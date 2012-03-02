俄罗斯总统选举3月4日举行 普京胜出无悬念 2012年03月02日 随着总统选举日期的临近，普京掌控局势的能力与决心也日益显现。他通过发表系列竞选文章阐释未来执政理念、前往各地视察并与不同社会团体坦诚对话，使一度下滑的支持率逐渐回升

全国政协十一届五次会议日程 2012年03月02日