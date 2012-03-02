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2012年03月02日
应收同比增长18.40%，实现基本每股收益0.51元，拟每10股派发3.5元
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2012年03月02日
公告称，此次交易将使公司的整体集装箱业务得到更加长足的发展
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2012年03月02日
国内四大期货交易所中，郑商所的玻璃和菜粕、上期所的原油和白银、大商所的焦煤以及中金所的国债期货和指数期权7个新品进入了紧锣密鼓的上市筹备之中
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2012年03月02日
这次碧桂园集资收益中，约10亿用作解除08年与美林进行的“对赌”合约。
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2012年03月02日
提案认为，保荐制度施行以来，因其资源配置、权责监督等方面尚不完善，已成为当前证券业诟病最多的领域。
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2012年03月02日
当前信用卡套现风险总体呈回落态势。信用卡套现率(套现金额占信用卡消费交易额的比重)已从2009年第一季度的最高点2.7‰下降到2011年第四季度的1‰左右
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2012年03月02日
由于严重供过于求。去年上半年，全国工业行业平均利润率达到6%，钢铁行业不足一半，到了去年四季度更是下跌到0.97%。眼下，1吨螺纹钢的价格约4700元，平均每公斤4.7元，而最便宜的猪肉每公斤已近26元，一公斤钢材价格抵不上200克猪肉
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2012年03月02日
百度在其搜索结果中实时显示与关键词相关的最新新浪微博内容。这是新浪微博首次和第三方搜索引擎合作
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2012年03月02日
事实上，欧债危机持续多时，短期救助方案一直占据着欧盟领导人的主要精力，而本次春季峰会是两年来领导人们首次心无旁骛地探讨增长、就业、结构性改革等立足长远的议题，在这些问题上成员国之间利益也无明显冲突，关系得以瞬间融洽
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2012年03月02日
施杰经过调查发现，受全球毒情的影响，近年来新型毒品在我国大陆地区迅速蔓延。在为数众多的吸毒人员当中，拥有机动车驾驶执照者不在少数
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2012年03月02日
在1日布鲁塞尔举行的欧盟春季峰会上，现任欧洲理事会主席赫尔曼·范龙佩获得连任，任期两年半，从2012年6月1日至2014年11月30日。同时，范龙佩还被任命为欧元区峰会主席
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2012年03月02日
雅虎日前提交的文件显示，阿里巴巴集团2011年营收23.45亿美元，同比增长80.66%；毛利润为15.64亿美元，同比增长58.62%；运营利润为3.25亿美元，同比扭亏；2011年归属于阿里巴巴集团的净利润为2.68亿美元
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2012年03月02日
按照国家部署和属地管理原则，安徽省将在全省范围内开展各类交易场所集中清理整顿，坚决纠正违法证券期货交易活动
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2012年03月02日
罗塞夫指出，过去数年里，发达国家共释放4.7万亿美元的货币，如同制造了一场巨大的“货币海啸”。就发达国家货币政策对巴西的影响，她举例指出，国际热钱涌入不断推高本币汇率，大大削弱了巴西工业的竞争力
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2012年03月02日
除了经济领域，世界也期待国际舞台上出现更多的“中国身影”。从“金砖国家”到“二十国集团”，从上合组织到亚太经合组织，中国在各种全球和区域治理机制框架下坚持走和平发展的道路，并承担力所能及的国际责任
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2012年03月02日
根据本次峰会议程，除英国和捷克以外的欧盟领导人将于2日签署《欧洲经济货币联盟稳定、协调与治理公约》，即“财政契约”，根据该契约，欧元区领导人从今年起每年召开两次独立的峰会
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2012年03月02日
纽兰在记者会上说，应纽约州雪城大学马克斯韦尔学院邀请，李勇浩将于7日-9日前往该校参加在那里举行的“非正式讨论”。纽兰还说，目前美国政府还没有同李勇浩举行正式会谈的计划
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2012年03月02日
俄罗斯外长拉夫罗夫当天接受《俄罗斯报》采访时表示，国际社会有能力避免外部力量对叙利亚局势进行武力干预。根据国际法，只有联合国安理会才有权对主权国家使用武力。如果外部力量武力干预叙利亚局势，将从根本上动摇国际法基础
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2012年03月02日
为了规范拘留所的设置和管理，惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益，根据有关法律的规定，制定本条例。
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2012年03月02日
农产品期货创新可能从两方面着手，一是推出新品种，将原有谷物、油脂类品种体系补充完整，粳米、菜籽、菜粕有望成为今年新品种的先头兵；二是推出新品种，构建新的品种体系，目前土豆、鸡蛋等品种正在监管层的考虑之中