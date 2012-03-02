- 2012年03月02日按照一汽集团的计划，将15家三级子公司股权注入到一汽股份的相关手续已于2月底前全部完成。受上述消息影响，旗下三股集体造好，一汽轿车（000800.SZ）今日位列A股涨幅榜前列，领涨汽车板块
- 2012年03月02日银行应拿出三分之一或者四分之一的贷款支持三农和小微企业，而由此产生的银行承担风险可能有加大，国家应该给予银行优惠，比如，给予差别化存款准备金率政策，或者给予税收优惠等
- 2012年03月02日郭树清在之前的讲话中表示，证监会未来将显着提高公司类债券融资在直接融资中的比重,研究探索和试点推出高收益企业债、市政债、机构债等债券新品种。市场普遍预期高收益债将于3月推出。
- 2012年03月02日本期债券2年期发行金额为5亿元，3年期发行金额为9亿元，5年期发行金额为15亿元，发行利率分别为3.25%、3.675%和4.15%
- 2012年03月02日全国政协十一届五次会议新闻发布会在人民大会堂三楼金色大厅召开，大会新闻发言人赵启正表示：“有的地方官，比如说村官有腐败行为，这就是当地农民所不能容忍的。但是请相信中央毕竟采取强力的政策，会保护农民的合法利益
- 2012年03月02日昆明中院日前裁定终结云南云锡融资担保有限公司破产案破产程序。这是云南省首例担保公司破产案
- 2012年03月02日政府在医改中还是在延续过往注重价格管理、忽视质量监管的政策取向，而国际上成熟先进的医疗体系，在这点上恰恰是相反的
- 2012年03月02日惠誉评级已授予宝钢集团有限公司（宝钢集团，‘A-’级/展望稳定）发行的高级无担保离岸人民币债券最终的‘A-’级
- 2012年03月02日本来内陆公众到香港去采购是受到香港欢迎的，现在大概买得太多了，供不应求了，就出了问题。
- 2012年03月02日赵启正最后指出，中国发展核电的政策是要在极端安全的前提下发展，并且要着力于第三代核电站的设计和建设
- 2012年03月02日天津浦发对科技型中小企业的授信余额近百亿元，向科技型中小企业的贷款发放占全行贷款发放总量的15%，科技型中小企业数量占该行全部授信客户数的58%
- 2012年03月02日但无论怎样改革，都要在中国共产党领导下的、中国特色社会主义这个框架内进行。
- 2012年03月02日吉拉德还宣布了改组后的其他内阁成员名单。总理议会秘书凯特·伦迪为体育和多元文化事务部长，兼任工业创新部助理部长，议员大卫·布拉德伯里为国库部助理部长，家庭事务部长贾森·克莱尔兼任国防物资部长
- 2012年03月02日中国企业对国际市场还缺乏深入的认知和全面的把握，对于国际惯例、通行规则还不够熟悉，也不太善于与当地开展公共外交。
- 2012年03月02日大会新闻发言人赵启正在回答有关PM2.5问题是表示：“今天北京市的空气是轻度污染，大概是PM2.5惹的祸。目前政府已经启动了PM2.5的监测和空气污染进一步治理工作，也公布了进程表，我们对这件事情也很感兴趣。”
- 2012年03月02日空气质量新标准与世界“低轨”相接，新增了PM2.5及臭氧为测定项目，将工业区的标准与居民区等同。新标准根据各地经济水平逐步推行，最后“关门期”为2016年。为此我国将在“十二”期间投入20个亿用于监测点的布设
- 2012年03月02日克里斯蒂娜说，阿根廷在本世纪初发生的金融危机已经宣告了《自由兑换法》的失败。历次金融危机的教训说明，中央银行在承担制定货币政策的传统角色同时，还需要对实体经济进行“积极干预”
- 2012年03月02日柬埔寨股票市场将在今年4月18日开始运行，金边水务局拟成为柬埔寨历史上第一家上市公司。该公司第一阶段询价工作已经展开，许多投资者跃跃欲试，纷纷表示有意认购
- 2012年03月02日长期内，意大利经济面临人口老龄化、地区经济发展差异过大、市场开放程度不足、地下经济规模庞大、教育水平偏低等问题的严峻挑战，如不能得到有效解决将抑制意大利经济的长远发展
- 2012年03月02日去年是辛亥革命100周年，全国政协举办了一系列多种很有影响力的纪念活动，进一步凝聚了海内外中华儿女的智慧和力量，为推进祖国和平统一大业和民族复兴伟业作出了重要贡献
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