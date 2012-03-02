国际财经简讯 2012年03月02日 日本廉价航空公司桃子航空1日开始运营。该公司由日本全日空航空公司与香港第一东方投资集团等共同出资组建，从3月起开通福冈航线和札幌航线

新加坡机场将建新航站楼 2012年03月02日 新加坡机场目前共有４个航站楼，其中包括即将拆除的廉价航空航站楼。这一航站楼在２００６年建成，可承受的最大客流量为每年７００万人次，去年实际使用廉价航空航站楼的乘客人数为４６０万人次

美国上周首次申请失业救济人数降至四年低点 2012年03月02日 如果首次申请失业救济人数稳定在37.5万以下，则可表明就业市场雇佣需求强劲，失业率也会持续下降。金融危机之前，美国每周首次申请失业救济人数在28万至35万之间，金融危机期间这一数字大增，2009年3月达到峰值65.9万

斯沃琪集团看好2012年销售前景 2012年03月02日 斯沃琪集团总经理尼克·海克当天在日内瓦表示，今年前两个月，集团销售额实现两位数增长，集团旗下各品牌在全球各地的销售情况较为乐观，预计今年全年销售额将有较大增长