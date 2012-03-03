- 2012年03月03日一家手握20多亿股权市值的国有控股公司，如今却选择“躲”在山东省法官培训中心6号楼的一间面积不足30平方米的宾馆房间办公，而身处旋涡中的董事长则隐居上海，不接听任何陌生电话
- 2012年03月03日教育部部长袁贵仁针对高考改革方案表示：“我们从去年1月份开始调研与征求意见，现在已经进入最后阶段，很快就会公布。不用十年，十个月都不用。”
- 2012年03月03日村民杨金炉投票后表示，这次选举的氛围体现了公开、公平、公正，每一个有资格的村民都能充分行使自己的民主权利，希望可以选出能够带领村民走向美好未来的村委会。村民张高兰说：“哪些人是实实在在为村民们服务的，我就把票投给他们
- 2012年03月03日据统计过去四年，全国人大共补选了37名全国人大代表，也有47名全国人大代表的资格被终止，其中26人是因为违法违纪
- 2012年03月03日作为一种“救济”形式，现在保障房“规模太大”。如果保障房以救济形式出现，会把很多不符合申请规定的普通人挡在门槛外，大部分买不起商品房的人也无法申请保障房，仍无法实现“居有定所”。
- 2012年03月03日坚持把提高提案质量作为立足点，及时根据形势的发展变化，精心选题，深入调研，增强提案的针对性和可行性。充分发挥政协专门委员会和界别优势，建立健全政协内部提案整合机制，形成更多高质量提案。
- 2012年03月03日巩汉林认为随着电脑的普及，许多人已经不会规范使用中华文字，严重影响中华文字的传承，他建议在高校设立有关硬笔书法的选修课，并且公务员考试中也要增加卷面分数
- 2012年03月03日截至2012年2月20日，提案已办理答复5583件，占立案总数的99.64%。其中，已经解决或采纳的占28.26%，列入计划拟解决或拟采纳的占58.69%，用作参考的占13.05%
- 2012年03月03日朱清时表示，若获得批准，将进行全国统一招生，是否通过高考，须等到教育部通知后再说。而对于招生人数，朱清时透露，因南科大新校园于今年投入使用的可能性低，招生将在200人以下
- 2012年03月03日在会场上，中共中央政治局委员、重庆市委书记薄熙来，重庆市长黄奇帆分别就重庆各方面建设、发展情况向贺国强做了简要介绍
- 2012年03月03日完善界别联系群众的机制，围绕群众思想认识困惑点、利益关系交织点、社会矛盾易发点，深入做好宣传政策、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾的工作
- 2012年03月03日家电企业不能只盯在节能减排上，更要瞄准国际技术前沿进行创新和突破，从提升消费者生活品质、保障健康等方面去推动我国家电业绿色升级。
- 2012年03月03日大部分中小微企业认为从银行贷款“非常难”或“比较难”，超过一半的中小型企业表示目前资金相当“紧张”。不少依靠民间高利贷融资，民间高利贷月利率一般为5％－6％，最高的达到年利率120％，大大提高了中小微企业的经营风险
- 2012年03月03日九三学社中央的数据还显示，A股市场20年来给予股民现金分红的总额只占融资总额的17％，低于股民的交易成本，股民只能靠二级市场股票的价格波动来获利。
- 2012年03月03日审议通过政协第十一届全国委员会第五次会议议程，听取贾庆林主席作政协全国委员会常务委员会工作报告，听取林文漪副主席作政协全国委员会常务委员会关于政协十一届四次会议以来提案工作情况的报告
- 2012年03月03日该提案是建立在民建中央等长期跟踪中小企业、民营企业和实体经济的发展，并进行深入研究的基础之上。与以往均是一个民主党派提交的一号提案相比，今年首次由三个党派联名的一号提案无疑更加具有分量和重要意义
- 2012年03月03日一直备受媒体关注的北京团全国人大代表、世界银行高级副行长兼首席经济学家林毅夫因工作原因再次告假。这也是他当选第十一届全国人大代表以来连续4年缺席全国人代会。此外，联想控股有限公司董事长柳传志因病向大会请假
- 2012年03月03日张学诞表示，扩大增值税试点范围将成为今年税制改革的重点。不过他表示，建议在某一个行业在全国范围推广试点，这种试点比选择某一个地方试点相对更好处理一些
- 2012年03月03日美国国际码头工人协会3月2日给中国国务院总理温家宝颁发“美国工人最佳朋友奖”，以感谢中国领导人对中美经贸合作的支持
- 2012年03月03日率先发言的何俊仁认为，香港空气污染严重，调查发现香港去年3千人因空气污染而早逝，因此必须重视空气污染问题。他批评，政府过去没有尽力推行改善措施，空气污染指数已沿用超过25年，早已不合时宜
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