国际社会欢迎朝美互释善意 2012年03月02日 俄罗斯外交部1日发表声明说，俄方欢迎朝美第三次高级别对话取得的进展，赞赏朝方愿为“去核化”采取具体措施，也赞赏美方寻求同朝鲜实现关系正常化。俄方认为，六方会谈相关各方所作的这些努力“将使我们逐渐接近会谈的重启”

英国关闭驻叙利亚使馆并撤回外交人员 2012年03月02日 黑格在对议会发表的声明中说，出于安全考虑，英国已暂停驻叙利亚使馆的所有活动，英方外交人员已于2月29日离开叙利亚，他们将在短期内回到英国

芬兰当选总统尼尼斯特宣誓就职 2012年03月02日 作为芬兰最大执政党联合党的总统候选人，尼尼斯特在2月5日举行的总统选举第二轮投票中击败芬兰绿色联盟总统候选人佩卡·哈维斯托，当选芬兰新总统

美国2月汽车市场克莱斯勒继续领涨 2012年03月02日 由于通用公司减少购车优惠政策，通用2月销量较去年同期仅上涨1.1%至20.9306万辆，而业界此前普遍预期通用2月份销量将出现下滑。其中，雪佛兰销量上涨5.8%，ＧＭＣ销量微涨0.1%，别克和凯迪拉克销量分别下滑11.3%和27%

国际财经早报 2012年03月02日 巴西总统罗塞夫批评发达国家实行的货币扩张政策是制造“货币海啸”，称国际热钱的涌入不断推高本币汇率，大大削弱了巴西工业的竞争力

美国住房部长称2013财年将着力推进五项工作 2012年03月02日 目前的美国经济已比奥巴马总统上任时显著改善，从金融危机中的萎缩重新走向了增长。在过去22个月，私营部门增加了320多万个就业岗位，失业率也已降至近3年的低点

范龙佩连任后仍将以经济为第一要务 2012年03月02日 范龙佩说，倘若没有一个强有力的经济基础，欧洲社会和福利模式都将受到极大的冲击，欧盟在全球舞台上也难有大的作为，因此必须帮助欧洲重回结构性增长与就业的道路

加拿大将考虑推出更加快速和灵活的移民制度 2012年03月02日 肯尼在多伦多举行的全国城市会议上作主旨发言时说，“移民对加拿大经济发展发挥着日益重要的作用。我们需要一个能吸引（我们）所需的专业技术人才，并让他们能尽快来到这里，做得更好的制度”。

欧元集团主席说欧元区财长对希腊近期措施表示满意 2012年03月02日 容克说，三方救助机构（欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织）认为希腊在满足新一轮救助计划相关条件方面取得了“充足的进展”。他说：“要求希腊议会和内阁通过的立法都已通过，有一些尚未实施的行动也即将落实。”