- 2011年09月05日美元兑16种主要货币在周一(9月5日)继续走高；美国8月ISM非制造业指数将从7月的52.7下滑到51，创下2010年1月以来的新低。
- 2011年09月05日埃德蒙·费尔普斯(Edmund S. Phelps)在接受采访时表示：中国存在一些和真正的资本主义相类似的东西，但同时又能看到大量的政府管制，尤其是对金融部门
- 2011年09月05日
- 2011年09月05日瑞银预计社会消费品零售总额同比增长17.1%，工业增加值同比增长13.4%，城镇固定资产投资累计同比增长25.7%
- 2011年09月05日过去两年里，中国输往美国和欧盟的低端轻工业制造品占当地市场的份额已经在50%左右的水平见顶。在美国的低端轻工业制造品市场上，越南、孟加拉国、印度尼西亚和墨西哥正从中国手中抢夺市场份额。波兰、捷克和匈牙利等国也加入行列
- 2011年09月05日德国总理默克尔家乡的地方选举中，主要在野党德国民主党赢得了36.1%的选票，而默克尔的基督教民主联盟只获得了23.3%。默克尔失去德国所有六个地区的选举。
- 2011年09月05日汇丰统计的经营活动指数（经季节性调整）从53.5降至50.6，为调查历史最低值，显示服务业的经营活动仅有轻微扩张
- 2011年09月05日相关部门正在关注经济社会发展中突出的水资源浪费问题，并研究一些切实的解决办法
- 2011年09月05日“在美国市场，ETF交易金额可以达到交易所成交额的三分之一。而在中国，目前ETF的交易量却只有股票市场的百分之一。未来的中国金融市场，一定会出现ETF高速发展的时代。”深300ETF拟任基金经理吴振翔自信的表示
- 2011年09月05日通过小额贷款公司、担保公司、典当行和个人之间放贷，成为民间借贷流通的主要途径，月息回报普遍在2分以上，最高的甚至达5分，即年利率60%
- 2011年09月05日对于当前中小企业遇到的融资难问题，应着重用结构性政策来解决，财政政策在这方面大有可为。不能因为中小企业的融资难问题而调整货币政策的整体取向
- 2011年09月05日低(负)利率还驱使企业和居民进行高风险的投机活动，造成资产价格，尤其是房地产价格过度膨胀，直接威胁到我国经济和金融的稳定
- 2011年09月05日继续深化资源性产品价格改革，理顺煤、电、油、气、水、矿等资源产品价格关系，完善电力峰谷分时电价，按程序加大差别电价、惩罚性电价实施力度
- 2011年09月05日据证券时报消息，中国人民银行副行长马德伦9月4日表示，今年以来国内通胀预期压力进一步加大，央行对未来的物价始终保持高度警惕。他同时表示，央行将保持政策的稳定性，继续实行稳健的货币政策
- 2011年09月05日2011年9月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3926元，
- 2011年09月05日与8月20日相比，9月4日猪后臀尖肉、猪五花肉价格分别上涨1．0％、0．7％。超半数省区市猪肉价格上涨。其中贵州、云南、湖南涨幅居前，均在5％左右
- 2011年09月05日国际货币基金组织当天发布的《综合外溢报告》对美国、中国、欧元区、英国、日本五大经济体对世界经济的外溢影响作出综合分析
- 2011年09月05日财政政策将加大力度，继续减少高通胀水平对普通百姓，尤其是中低收入人群生活的负面影响。比如通过加大对养猪农户的补贴增加猪肉供给，全国各地上调低保标准等
- 2011年09月05日市场普遍预计CPI增幅由7月份6.5%的高位回落至6%左右
- 2011年09月05日《央行：对未来物价始终保持高度警惕》12则
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