政协委员刘汉元建议放宽行政审批 启动太阳能光伏市场 2012年03月02日 他建议，进一步细化上网电价政策，放宽行政审批，并将可再生能源发展专项资金的审批权限下放至省级财政部门，以鼓励更多企业、资本、人才、技术投入到光伏行业之中

全国政协十一届五次会议3日下午3时开幕 2012年03月02日

人保部要求加强高校毕业生实名制统计 推动就业政策落实 2012年03月02日 今年就业工作的目标任务虽与去年基本持平，但考虑到经济增速趋缓、外贸出口形势严峻、企业转型升级加快等因素，完成任务的难度应当说更大了