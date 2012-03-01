中国十年来首次减持美国国债 去年减持82亿美元 2012年03月01日 截至2011年12月，中国持有美国国债总额为1.1519万亿美元，较2010年12月减少82亿美元，但高于日本持有的1.0582万亿美元，仍为美国最大债权国。