美法官裁定香烟警告标签新规违宪 2012年03月01日 莱昂在长达19页的裁定中表示，新警告标签面积太大，不能通过违宪审查。联邦政府拥有很多手段鼓励民众戒烟，例如提高香烟税或在标签上标注有关香烟的实际信息，但不能强迫烟草企业在标签上添加可憎的图片

国际新闻早报 2012年03月01日 在朝鲜宣布同意暂停其核活动后，国际原子能机构总干事天野之弥2月29日在维也纳宣布，国际原子能机构的核查人员准备重回朝鲜，恢复对那里的核查