上爸爸的男人，老婆休产假的时候一起休假，但单位照发工资，且受法律保护的
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