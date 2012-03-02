- 2012年03月02日中国没有建立真正公民的概念，只有臣民，做生意仍然是一种特权，而不是一种自由的权利，“大体上跟一百多年前的状况没有太大区别”。
- 2012年03月02日日本廉价航空公司桃子航空1日开始运营。该公司由日本全日空航空公司与香港第一东方投资集团等共同出资组建，从3月起开通福冈航线和札幌航线
- 2012年03月02日乐高总裁克努德斯托普对公司2011年业绩表示满意。他说：“乐高玩具在北美市场的销售持续增长，同时在欧洲和亚洲大多数市场的销售也都取得两位数增长。”乐高预计，该公司2012年全球销售额仍将取得增长
- 2012年03月02日新加坡机场目前共有４个航站楼，其中包括即将拆除的廉价航空航站楼。这一航站楼在２００６年建成，可承受的最大客流量为每年７００万人次，去年实际使用廉价航空航站楼的乘客人数为４６０万人次
- 2012年03月02日玖龙纸业董事长张茵、摩根士丹利亚太区联席首席执行官孙玮、华为技术有限公司董事长孙亚芳、格力电器总裁董明珠、海尔集团总裁杨绵绵、化妆品行业的靳羽西、地产商ＳＯＨＯ中国总裁张欣等登上榜单
- 2012年03月02日房价降至一定幅度成为衡量调控是否成功的标准。但现在的问题是，即使全国房价平均下降20%左右，老百姓也得不到什么好处。
- 2012年03月02日如果首次申请失业救济人数稳定在37.5万以下，则可表明就业市场雇佣需求强劲，失业率也会持续下降。金融危机之前，美国每周首次申请失业救济人数在28万至35万之间，金融危机期间这一数字大增，2009年3月达到峰值65.9万
- 2012年03月02日数据显示，法国本土品牌汽车2月销量同比下降28.6%，但仍占据54.17%的市场份额。其中，标致雪铁龙集团销量同比下降29.2%，雷诺集团销量同比下降28.5%
- 2012年03月02日斯沃琪集团总经理尼克·海克当天在日内瓦表示，今年前两个月，集团销售额实现两位数增长，集团旗下各品牌在全球各地的销售情况较为乐观，预计今年全年销售额将有较大增长
- 2012年03月02日由于持续调控对地方政府和房地产相关行业带来了极大的压力，要求松绑的呼声可能在今年‘两会’中出现，甚至可能铺天盖地
- 2012年03月02日2011年中国团购网站交易规模达237亿元。从季度交易数据来看，上半年市场的增长速度要明显快于下半年。其中第二季度交易规模增长最快，环比增速达54%
- 2012年03月02日报道说，欧洲临时性救助基金——欧洲金融稳定工具（ＥＦＳＦ）目前还有近2500亿欧元的放贷能力。今年夏季，ＥＦＳＦ将被提前启动、放贷上限为5000亿欧元的长期救助基金——欧洲稳定机制（ＥＳＭ）取代
- 2012年03月02日工作安排要求，要开展重点场所食品安全专项整治。针对食用农产品和食品集中交易市场、农村“食品专业村”、城乡结合部、“城中村”、工地、中小学校园及周边等重点场所
- 2012年03月02日如果到2020年我国页岩气年产量能够达到1000亿立方米以上，就有希望改变我国油气资源开发格局，成为我国能源的重要支柱
- 2012年03月02日2011年7月11日至12月31日，高鹏再次减持约265万股(在此期间公司进行了10转5的权益分配)。若按公司此间股价均价31.181元估算，套现约8263万元
- 2012年03月02日固定资产136．50万元，顶多几十名员工，没有什么稀缺资源，干的是有固定客户的进出口业务，投入5000万现金新成立一个公司，摇身一变就评估值为4．2个亿，增值740%
- 2012年03月02日九三学社中央建议将公款吃喝、公车私用、公款旅游等“三公浪费”纳入《刑法》调节范畴；“三公”经费等行政成本，纳入政绩考核范畴，决定官员仕途。
- 2012年03月02日这样做的效果也很明显，曾经有个科级干部因为乱吐乱丢被监督员发现，因为拒绝交罚款，监督员一路跟到其所在单位，最后当地电视台也赶到现场，在电视镜头前，这位干部终于低头认错，老老实实交了罚款。我认为这两个月的工作是有成效的
- 2012年03月02日中国神华IPO时，募得665亿元资金，募资用途中，除326亿元用于投资建设煤、电、港口项目以及补充流动资金外，还有300多亿元将用于并购，而收购集团资产为并购的目标之一。
- 2012年03月02日来自普通家庭，主要是指公务员背景之外的9类家庭。父母只要有一方为公务员，即划入公务员类别
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