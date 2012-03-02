安徽清理整顿交易场所 纠正违法证券期货交易 2012年03月02日 按照国家部署和属地管理原则，安徽省将在全省范围内开展各类交易场所集中清理整顿，坚决纠正违法证券期货交易活动

国际新闻早报 2012年03月02日 根据本次峰会议程，除英国和捷克以外的欧盟领导人将于2日签署《欧洲经济货币联盟稳定、协调与治理公约》，即“财政契约”，根据该契约，欧元区领导人从今年起每年召开两次独立的峰会

朝鲜副外相将赴美参加非正式讨论 2012年03月02日 纽兰在记者会上说，应纽约州雪城大学马克斯韦尔学院邀请，李勇浩将于7日-9日前往该校参加在那里举行的“非正式讨论”。纽兰还说，目前美国政府还没有同李勇浩举行正式会谈的计划