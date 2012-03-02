- 2012年03月03日建立廉租房、经济适用房、商品房阶梯式的供房制度；土地收入不准地方政府作为财政收入；减免税费；建房、购房贷款低利率；限制开发商的暴利
- 2012年03月03日现在还有相当一部分的农民工子女上学还很难，保证流动人口子女的上学问题是当务之急。现在很多城市的公办学校不太愿意或者收得不够，公办学校要把农民工子弟都收进去的话，城市学校就需要扩张，该投入的就要投入
- 2012年03月03日此次重庆代表团所住的人民大会堂宾馆与人民大会堂南门仅一街之隔,东面则是毛主席纪念堂。该宾馆就一座楼,不高,从这儿步行到人民大会堂开会,仅需两分钟。就连北京媒体记者说起这个宾馆,都感觉“平时来这里的机会很少,感觉这里有些神秘
- 2012年03月03日金正恩表示，对于用枪杆子捍卫国家和民族命运的军队来说，没有比战斗准备更重要的。军队要牢记这一点，周密地做好战斗准备。
- 2012年03月03日做为第十一届政协委员的刘翔，5年以来已经四次请假。刘翔眼下正在德国训练，备战将于3月9日至11日在土耳其伊斯坦布尔举行的室内田径世锦赛。
- 2012年03月03日全国人大代表、“忧民哥”贺优琳表示：“老实说，对去年财政部的答复我很不满意。回复中的解释称财政分成中央拿走的部分是应该拿的，而且拿得并不多。感觉像是在敷衍
- 2012年03月03日武汉市水务集团还决定，对白沙洲水厂影响范围内用户作出：在下一个抄表周期内，按2月份的日均水量×3天的标准直接减退水量的补偿。
- 2012年03月03日2月24日，中国工信部发布了《2012年度党政机关公务用车选用车型目录》，并面向全社会征集意见。目录中所列车型均为国产品牌车，25家车企、412款候选车型全部为自主品牌，外资品牌全面出局。
- 2012年03月03日勒斯勒尔说:“我不了解希腊方面为什么反对提议。我有时觉得，希腊民众清楚他们应作牺牲，但那些精英不愿放弃特殊待遇。”
- 2012年03月03日
- 2012年03月03日情况暂时不方便透露，相关侦破工作还在进行中
- 2012年03月03日郑新立委员：楼市调控不等于打压房价，更不等同于房价绝对下跌。我国除了几个房价过高的城市，大多数还是合理的。我不主张房价迅速大幅下降，牵扯的行业太多，整个行业急速回落国民经济会受不了，稳下来就可以了
- 2012年03月02日孩子们身边就有幼儿园可以读书，不再需要乘坐校车长距离往返，安全就得到根本性保障
- 2012年03月02日目前的T+1交易已经显露出诸多弊端，譬如当天买入的投资者在发现风险后无法及时卖出，增加了投资风险；此外还降低了股票市场资金使用的效率不利于股票市场的活跃。最重要的是，无法与股指期货T+0的交易时间匹配，增加了套利的难度
- 2012年03月02日提案建议政府有关部门，会同相关专家进行调查研究，规范行业道德，建立法规明令取缔这一非人道、不文明的获利手段，使社会文明健康地发展
- 2012年03月02日扰乱市场经济管理秩序和公平竞争环境，强揽工程、强占市场、制假售假事件背后的渎职侵权犯罪；危害国家投资安全、破坏能源资源和生态环境、违法征地拆迁和生产安全事故背后的渎职侵权犯罪
- 2012年03月02日与马里接壤的毛里塔尼亚、布基纳法索和尼日尔等国是难民外逃的主要去向
- 2012年03月02日联合专家组经调查分析认为，紫金县报告丙肝病例自2009年以来呈上升趋势，尤其是从2012年2月后当地居民主动检测增加，病例报告数明显上升，病例的分布呈现一定的聚集性
- 2012年03月02日与熊胆类似的虎骨、犀牛角、麝香制品等行业，近年相继被明令禁止，这既是出于保护濒危物种的需要，也是社会一步步走向文明的见证
- 2012年03月02日
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