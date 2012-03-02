- 2012年03月02日会议明确，要按照“保在建、压重建、控新建”的要求，严格准入标准，坚持有保有压和结构调整
- 2012年03月02日实体经济贫血造成的产业空心化正在逐步成为影响中国经济可持续发展的重大潜在风险。当前迫切需要加快垄断行业改革，拓宽实体企业的发展空间，并建议对垄断行业征收“暴利税”，为民营企业提供减税空间。
- 2012年03月02日工信部称，预计今年钢材消费增速小幅下降，全年钢材出口维持在5000万吨，进口1500万吨左右。作为全球最大铁矿石进口国，今年进口量预计增至7.3亿吨，高於2011年的6.86亿吨
- 2012年03月02日分析人士表示，在年内首次降准对资金面的提振作用逐步显现后，市场资金面正进一步趋于相对宽松。同时，考虑到3月份到期资金相对较多，公开市场操作预计将回归常态，今年以来持续暂停的央票发行有望重启
- 2012年03月02日目前，民警杨苗青、谢民平和随车记者李小华因公殉职。民警朱晶与嫌疑人李某受伤，现已送往医院救治。相关善后事宜在处理中
- 2012年03月02日“有关报道不符合事实。”洪磊强调，中方在执法过程并没有使用武力，也没有登临越南渔船，“对于确实在海上遇险的越南渔民，中方一直本着人道主义精神，多次提供救助，越方对此也曾表示感谢”。
- 2012年03月02日百城房价已经连续6个月环比下跌，同时跌幅创2011年9月开始下跌以来最高水平。
- 2012年03月02日险资新进8只个股，新增4004.02万股，增持了14只个股，增持总数为4181.04万股，6只股票被减持，减持总数为406.37万股，总计的持仓量是35043.29万股。
- 2012年03月02日上周新增基金开户数为73832户，相比前一周增长18.13%，这是连续第七周持续增长，创下12周以来的新高
- 2012年03月02日网友感慨，“希望我们老了之后都能有尊严地活着”
- 2012年03月02日龙年伊始，新股发行新一阶段改革已悄然推进。
- 2012年03月02日银行贷款目前仍是金融租赁公司的主要输血通道，超过一半资金都是来源于银行贷款。不过，信贷政策收紧，金融租赁公司获得贷款也日益艰难
- 2012年03月02日征求意见稿称，拘留所警察在执行拘留工作中，侮辱、体罚、虐待被拘留人；指使纵容被拘留人侵害他人等行为，拘留所警察将被依法给予处分，构成犯罪的将被追责。这部分的相关条款在正式发布的条例中消失
- 2012年03月02日在武汉部分卖场发现，安信地板所称的无条件退货承诺并未兑现。
- 2012年03月02日央行2011年第四季度货币政策执行报告中揭示，2011年债券发行6万多亿A股融资5000多亿，商品房销售额为5.9万亿，增速比2010年明显回落。这表明，金融资产中的固定收益类产品已成为社会资金的主要投向。
- 2012年03月02日在紧急辩论中，一些国家谴责在叙利亚发生的侵犯人权和人道主义国际法行为，呼吁向叙利亚当局和民众发出明确信息。许多代表团指出，武装干预无助于恢复和平，认为只有国内政治进程可以持久和平解决危机
- 2012年03月02日证券分析师行业自律规则预计今年上半年可能正式出台
- 2012年03月02日根据去年四季度以来新增贷款投放比例，2月全月贷款也就在7000亿元左右
- 2012年03月02日郝劲松表示，停职是一种行政处分，只有在工作中出现明显错误才会被停职。目前汪成荣与单位之间只是涉及奖金归属权的问题，“汪成荣可以就此提起诉讼，因为停职对其本人的工资及个人利益都带来了损失。”
- 2012年03月02日最新IPO案例显示出“严厉”的监管导向
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