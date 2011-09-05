5日人民币对美元汇率中间价继续回落 2011年09月05日

IMF报告指出中国对世界经济外溢影响上升 2011年09月05日 国际货币基金组织当天发布的《综合外溢报告》对美国、中国、欧元区、英国、日本五大经济体对世界经济的外溢影响作出综合分析