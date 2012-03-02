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2012年03月02日
1990年公安部公布施行的《治安拘留所管理办法（试行）》，对于规范拘留所执法工作，保障被拘留人的合法权益发挥了重要作用。但是，随着形势的发展变化，该办法已经无法适应新时期拘留所工作的需要
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2012年03月02日
“选举俄罗斯总统，选择国家的未来！”这样的宣传语在“俄罗斯24”新闻频道每隔一小时就播放一次。随着3月4日大选日的临近，紧锣密鼓的造势活动似乎让人们听到了俄总统选举之战的隆隆战鼓声
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2012年03月02日
法国劳工、就业与卫生部长格扎维埃·贝特朗表示，与欧盟其他成员国相比，法国经济受到国际金融危机冲击要小得多，法国失业率增幅也比其他国家小一些，有理由对降低失业率保持乐观态度
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2012年03月02日
俄罗斯外交部1日发表声明说，俄方欢迎朝美第三次高级别对话取得的进展，赞赏朝方愿为“去核化”采取具体措施，也赞赏美方寻求同朝鲜实现关系正常化。俄方认为，六方会谈相关各方所作的这些努力“将使我们逐渐接近会谈的重启”
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2012年03月02日
黑格在对议会发表的声明中说，出于安全考虑，英国已暂停驻叙利亚使馆的所有活动，英方外交人员已于2月29日离开叙利亚，他们将在短期内回到英国
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2012年03月02日
今年要确保农产品有效供给，继续开展粮食稳定增产行动，加大粮食生产补贴力度，同时要保障农产品价格不大起大落。
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2012年03月02日
作为芬兰最大执政党联合党的总统候选人，尼尼斯特在2月5日举行的总统选举第二轮投票中击败芬兰绿色联盟总统候选人佩卡·哈维斯托，当选芬兰新总统
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2012年03月02日
按国家规定，加班费是八小时之外的额外劳动收益，属国家统一规定发给的补贴津贴范畴，不应纳入个税范围。
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2012年03月02日
朝美双方2月29日夜间分别对外发表了朝美第三次高级别对话的成果。在会谈中，朝鲜同意在朝美会谈期间暂时停止进行核试验、试射远程导弹和宁边铀浓缩活动，并允许国际原子能机构对朝鲜暂停铀浓缩活动进行核查
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2012年03月02日
很多投资者看到新闻报道后，都想把钱存过来，误将瓯海信通当作银行
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2012年03月02日
Ｌｙｔｒｏ相机的核心技术被称作“光场感应器”，可以收集进入相机所有光线的颜色、强度和方向，用户可以后期在电脑上选择对图片进行对焦处理
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2012年03月02日
由于通用公司减少购车优惠政策，通用2月销量较去年同期仅上涨1.1%至20.9306万辆，而业界此前普遍预期通用2月份销量将出现下滑。其中，雪佛兰销量上涨5.8%，ＧＭＣ销量微涨0.1%，别克和凯迪拉克销量分别下滑11.3%和27%
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2012年03月02日
巴西总统罗塞夫批评发达国家实行的货币扩张政策是制造“货币海啸”，称国际热钱的涌入不断推高本币汇率，大大削弱了巴西工业的竞争力
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2012年03月02日
目前的美国经济已比奥巴马总统上任时显著改善，从金融危机中的萎缩重新走向了增长。在过去22个月，私营部门增加了320多万个就业岗位，失业率也已降至近3年的低点
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2012年03月02日
范龙佩说，倘若没有一个强有力的经济基础，欧洲社会和福利模式都将受到极大的冲击，欧盟在全球舞台上也难有大的作为，因此必须帮助欧洲重回结构性增长与就业的道路
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2012年03月02日
肯尼在多伦多举行的全国城市会议上作主旨发言时说，“移民对加拿大经济发展发挥着日益重要的作用。我们需要一个能吸引（我们）所需的专业技术人才，并让他们能尽快来到这里，做得更好的制度”。
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2012年03月02日
现在企业负担很重，本来利润就很薄，你企业利润30%-50%，那你很难发展。税收政策显然应该调整了
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2012年03月02日
容克说，三方救助机构（欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织）认为希腊在满足新一轮救助计划相关条件方面取得了“充足的进展”。他说：“要求希腊议会和内阁通过的立法都已通过，有一些尚未实施的行动也即将落实。”
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2012年03月02日
中国电信正式公布iPhone 4S合约计划，共提供16GB、32GB、64GB三种不同版本iPhone 4S，分为“存费送机”和“购机送费”两种
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2012年03月02日
伯南克当天在参议院作证时说，过去一年来，失业率下降的速度超过预期，而经济增速似乎不及其长期趋势，失业率的下降与经济的复苏程度，尤其是经济增速，有些“不相符”。他强调，就业市场的持续好转需要更强劲的需求和生产方面的增长