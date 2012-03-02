- 2012年03月02日中粮集团生化能源事业部拟以现金出资形式，对泸州老窖石梁酿酒基地项目进行必要的技术升级改造，并控股该项目，将石梁酿酒基地打造成江阳区白酒行业的领军企业
- 2012年03月02日绿城中国已成为地方政府低调出手救市的受益者。
- 2012年03月02日2011年4月28日，湖南省岳阳市云溪区截获一箱含苯乙醇胺A的小包营养素，经查为该营养素为“瘦肉精”新品种，一时间全国震惊。该系列案件所涉8名被告人和1被告单位陆续送交岳阳市云溪区人民法院审理
- 2012年03月02日据了解，指控关国亮挪用资金的数额变化幅度非常大，由当初的130亿元剧减至2.6亿元。检察院称，原因在于此案经有关部门审查，大部分资金被定性为拆借，不属于犯罪
- 2012年03月02日“规模相差巨大、发展阶段不同、战略方向迥异的商业银行，仍放在一类监管，既掩盖了同一类别下银行发展的显著差异，又不利于制定科学的监管政策。”因此他建议，监管机构转变以历史出身形成的监管分类方式
- 2012年03月02日由于全球食品、饲料及燃料需求不断增长，全球大豆库存出现了自1996年以来最大幅度的下滑，并且使得美国大豆出口量创下历史新高
- 2012年03月02日要继续全面贯彻落实差别化住房信贷政策
- 2012年03月02日据知，该“实施办法”依托的行贿犯罪档案查询系统是上海检察机关结合查办职务犯罪案件所建立的行贿犯罪数据库，现已实现全国检察机关联网
- 2012年03月02日中国房地产经理人联盟秘书长陈云峰直言，土地市场成交量持续走低，极有可能出现“流拍潮”。
- 2012年03月02日听到事儿就上网“透个风”，参加一场活动就随手发个“博”，有想法就进论坛“灌点水”……党政官员这些网络行为，在湖南省株洲市今后可能面临党纪政纪严厉处分，其上司也可能因此被问责
- 2012年03月02日在萨博并购报价结束的情况下，理论上最终赢家可能已经确定。同时中国青年莲花汽车董事长庞青年向瑞典媒体表示，此前媒体报道其计划报价20亿瑞典克朗的情况属实
- 2012年03月02日将通过培育新兴市场、加快国内中西部地区外贸发展、培育一批重点行业外贸转型基地、提升出口商品品牌与质量等方式，推动我国贸易转型。
- 2012年03月02日根据已经公布的安排，除了今天的新闻发布会，全国政协十一届五次会议期间，还将举行6场记者会
- 2012年03月02日切实满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求，合理权衡定价，在基准利率之内根据风险原则合理定价
- 2012年03月02日此次回信的另一个细节亦值得关注。在“上海发布”公开的回信中，俞正声除了亲笔签名外，还挑出了正文中的一处小错误
- 2012年03月02日为缓解当前中小企业融资难问题，宗庆后建议鼓励发展由民间资本控制与经营且责、权、利统一的民营银行
- 2012年03月02日2012年度棉花临时收储价为20400元/吨，比上年提高600元/吨。预案还对收储执行区域、质量标准等作了进一步完善。
- 2012年03月02日这场国际金融危机使我们看到，市场也不是万能的，一味自由放任，势必引起经济秩序的混乱和社会分配的不公，最终受到惩罚。
- 2012年03月02日领导干部要时时、处处用党的纯洁性要求对照自己、检点自己、修正自己、提高自己，要求别人做的自己带头做到，要求别人不做的自己带头不做
- 2012年03月02日刘女士称，公交站台的施工设计图，规定钢管规格为200毫米×250毫米。可实际上，钢管宽150毫米、长200毫米。对此，泰州市公共交通有限公司的一位负责人解释说：为了增加盲道，公交站台的设计在施工前进行过修改
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