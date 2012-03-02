马里冲突外逃难民增至8万 2012年03月02日 与马里接壤的毛里塔尼亚、布基纳法索和尼日尔等国是难民外逃的主要去向

广东河源紫金丙肝聚集性病例原因初步认为与卫生站诊疗行为关联 2012年03月02日 联合专家组经调查分析认为，紫金县报告丙肝病例自2009年以来呈上升趋势，尤其是从2012年2月后当地居民主动检测增加，病例报告数明显上升，病例的分布呈现一定的聚集性