- 2012年03月01日2月份数据显示，中国制造业产出增速轻微，新接业务连续第四个月趋降，新增出口业务更创下去年6月以来最大降幅。
- 2012年03月01日公司全年加工大豆总计159 万吨，保持了较高的开工率，平均每吨大豆加工亏损119 元。
- 2012年03月01日河北省国资委2012年预算支出安排冀中集团1.03亿元，用于ST金化重组项目
- 2012年03月01日实现归属于上市公司股东的净利润4.10亿元，基本每股收益0.5元
- 2012年03月01日岳普煜辞任公司董事长和公司董事，王创民继任公司董事长
- 2012年03月01日新增发方案中增发底价下调12%，募资总额缩水至85亿元
- 2012年03月01日考虑到公司产业化项目投入、扩大再生产等经营活动对现金流的需求，公司拟定2011年度不进行利润分配
- 2012年03月01日增资后的财务公司能够满足银监会的规定，可以拓展新的业务
- 2012年03月01日21日起，因驻扎在阿富汗巴格拉姆空军基地的国际安全援助部队人员焚烧大量包括古兰经在内的伊斯兰宗教书籍，阿富汗多个城市爆发抗议示威活动，造成至少30人死亡、200多人受伤，4名美国军人也在报复袭击中身亡
- 2012年03月01日本案的三名主犯张宏义、沈玉秋、柴树东均是法库县人。2010年3月至2011年2月23日，张宏义、沈玉秋将收购的近50万斤病死猪肉加工后卖给柴树东，销售金额约200余万元。柴树东则利用添加剂等原料，将病死猪肉加工后销售到山东等地获利
- 2012年03月01日扎尔达克说，乌克兰方面的花费包括基辅、顿涅茨克、利沃夫和哈尔科夫的体育场以及4个举办城市的飞机场建设等。目前，乌克兰难以对酒店的投入金额进行计算，因为酒店经营者不愿意透露具体花费的信息
- 2012年03月01日有关网站的“2012两会调查”关于“社会道德”的问卷中，超过80%的受访者认为社会道德水准“在下降”。究其原因，55.7%的受访者认为“不少公务人员行不正之风，带坏了整体风气”
- 2012年03月01日对近期阿根廷政府就马岛问题对英国采取的强硬措施，阿根廷国际战略研究所所长豪尔赫·卡斯特罗认为，这些措施表明马岛问题今年是阿根廷政府的优先议题，主要具“政治意义”，而非贸易保护
- 2012年03月01日据河南省公安厅交警总队副总队长苗雨露介绍，为严厉打击交通肇事逃逸，2011年6月至12月，省公安厅交警总队开展了全省交警系统“清网行动”。行动期间，全省交警系统抓获肇事逃逸网上在逃人员968人
- 2012年03月01日新疆社会科学院研究所副研究员吐尔文江就此案说，叶城离边境线较近，长期以来相对封闭、偏僻，是敏感度比较高的区域。但民众不应把此案件视为今年恶劣事件频发的标志，目前“三股势力”的组织构架、能力还没有达到随心所欲的程度
- 2012年03月01日自去年底以来，欧元区重债国的融资困境有所缓解，欧洲三大股市都实现上涨，近期欧元汇率一路走高。这些都表明市场出现明显好转，投资者信心得到提振
- 2012年03月01日呼吁放开发行节奏控制、提高或取消新股网下发行比例上限、放开存量发行、再融资采用“一般性授权”制、加大分红力度、完善退市机制、建立中小企业快捷融资机制
- 2012年03月01日该校一名老师称，死者母亲是中国人，父亲是日本人，此事疑与感情问题有关。网友“赵宁”在微博中称，死者名叫东山实加，2011级全日制研究生(播音学院)，其喜欢的男孩上午提出分手，女孩于当天下午坠楼
- 2012年03月01日人民币对美元中间价昨日再度刷新汇改以来高点。境内即期经历窄幅震荡之后，也超越了去年末创下的高位，报于6.2936元
- 2012年03月01日信用债基金已基本成为目前债券基金中，最近3个月最赚钱的基金
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