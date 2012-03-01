- 2012年03月01日深交所在监控中发现，个别投资者利用新股上市首日无涨跌幅限制、市场关注度高、换手率高等特点，无视股票基本面，热衷在新股上市首日进行具有高度投机性的短线炒作
- 2012年03月01日春节后全国蔬菜价格整体回落，2月中旬止降趋稳，2月24日以来价格连续一周微幅上涨。分品种来看，超过六成监测蔬菜价格上涨，其中大葱、芹菜、西红柿价格涨幅居前，分别为6.2%、5.8%、4.7%。
- 2012年03月01日汉宜高铁路基工程的土方提供商倪鸿军举报称，位于湖北枝江市七星台镇肖家山村的汉宜高铁路段，承包商用土方替代碎石，3.3公里路基中至少有9万方碎石层被土方代替，如遇大雨内涝路基将软化变形，会造成重大安全隐患
- 2012年03月01日全国已经有北京、天津等14个省（自治区、直辖市）在全省实施了惠民殡葬政策，还有92个地级以上城市、471个县（市、区）制定实施了本地区的惠民殡葬政策，年投入资金近14.4亿元，发展态势良好
- 2012年03月01日曾荫权说，自己加入政府45年，还有三个月退休，多年来深信廉洁奉公守法。曾荫权表示，在与其太太商量后，决定放弃租住深圳东海花园君豪阁的豪宅。在道歉中他感触哽咽，一度语塞
- 2012年03月01日我很高兴，中国法院受理了我的诉讼，以保护我的姓名权和中国消费者的利益。乔丹体育未经授权使用我的中文名字、球衣号码23号、甚至试图用我孩子的名字从事经营活动。我认为中国消费者的权益应当受到保护、不应被误导
- 2012年03月01日曾荫权还表示，朋友款待他坐私人飞机及游艇，大家认识多年，但并非“超友谊朋友”，也不觉得他们无事献殷勤，对这些朋友来说，坐私人飞机不是甚么大件事。
- 2012年03月01日超标样本对应的地板采购面积为3162平方米（其中150平米尚未使用），采购金额52.2万元，约占安信地板采购总额的0.40%。
- 2012年03月01日拘留所应当依法保障被拘留人的人身安全和合法权益,不得侮辱、体罚、虐待被拘留人或者指使、纵容他人侮辱、体罚、虐待被拘留人。
- 2012年03月01日俄总统梅德韦杰夫已签署对娈童癖惯犯实施终身监禁和化学阉割的法律，禁止对性侵14岁以下儿童的罪犯进行缓刑判决。
- 2012年03月01日曾荫权表示，在与其太太商量后，决定放弃租住深圳东海花园君豪阁的豪宅。在道歉中他感触哽咽，一度语塞。
- 2012年03月01日我国农民工数量已达2.53亿。 尽管一些地区出台了农民工“入籍”办法，但严苛的条件仍让大部分人望而却步。现阶段，农民工身份转变问题确实难以解决，但其进城后面临的现实需求理应保障。
- 2012年03月01日坚持处置存量风险与控制新增贷款相结合，坚持加强分类管理与把控退出风险相结合，以缓释风险为目标，以降旧控新为重点，以提高现金流覆盖率为抓手，有效防范平台贷款风险
- 2012年03月01日蓝色光标（300058.SZ）今日发布2011年度报告称，公司全年实现总营收12.66亿元，同比增长155.14%；归属于母公司的净利润1.21亿元，同比增长100.54%，业绩高于市场预期
- 2012年03月01日在A股市场，像归真堂这样使用动物类中药材的公司还有很多。片仔癀、东阿阿胶、云南白药、同仁堂等公司的不少药物，都需要犀牛角、虎骨、羚羊角、麝香、熊胆、牛黄等取自珍稀动物活体的原材料
- 2012年03月01日要大力创新符合水利项目属性、模式和融资特点的金融产品和服务方式，以加大对水利建设的金融支持。
- 2012年03月01日双方的合作属于战略合作，并非外界传说的国美在当当开个店那么简单。当当网全新打造电器城，将全部由国美网上商城建立而成”
- 2012年03月01日俞正声表示，晚期癌症患者住院难的问题确实存在，是目前医疗体制缺陷造成。虽然短期内难以彻底解决，但患者和家属的呼声值得关注，党和政府有责任加快推动改革，争取尽早有所突破
- 2012年03月01日在华致酒行IPO被否两个月后，中国证券监督管理委员会网站昨日给出两个否决理由：华致酒行存在关联交易隐忧，以及“突击任命”多位董事、高管
- 2012年03月01日漯河市原市长吕清海因涉嫌严重违纪违法被终止全国人大代表资格，河南省原交通运输厅党组书记、厅长董永安和河南省原开封市市长周以忠因涉嫌违法违纪辞去代表职务，另外三人因涉嫌违法违纪被罢免全国人大代表资格。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富