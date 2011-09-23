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2011年09月23日
穆萨里接受当地媒体采访时表示，鉴于标普已下调了意大利的主权信用评级，因此进一步下调意大利银行的评级也是可预见的结果，这些银行原本都拥有比较高的评级水平，因此降级不会产生“严重的后果”
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2011年09月23日
美国惠普公司日前宣布，将在博茨瓦纳首都哈博罗内设立一个分支机构，负责技术支持、产品推广和售后服务
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2011年09月23日
针对全国30余万监狱工作人员的人权培训工作正在逐步开展，由其作为分册主编的一本20多万字的《人权知识监狱人民警察读本》今年10月份即将出版，有望成为监狱系统培训工作人员人权知识的教材
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2011年09月23日
随着H股银行股股价再下台阶，A股银行股股价将面临新考验。
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2011年09月23日
从今年8月份开始，全球经济复苏进入新的风险期，发展中国家应未雨绸缪，妥善应对美欧等发达国家经济增速下滑和主权债务危机带来的不确定性
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2011年09月23日
虽然全球经济出现“二次探底”的可能性不大，但从今年8月开始，欧元区主权债务危机和美国政府债务问题的叠加效应开始波及发展中国家，发展中国家的股市呈现与欧美股市同步的下跌走势，资本流动开始下降
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2011年09月23日
当前发达国家的经济复苏势头差强人意，就业市场疲软，欧洲主权债务危机持续发酵。与此同时，全球经济联系紧密、各国利益攸关，发达国家和发展中国家应加强协调合作，共同应对经济挑战
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2011年09月23日
报告预计，俄2011年资本净流出320亿美元，这一数字好于俄央行预计的350亿美元；2012年资本净流出为零；2013年后出现资本净流入，数额为150亿美元；2014年实现资本净流入300亿美元
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2011年09月23日
社保资金此时获准入市,政策信号意义较大,表明政府对未来经济发展的坚定信心.
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2011年09月23日
现在留给希腊政府的时间已经不多，如果在今年剩下的几个月里，希腊政府在推行紧缩和改革措施方面裹足不前，紧缩目标仍然落空，那么欧盟和国际货币基金组织最终放弃援助希腊也不是没有可能
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2011年09月23日
分析人士认为，年初以来卢布一直走强，卢布币值被高估，投资者抛售卢布获利也是卢布对世界主要货币汇率近一周以来大幅走低的原因之一。近一周内，卢布对美元汇率已下跌5．09％
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2011年09月23日
美国期金录得8月24日以来最大单日下跌,因美元大涨
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2011年09月23日
弗里德里希说，在过去相当长一段时间，中国在德国每年只有4至7个直接投资项目。2008年则实现数量上的飞跃，达到21个项目，使德国成为中国最受欢迎的直接项目投资地。2010年这一数字达到78个
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2011年09月23日
由于美国联邦储备委员会对经济前景看法悲观，此外经济数据不佳也加重了投资者对经济衰退的担忧，市场中避险情绪上扬推高美元
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2011年09月23日
主要原因是，受欧洲一些国家发生主权债务危机影响，资金流向安全资产，日本国债成为避风港
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2011年09月23日
市场避险情绪高涨，推动美元走高，对一揽子货币上涨1．5％左右。强势美元也加剧油价跌势
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2011年09月23日
全球经济前景低迷导致市场避险情绪高涨，投资者纷纷将资金注入美元、日元等避险币种，强势美元令以美元定价的黄金期货价格明显承压
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2011年09月23日
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌4.7%,报875.30点,市值蒸发2,700亿美元,接近欧元区主权债救助基金规模的一半.
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2011年09月23日
道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日跌391．01点，收于10733．83点，跌幅为3．51％。标准普尔500种股票指数跌37．20点，收于1129．56点，跌幅为3．19％。纳斯达克综合指数跌82．52点，收于2455．67点，跌幅为3．25％
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2011年09月23日
因政策制定者未能遏制全球经济停滞令市场盘旋下挫.道琼工业指数劲挫391.01点,或3.51%,报10,733.83;标准普尔500指数急跌37.20点,或3.19%,报1,129.56点.Nasdaq指数大跌82.52点,或3.25%,报2,455.67点.