- 2012年03月03日梁振英称只是表达意见，并指会全力配合专责委员会的工作，希望使公众和他自己知道事件真相
- 2012年03月03日反对现阶段引用特权法调查的建制派议员认为，应等待廉政公署完成事件的调查后，才加以考虑
- 2012年03月03日
- 2012年03月03日将其送到大沙漠治沙，进行劳动改造，并对其实行绩效考核，根据完成任务情况确定服刑期限是否加减。让他们以绿化环境向社会赎罪，有利于从根源上消除其懒惰思想，有助其重新步入人生正道。
- 2012年03月03日2009年12月，时任国家统计局副局长的贺铿在接受采访时表示，作为副部级官员，靠工资自己也买不起房子。3年后，他仍表示：“靠工资现在仍然买不起房！”
- 2012年03月03日现在大家高度关注食品安全， 我们各级党委政府要千方百计保证食品安全， 全社会形成共识，大家都来监督食品安全。食品企业的第一责任就是要保证食品安全
- 2012年03月03日按照现行法律，村民对集体土地既不能出卖，也不能转让，他们缺乏对农地转用的自主支配权和在征地过程中的议价权，从而排除了农民分享工业化和城市化红利的可能性
- 2012年03月03日冯幸耘表示，她与弟弟冯巩虽同为政协委员，但来开“两会”是履行职责而非开家庭会议，彼此不会联系。
- 2012年03月03日对于玖龙纸业被认为负债率过高，张茵解释道，负债率有所增加是由于新增生产线。公司目前的财政状况非常良好，现有44亿元人民币现金及银行逾200亿元授信额度。
- 2012年03月03日贪大求洋催生了教育领域“政绩观”，教育界有句俗话：文章分等级，权威、核心、普通，样样付版费，费费上千；大学分级别：部级、副部级、厅局级，级级拼命申，“申申”不息……“这可培养不出天才！”杨春时说。
- 2012年03月03日有关主管部门对于前三次提案的答复是，目前已有一项“最佳编剧奖”，既包括原创作品，也包括根据原著改编的作品。但王兴东委员认为，“最佳编剧奖”无法涵盖对原创文学作品的奖励。“
- 2012年03月03日建议尽快实行个人所得税综合计征，进一步提高个人所得税的起征点，简化个人所得税率档次，降低最高税率。这样可以减少资本外流、海外移民、减少避税，而且能够扩大税基，增加税收
- 2012年03月03日湛江有关部门证实，疑因涉嫌严重经济问题，广东广电网络湛江分公司总经理、原湛江电视台女台长童小玲2月28日被检察机关带走调查，同时被带走调查的还有原湛江有线电视台副台长陈某
- 2012年03月03日求解市场化路径，应是下一步的方向。然而，从过去几年A股的表现来看，还必须不断加强A股市场的制度建设，减少养老金入市的系统性风险
- 2012年03月03日他告诉记者：去年亩产已经达到926．6公斤，希望今年达到940公斤至950公斤，明年970公斤至980公斤，再有一年，力争达到1000公斤。从科学上讲，杂交水稻还是有这个潜力的
- 2012年03月03日由于大部分公路在春运期间照常收费，一方面提高了汽车运营成本或自驾车出行成本，另一方面也造成了高速公路严重拥堵，限制了公路缓解春运难能力的发挥。与此同时，高速公路春节期间照常收费，还抑制制了消费
- 2012年03月03日目前《婚姻法》中规定的结婚年龄，男不得早于22周岁，女不得早于20周岁应该修改了。她说，这条“中国史上最高的”法定结婚年龄，导致“剩男剩女”、高龄产妇、未婚同居等现象不断增多。
- 2012年03月03日这一比例高于欧盟此前为西班牙设定的4.4%的目标，但西班牙首相马里亚诺·拉霍伊认为，5.8%更加实际。他同时坚称，西班牙依然决心在2013年将预算赤字占GDP的比例降至欧盟规定的3%以内
- 2012年03月03日“不说，不说，你们总是歪曲我的意思！”经过“中国脊梁”一事的倪萍，面对记者从以前的滔滔不绝变得提防抗拒起来。“我今年就是要当哑巴。”
- 2012年03月03日武汉地铁运营公司资源部经理邓宏武利用职务便利，设置有利于个别投标企业的条款，并涉嫌泄露招标信息和受贿，目前已被武汉市纪委立案调查
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