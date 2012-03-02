河北高碑店停课教师复课 官方承诺解决部分诉求 2012年03月02日 幸福路小学一女教师表示，学校二三十年教龄的老教师，每月只能拿一千多元工资，仅够勉强维持生活。之前的调薪及福利政策，多项未兑现。他们不清楚为何拖欠，也不知这笔钱用作何处

中宣部中央文明办就弘扬雷锋精神答问 2012年03月02日 志愿服务体现着公民积极向上的精神追求，反映着社会文明进步的良好形象，是中华传统美德的具体体现，是社会主义道德的生动实践。我们一定要认真贯彻落实中办《关于深入开展学雷锋活动的意见》，进一步增强责任感使命感