全国蔬菜价格连续一周微幅上涨 2012年03月01日 春节后全国蔬菜价格整体回落，2月中旬止降趋稳，2月24日以来价格连续一周微幅上涨。分品种来看，超过六成监测蔬菜价格上涨，其中大葱、芹菜、西红柿价格涨幅居前，分别为6.2%、5.8%、4.7%。