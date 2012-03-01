- 2012年03月01日漯河市原市长吕清海因涉嫌严重违纪违法被终止全国人大代表资格，河南省原交通运输厅党组书记、厅长董永安和河南省原开封市市长周以忠因涉嫌违法违纪辞去代表职务，另外三人因涉嫌违法违纪被罢免全国人大代表资格。
- 2012年03月01日26日晚上，在炮击的间隙，叙利亚“敢死队”趁着夜色，从霍姆斯的Baba Amr区开始了这次“九死一生”的护送之旅。他们试图将受伤的英国记者康罗伊、法国记者布维耶及其他两名记者送到邻国黎巴嫩
- 2012年03月01日对于新兴市场国家而言，稳定通胀率和汇率是两大目标；在设定与通胀目标相关的利率同时，干预汇市也应作为一种有效政策工具，抵御资本流动时带来的冲击
- 2012年03月01日埃及内政部发言人马尔万·穆斯塔法说，警方抓捕的马卡维和阿德尔是“两个完全不相干的人”，“显然，安全部队和媒体掌握的信息出错了”。不过，穆斯塔法透露，马卡维也是一名通缉犯，他被控实施恐怖袭击和阴谋推翻政府等罪名
- 2012年03月01日中国今年要做好“贸易大战”准备，要应对的不仅是发达国家，更包括巴西,印度等发展中国家。
- 2012年03月01日截止收盘，沪指报2426.11点，跌2.38点，跌幅0.10%，成交710.7亿元；深成指报10061点，涨6.12点，涨幅0.06%，成交692.6亿元
- 2012年03月01日汇丰银行(HSBC)3月1日公布的数据显示，中国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值连续第3个月回升，低于初值49.7。
- 2012年03月01日药家鑫案受害人张妙张妙的父亲张平选、母亲刘小欠及张妙的孩子王思宇三人已向正式法院起诉药庆卫夫妇，要求兑现药家鑫“遗赠”的20万元。西安新城区法院已于2月27日正式受理此案
- 2012年03月01日目前，大使馆正在积极开展营救工作
- 2012年03月01日本案中，陶汝坤去年9月26日被捕。这样算来，本案侦查期限到4月份。律师彭逸轩说，虽然法律有明确规定，但超期侦查在实践中时有发生
- 2012年03月01日15家IPO企业中，有VC/PE支持的企业有6家，占IPO总数的40.0%，合计融资3.24亿美元，平均每家企业融资0.54亿美元。6家VC/PE支持企业IPO，共计11家VC/PE机构获得IPO退出，平均账面投资回报率为3.98倍
- 2012年03月01日标致雪铁龙将通过股东优先认购增资约10亿欧元，通过银团包销实现。同时，通用汽车将出资3亿欧元，收购标致雪铁龙7%的股权，从而成为其第二大股东，仅次于标致家族
- 2012年03月01日从2月29日开始，天天新网络科技有限公司暂允许商来成休假，当天下午公司专门面对各大媒体说明情况，公司及其律师称对警方对员工的处罚决定不能接受，“我们马上向佛山市公安局申请行政复议，要求国家赔偿。”
- 2012年03月01日美国财政部周三公布的数据显示，截至2011年6月30日全球海外投资者总计共持有价值12.52万亿美元的美国股票和债券。其中中国所占的份额最大，持有价值大约1.72万亿美元美国有价证券，首次超过日本成美国有价证券最大持有国
- 2012年03月01日美欧两大经济体的央行稍有收敛流动性的迹象，市场立即予以剧烈反应，这预示尽管实体经济有强烈复苏迹象之后，全球投资者仍然为惊弓之鸟。
- 2012年03月01日根据北京市安全管理工作的实际需要，3月1日起在全市快递企业物品类快件收寄环节实行验视盖章管理，收寄人员在当面验视用户交寄的物品并核对详情单信息无误后加盖验视章，确认收寄验视完毕。
- 2012年03月01日利差和收费确实是目前银行盈利的两个主要方面。但说实话，我也觉得一些收费不尽合理。如果能扩大客户群，达到规模效应，银行多些免费服务是可行的
- 2012年03月01日截至2011年12月，中国持有美国国债总额为1.1519万亿美元，较2010年12月减少82亿美元，但高于日本持有的1.0582万亿美元，仍为美国最大债权国。
- 2012年03月01日在过去的6年里，春节后的一个月PMI通常都有一定幅度的提升，因此，看待今年2月的PMI数据仍需谨慎。
- 2012年03月01日在过去4年间，食品、燃料和金融危机不时对脆弱人群产生严重影响，拖慢了部分国家的减贫步伐，但整体上全球贫困人数保持下降趋势。
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