- 2012年03月02日本期股票型基金仓位变动存在分歧，混合型基金仓位向高端偏移，但整体变动幅度均不大。十大基金公司增减仓各半，景顺长城和博时基金公司增仓幅度最大，诺安基金领衔减仓基金公司
- 2012年03月02日3月2日，记者独家获悉，中国人民保险集团股份有限公司（下称“人保”）将首次使用保险资金入股兴业银行（601166.SH），投资规模及每股定价将随兴业银行新股增发价确定
- 2012年03月02日3月2日，中国证监会通报了方琛团伙期货盗码案情况
- 2012年03月02日
- 2012年03月02日2011年8月，就有同一举报人通过媒体反映汉宜铁路存在施工质量问题。由建设、设计、监理等单位参加的调查组进行了现场调查，并委托中南大学土木工程检测中心作为第三方对现场进行了钻探、动力触探和挖探检测
- 2012年03月02日梅兴保认为，一些小规模房地产公司的信托融资今年可能会出现风险，但是目前房地产信托还不存在系统性风险。
- 2012年03月02日欧洲理事会主席范龙佩在签署仪式上说，条约签署以及最终生效将产生深远影响，条约规定的政府间相互监督以及欧盟机构的惩罚措施将有利于避免主权债务危机重演
- 2012年03月02日随着总统选举日期的临近，普京掌控局势的能力与决心也日益显现。他通过发表系列竞选文章阐释未来执政理念、前往各地视察并与不同社会团体坦诚对话，使一度下滑的支持率逐渐回升
- 2012年03月02日2011年8月低点截至3月2日，万向德农（600371.SH）累计涨幅达108%。然而，业内人士认为，公司的业绩不足以支撑如此高的股价
- 2012年03月02日阳光城已急发9只信托解渴，合计信托额达52.2亿元，其中2012年到期信托额为18.4亿元，而该公司去年第三季度期末现金余额仅为4.7亿元。
- 2012年03月02日
- 2012年03月02日3月2日，伊泰B股（900948.SH）某高层在接受记者电话采访时表示，公司H股上市正在中国证监会审批的关键阶段，预计今年上半年，公司将再次向香港联交所提出上市申请，H股上市有望于年内完成
- 2012年03月02日
- 2012年03月02日证监会3月2日下午通报了一起内幕交易案。上市公司科达机电控股子公司董事周和华因涉嫌内幕交易被查处。证监会认定周和华行为后，决定没收其违法所得近七万四千元，并给予其违法所得两倍的罚款
- 2012年03月02日万科先后公布了武汉、青岛、广州、重庆、北京、杭州、昆明、厦门、南京、镇江、合肥、上海、天津、佛山、西安、中山的72组复检检验结果。有71份的甲醛释放量低于国家标准，但佛山新城湾畔7号楼的送检样品超出国家标准。
- 2012年03月02日因四大行表示，要切实改进房地产金融服务，提高贷款审批效率。房地产板块3月2日午后异军突起，截至收盘申万房地产指数涨3.95%
- 2012年03月02日赵启正说，我国现有国营大企业中的多数已经上市，已经实现了股权多元化，但股权多元化还不等于私有制
- 2012年03月02日3月2日15时，全国政协十一届五次会议新闻发布会在人民大会堂三楼金色大厅召开，大会新闻发言人赵启正在会上表示，要加大国家财政投入，鼓励企业、民间组织和个人举办养老机构
- 2012年03月02日ECN Trade表示，这次非美数据的发布十分重要，关系到行情的方向，这次的非农数据如果是利好消息，那么将会刺激行情继续上涨，如果非农数据属于利空，那么非美货币将重拾上升走势。
- 2012年03月02日3月2日，长城证券发布研报指出，2012年全球经济复苏不确定性加剧的背景下，东航（600115.SH/00670.HK）未来运力增长将倾向以中短途飞机覆盖国内航线为主
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