- 2012年03月02日最新IPO案例显示出“严厉”的监管导向
- 2012年03月02日“不出意外的话，2月份新增人民币贷款不会低于7000亿元。”上述权威人士说，但这仍然低于市场预期的8000亿-10000亿元
- 2012年03月02日今年我们党将召开十八大，做好西藏和四省藏区工作，事关党和国家工作全局，意义重大。要注重统筹国内国际两个大局，努力保持西藏和四省藏区经济的平稳增长，切实维护社会稳定
- 2012年03月02日高端白酒价格下调的原因除销售转入淡季、市场供应增加等之外，另一个可能的原因是近期各级政府对“三公”消费的严控
- 2012年03月02日在问及是否满意目前上市公司的分红状况时，九成投资者表示不满意上市公司的现金分红现状，在不满意分红现状的投资者中，64.81%的投资者认为现金分红比例过低，只有25.90%的投资者认为现金分红意义不大，更加倾向于获得股本溢价
- 2012年03月02日与中央政府调控要求不符的地方政府“微调”，已经被一一“叫停”。他强调，露头就打，绝不允许地方政府在房地产调控上唱反调。
- 2012年03月02日李旭利目前被司法认定涉嫌老鼠仓的两只股票为工商银行(601398)和建设银行(601939)。有知情人士称李旭利共动用5000多万元资金，两三个月内赚了1000多万元。
- 2012年03月02日道琼斯工业平均指数上涨28.23点，收于12,980.30点，涨幅为0.22%；纳斯达克综合指数上涨22.08点，收于2,988.97点，涨幅为0.74%；标准普尔500指数上涨8.41点，收于1,374.09点，涨幅为0.62%。
- 2012年03月02日在周三的交易中，苹果股价报收于542.44美元，涨幅为1.31%。过去一年时间里，苹果股价上涨了55%以上
- 2012年03月02日项目质量不能达标的根本原因葛洲坝集团将该工程均分给5家所属单位后，工程又再次被层层转包分包，中间利润受到层层盘剥。
- 2012年03月01日库区苏莱曼尼亚市市长告诉媒体记者，一名男生1日在该市私立教会学校开枪打死了自己的外教，随后开枪自尽未遂，现在医院抢救。死者是一名男教师，警方已开始调查此案
- 2012年03月01日上游青菱河陈家山闸的污水排放，影响下游白沙洲水厂取水口源水质量，最终导致武昌局部地区自来水有异味
- 2012年03月01日发展改革委称，当前正值棉花春播前夕，收储预案的及时公布和收储价的提高，有利于进一步保护棉农种棉积极性，稳定今年棉花生产，促进国内棉花市场平稳运行
- 2012年03月01日
- 2012年03月01日由于周某的颈部及双手功能仍处于康复期，暂不宜进行损伤程度鉴定，待伤情稳定后再行补充鉴定
- 2012年03月01日曾荫权在立法会表示，45年来的公务经验是他的资产，同时也是他的包袱，有时也会令自己有盲点，只是相信自己的一套，忽视了时代改变之后公众的期望也跟着改变
- 2012年03月01日民间借贷、非法吸储、集资诈骗三者之间缺乏明确的法律界定，三者之间空间太大，对民间借贷产生了误导，对市场经济的公平性和公正性产生不良影响。
- 2012年03月01日南京市人民对外友好协会经研究决定，原定由南京市人民对外友好协会与日本驻沪总领事馆共同举办的“日本文化周”活动将推迟举行
- 2012年03月01日证监会暂时吊销隶属北京证券有限公司的李俊峰的牌照，为期14个月，由2012年3月1日起至2013年4月30日止
- 2012年03月01日安信地板在其官方网站上发布《致广东佛山新城湾畔七号楼业主的一封道歉信》称，公司将配合万科方实施客户补偿方案，对业主进行赔付。由客户选择进行退货、换货或退款，并协商赔偿方案，直到消费者满意为止。
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