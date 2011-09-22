印度对部分进口吗啉征反倾销税 中国企业在列 2011年09月23日 该通知显示，印度将对中国安徽昊源化工集团生产的吗啉征收每千克0.29美元的反倾销税，对其他中国涉案企业征收每千克0.63美元的反倾销税

韩国政府表示韩朝无核化会谈为取得成果打下基础 2011年09月22日 韩朝双方以今年7月在印尼巴厘岛举行的第一次无核化会谈为基础，就无核化问题进行了进一步的磋商，并就继续进行对话达成共识。

美国业界反对国会施压人民币升值法案 2011年09月22日 在目前全球经济复苏风险加大的新阶段，许多经济学家担心美国国会在人民币汇率问题上对中国施压，将会加剧保护主义，从而不利于经济复苏。