- 2012年03月01日郭树清表示中国目前的融资结构不够平衡，资本市场机制还很不健全。
- 2012年03月01日在当前油厂豆粕基本无库存压力、出货心态良好、美盘大豆继续上行的情况下，压榨亏损有望继续缩小，大豆反提油套利机会已经显现
- 2012年03月01日双方律师还在进行笔录的确认，是否可能接受调解均未明朗
- 2012年03月01日双方律师还在进行笔录的确认，是否可能接受调解均未明朗
- 2012年03月01日时隔一年半之后，浙江佳力于2011年12月16日再向IPO发起冲击，但因为同样的原因再度折戟。
- 2012年03月01日建行有意收购一家欧洲的私人银行牌照，从而能够完成建行私人银行的全球架构
- 2012年03月01日房地产信托的兑付风险集中显现。据多家机构调研统计显示，目前房地产信托存量7000亿，其中超过2000亿在今年内到期
- 2012年03月01日在最新的“2011第六届作家富豪榜”中，郭敬明、南派三叔、郑渊洁位列前三，其收入遥遥领先于之后的江南、韩寒等作家。
- 2012年03月01日莱昂在长达19页的裁定中表示，新警告标签面积太大，不能通过违宪审查。联邦政府拥有很多手段鼓励民众戒烟，例如提高香烟税或在标签上标注有关香烟的实际信息，但不能强迫烟草企业在标签上添加可憎的图片
- 2012年03月01日尽管金正日逝世，但朝鲜政局保持稳定，国家运转正常，朝鲜正在最高领导人金正恩的领导下为迎接金日成诞辰100周年、打开强盛国家之门而进行大规模经济建设。在这种情况下，朝鲜迫切需要一个稳定的外部环境
- 2012年03月01日在朝鲜宣布同意暂停其核活动后，国际原子能机构总干事天野之弥2月29日在维也纳宣布，国际原子能机构的核查人员准备重回朝鲜，恢复对那里的核查
- 2012年03月01日美国货币基金重返欧元银行业资金拆借市场背后，却有他们隐秘的如意算盘
- 2012年03月01日该囚犯名为马吉德·汗，现年32岁，被控参与2003年印度尼西亚雅加达万豪酒店恐怖爆炸事件、企图刺杀巴基斯坦前总统穆沙拉夫、企图炸毁美国境内加油站以及在美国水库投毒等
- 2012年03月01日分析人士就此指出，目前的上涨只是低量回升，难言“回暖”。就全国而言，调控政策仍然是从紧，房地产市场调整的格局仍将持续。
- 2012年03月01日当日稍早，美国国务院发言人维多利亚·纽兰在一份声明中将朝鲜的这一决定称之为“重要、有限的进展”。纽兰还说，美方表示同意与朝鲜举行会谈，敲定向朝方提供24万吨营养食品援助的细节
- 2012年03月01日因主力项目未能按期取得销售许可证，错过了正常销售节点，2011年亿城股份货币资金余额和利润完成率出现大幅下降
- 2012年03月01日因亚洲企业在其运营环境中将面临更大考验，在达到2011年零违约的周期性低点后，企业违约率将再次呈现上升趋势
- 2012年03月01日今年前两个月共有12只新基金成立，共计募资85.23亿元，平均单只新基金募资仅为7.1亿元，去年全年新基金平均首募规模为13.09亿元，创历史新低
- 2012年03月01日公司各项主营业务大幅下滑，自营业务亏损1.85亿元，同比减少102.23%
- 2012年03月01日离岸人民币市场方面，恢复溢价将推动2012年香港离岸人民币存款再度增长，离岸市场利差作用更加显著将使得美元兑人民币重新定价
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