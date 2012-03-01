辽宁一连环销售病死猪肉团伙3主犯被判10年以上重刑 2012年03月01日 本案的三名主犯张宏义、沈玉秋、柴树东均是法库县人。2010年3月至2011年2月23日，张宏义、沈玉秋将收购的近50万斤病死猪肉加工后卖给柴树东，销售金额约200余万元。柴树东则利用添加剂等原料，将病死猪肉加工后销售到山东等地获利

乌克兰政府为筹备欧锦赛花费约25亿美元 2012年03月01日 扎尔达克说，乌克兰方面的花费包括基辅、顿涅茨克、利沃夫和哈尔科夫的体育场以及4个举办城市的飞机场建设等。目前，乌克兰难以对酒店的投入金额进行计算，因为酒店经营者不愿意透露具体花费的信息

阿根廷专家说英阿不会为马岛再起军事冲突 2012年03月01日 对近期阿根廷政府就马岛问题对英国采取的强硬措施，阿根廷国际战略研究所所长豪尔赫·卡斯特罗认为，这些措施表明马岛问题今年是阿根廷政府的优先议题，主要具“政治意义”，而非贸易保护

河南100名司机因交通肇事逃逸被终生禁驾 2012年03月01日 据河南省公安厅交警总队副总队长苗雨露介绍，为严厉打击交通肇事逃逸，2011年6月至12月，省公安厅交警总队开展了全省交警系统“清网行动”。行动期间，全省交警系统抓获肇事逃逸网上在逃人员968人