意银行协会说本国银行评级被下调不会产生严重后果 2011年09月23日 穆萨里接受当地媒体采访时表示，鉴于标普已下调了意大利的主权信用评级，因此进一步下调意大利银行的评级也是可预见的结果，这些银行原本都拥有比较高的评级水平，因此降级不会产生“严重的后果”

国际财经简讯 2011年09月23日 美国惠普公司日前宣布，将在博茨瓦纳首都哈博罗内设立一个分支机构，负责技术支持、产品推广和售后服务

俄经济发展部预计明年资本流出现象将好转 2011年09月23日 报告预计，俄2011年资本净流出320亿美元，这一数字好于俄央行预计的350亿美元；2012年资本净流出为零；2013年后出现资本净流入，数额为150亿美元；2014年实现资本净流入300亿美元

俄罗斯卢布对美元汇率创两年来新低 2011年09月23日 分析人士认为，年初以来卢布一直走强，卢布币值被高估，投资者抛售卢布获利也是卢布对世界主要货币汇率近一周以来大幅走低的原因之一。近一周内，卢布对美元汇率已下跌5．09％

纽约汇市22日美元对多数主要货币上涨 2011年09月23日 由于美国联邦储备委员会对经济前景看法悲观，此外经济数据不佳也加重了投资者对经济衰退的担忧，市场中避险情绪上扬推高美元