- 2012年03月02日截至收盘时，沪指报收于2460.42点，上涨34.31点，涨幅1.41%，成交1032.28亿；深成指报收于10299.94点，上涨238.98点，涨幅2.38%，成交975.31亿
- 2012年03月02日万科总裁郁亮称，目前阶段不谈钱，主要是解决问题，安信也会负责部分费用。
- 2012年03月02日将对业主进行补偿，但补偿标准不同，包括误工费和住宿费等，具体需要协调
- 2012年03月02日鼎桥创投合伙人、归真堂董事张志鋆今日表示，众多反对的网友被误导了，归真堂不存在虐熊，目前网上有人有意在屏蔽一些声音。张志鋆还举例称，一个向熊跪拜的动物保护主义者说假如归真堂上市的话，他也愿意做股东
- 2012年03月02日新华人寿前董事长关国亮因挪用资金2亿元,3月1日被北京市第二中级法院以挪用资金罪判处有期徒刑六年
- 2012年03月02日日前保监会披露了泛华保网等9家公司开展互联网保险业务的报告，以推进互联网保险行业的规范化发展，此举确认了这9家公司的网销资格
- 2012年03月02日肉制品企业双汇发展(000895.SZ)3月17日公布2011年年度财务报告，2011年第4季度公司实现收入114.4亿元，同比上升12%，环比上升5%，实现净利润2.87亿元，同比下降14%，环比上升42%
- 2012年03月02日幸福路小学一女教师表示，学校二三十年教龄的老教师，每月只能拿一千多元工资，仅够勉强维持生活。之前的调薪及福利政策，多项未兑现。他们不清楚为何拖欠，也不知这笔钱用作何处
- 2012年03月02日志愿服务体现着公民积极向上的精神追求，反映着社会文明进步的良好形象，是中华传统美德的具体体现，是社会主义道德的生动实践。我们一定要认真贯彻落实中办《关于深入开展学雷锋活动的意见》，进一步增强责任感使命感
- 2012年03月02日3月2日，全国政协委员、经济委员会副主任厉以宁表示：“宁要危言，不要危机，这个观点是对的。改革不能到此为止，否则前功尽弃。”
- 2012年03月02日Facebook曾表示，计划在该公司IPO六个月後员工的限制性股票(RSU)成权(vest)时，缴纳相应税负。根据届时Facebook的股价估算，确切金额可能高达数以十亿计美元
- 2012年03月02日建议并非为穷富贴上标签，公民根据自己的需求，在自愿的情况下转赠第二胎生育指标，还可以缩小贫富的差距。
- 2012年03月02日1日晚上，北京一家医院已和周岩的家人取得联系。“这家医院提出免费为周岩治疗，如果治疗方案切实可行，我们将在3月2日带周岩前去接受康复治疗。”李智贤介绍说
- 2012年03月02日王晓滨任职单位多达16家，且主要担任董事（长）主任及执行合伙人等职务。
- 2012年03月02日意见提出，要进一步加大对水利建设的金融支持，积极引入多元化投融资主体，引导金融资源支持水利建设。
- 2012年03月02日沪指报2448.66点，涨22.55点，涨幅0.93%，成交448.6亿元；深成指报10195.1点，涨134.17点，涨幅1.33%，成交402.1亿元
- 2012年03月02日中国三大私募股权基金已同意从另一家基金手中收购绿叶制药集团有限公司母公司Luye Pharmaceutical Investment Co.的控股权
- 2012年03月02日至4季度公司毛利率为8%，环比下降1个百分点，连续三个季度持续下滑且创3年新低
- 2012年03月02日塔牌集团拟在广东新建水泥熟料生产线，项目建成后，公司水泥产能相对目前1140万吨/年将提高65%
- 2012年03月02日2011年，公司新开8家门店，已进入了北京、广东、福建等18个个地级市，拥有“天虹”直营连锁百货商场45家，营业面积120.45万平方米。2012年年1月6日，天虹商场又新开北京新奥天虹。
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