- 2012年03月02日粮食安全主要应该是口粮的安全，而玉米等主要用以养殖业，可以适当放开其进口配额、指标以及监管等方面。
- 2012年03月02日根据清科数据库统计，2012年2月中国并购市场共完成62起并购交易，其中披露金额的有56起，交易总金额为64.73亿美元，平均每起案例资金规模约1.16亿美元。与上月相比，2月并购案例数量增加17.0%，交易总额大幅上扬114.8%
- 2012年03月02日张近东认为，发放“消费补贴券”首先可以改善低收入群体的生活条件，还可拉动内需，产生新的消费力。以消费结构来看，这些资金进入市场以后，可以促进食品、服装、电器等商品的生产与销售，进而在一定程度上扶持相关行业的发展
- 2012年03月02日第一个集中兑付期是今年3 月份，兑付额度高达147 亿，面临兑付的房地产公司将承受较大的资金压力。
- 2012年03月02日参与出口货物贸易人民币结算的主体不再限于列入试点名单的企业，所有具有进出口经营资格的企业均可开展出口货物贸易人民币结算业务
- 2012年03月02日中国认为，当前叙利亚人民最大的愿望是停止一切针对平民的暴力行为，尽快恢复国家稳定和社会正常秩序。这是保障他们基本人权的前提
- 2012年03月02日参与出口货物贸易人民币结算的主体不再限于列入试点名单的企业，所有具有进出口经营资格的企业均可开展出口货物贸易人民币结算业务。
- 2012年03月02日四大行2月末集中放贷或超700亿元，整月新增信贷或升至2550亿元，照此测算，2月份新增信贷在7000-8000亿左右比较合理。
- 2012年03月02日3月2日，中国物流与采购联合会（中物联）钢铁物流专业委员会发布中国2月钢铁行业PMI指数，2月为42.8%，连续两个月低于50%。该指数表明目前国内钢材市场整体形势，依然延续去年四季度以来的低迷态势
- 2012年03月02日
- 2012年03月02日中银国际3月2日发布汽车行业月刊称，近日工信部发布《2012年度党政机关公务用车选用车型目录》，将公务车采购集中在自主品牌上，将有助于提振自主品牌乘用车销量及市场份额
- 2012年03月02日他建议，进一步细化上网电价政策，放宽行政审批，并将可再生能源发展专项资金的审批权限下放至省级财政部门，以鼓励更多企业、资本、人才、技术投入到光伏行业之中
- 2012年03月02日
- 2012年03月02日只有在此基础上，中日关系才能健康稳定向前发展
- 2012年03月02日日前大通证券发布研报称，由于大秦铁路（601006.SH）三月份大秦线开始春季检修，大同、朔州地区贸易商开始积极存煤，预计将使得煤价逐步回稳
- 2012年03月02日
- 2012年03月02日德意志银行(Deutsche Bank)表示，可以寻找合适的价位做空美元兑日元，预计美元兑日元当前的反弹接近尾声
- 2012年03月02日深圳唯冠法定代表人承认目前企业资产约20亿元人民币，而对外负债高达20亿美元，企业已严重资不抵债。但其又表示，公司正与美国苹果公司就iPad商标权进行诉讼，未来有可能用获得的赔偿来偿还债务
- 2012年03月02日今年就业工作的目标任务虽与去年基本持平，但考虑到经济增速趋缓、外贸出口形势严峻、企业转型升级加快等因素，完成任务的难度应当说更大了
- 2012年03月02日监测数据显示，2011年9月份以来，塑袋装纯牛奶价格呈上涨走势。与2011年9月1日相比，2012年3月2日，塑袋装纯牛奶全国日均价上涨4．5％
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