伊拉克发生校园枪击案美国教师被打死 2012年03月01日 库区苏莱曼尼亚市市长告诉媒体记者，一名男生1日在该市私立教会学校开枪打死了自己的外教，随后开枪自尽未遂，现在医院抢救。死者是一名男教师，警方已开始调查此案

2012年度棉花临时收储价比上年每吨提高600元 2012年03月01日 发展改革委称，当前正值棉花春播前夕，收储预案的及时公布和收储价的提高，有利于进一步保护棉农种棉积极性，稳定今年棉花生产，促进国内棉花市场平稳运行