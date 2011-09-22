- 2011年09月23日该通知显示，印度将对中国安徽昊源化工集团生产的吗啉征收每千克0.29美元的反倾销税，对其他中国涉案企业征收每千克0.63美元的反倾销税
- 2011年09月23日行业协会及白酒骨干企业要起到维护白酒市场价格的作用，同时保障市场供应、稳定价格。中国酿酒工业协会为此发出行业倡议书，倡议各酒类生产经营企业保持价格基本稳定，不集中“搭车”涨价，更不合谋、串通涨价。
- 2011年09月23日《券商“直投+保荐”模式或再受限》等12则
- 2011年09月23日所有公租房的卫生间要不小于3平方米，阳台建筑面积不大于4平方米。公租房设计中将考虑为两套房打通成为一套房留空间。
- 2011年09月23日
- 2011年09月22日西班牙国会9月22日批准恢复征收财富税，以帮助削减赤字。
- 2011年09月22日北约对利比亚军事行动指挥官查尔斯•布沙尔中将22日则敦促卡扎菲残余部队投降，否则北约将“采取一切必要措施结束冲突”
- 2011年09月22日攻击的对象为韩国总统府和国防部等的网站，属短时间内有大量数据涌入的“分布式拒绝服务”攻击，导致网站一时难以浏览。韩国政府部门认为朝鲜参与了此事。
- 2011年09月22日信用风险的增加和流动性向银行回流，引发了债券价格的暴跌，债券基金的苦日子还没完。
- 2011年09月22日韩朝双方以今年7月在印尼巴厘岛举行的第一次无核化会谈为基础，就无核化问题进行了进一步的磋商，并就继续进行对话达成共识。
- 2011年09月22日在目前全球经济复苏风险加大的新阶段，许多经济学家担心美国国会在人民币汇率问题上对中国施压，将会加剧保护主义，从而不利于经济复苏。
- 2011年09月22日氢气是由覆盖核燃料棒的锆合金在超过1200摄氏度时发生熔解，与水蒸气反应生成的。根据分析，事故发生时2号机组内部水位较低，无法产生大量水蒸气，因而产生的氢气较少。
- 2011年09月22日欧洲现在的形势将比雷曼兄弟破产更为危险，然而欧洲当局将尽一切可能维持共同的欧元体系，因为其他选择方案太可怕以至于难以估量后果。
- 2011年09月22日国际货币基金组织不久前敦促欧洲做好重组银行的准备，但欧洲的官员驳斥了这种采取全面措施的呼吁。
- 2011年09月22日国家海洋局22日公布的蓬莱19－3油田溢油事故海洋环境监视监测情况显示，9月21日，油田Ｃ平台附近有油花溢出，当日溢油量约为1．48升。
- 2011年09月22日周二国际货币基金组织(IMF)预测意大利经济今年增长0.6%，2012年仅增长0.3%。几位独立经济学家认为，随着紧缩政策产生负面冲击，2012年意大利将会出现经济萎缩。
- 2011年09月22日目前，美国宇航局(NASA)和美国国防部的专家都在追踪这颗直径10米、总重约6吨的高层气象研究卫星，它向地球进行的速度是每秒8公里，预计其碎片将散落于直径为800公里的区域内。
- 2011年09月22日我们已经指出并敦促美方，切实尊重中国国家主权和领土完整，切实遵守中美三个联合公报，立即采取有效措施纠正错误，撤销售台武器计划，停止售台武器，停止美台军事联系，以免进一步损害中美关系大局和台海和平稳定。
- 2011年09月22日台湾问题属于中国内政，事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，关系到13亿中国人民的民族感情。
- 2011年09月22日一位知情人士表示，三一重工管理层仍将按计划完成全球巡回推介，一旦市况好转，将重启IPO交易
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