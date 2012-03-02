柬埔寨股市下月开张 法律建设相对完善 2012年03月02日 柬埔寨股票市场将在今年4月18日开始运行，金边水务局拟成为柬埔寨历史上第一家上市公司。该公司第一阶段询价工作已经展开，许多投资者跃跃欲试，纷纷表示有意认购

大公下调意大利国家信用等级至BBB 2012年03月02日 长期内，意大利经济面临人口老龄化、地区经济发展差异过大、市场开放程度不足、地下经济规模庞大、教育水平偏低等问题的严峻挑战，如不能得到有效解决将抑制意大利经济的长远发展