- 2012年03月01日一向对套期保值自信的东凌粮油也未能扭转巨亏
- 2012年03月01日2011年，外出农民工月均收入突破两千元大关，达到2049元，比2010年增加359元，增幅达21.2%。
- 2012年03月01日该公司持股的银华基金和东方基金在去年业绩大幅下滑，其中规模较大的银华基金净利环比下降近35%，规模较小的东方基金亏损逾千万
- 2012年03月01日修改后的清洁生产促进法对遏制过度包装作出新的规定，企业对产品的包装应当合理，包装的材质、结构和成本应当与内装产品的质量、规格和成本相适应，减少包装性废物的产生，不得进行过度包装
- 2012年03月01日民生问题，广大百姓关切，代表委员关注，党和政府关心。近年来政府工作报告透出的民生理念，从侧面反映出对保障和改善民生认识和实践的不断深化
- 2012年03月01日截至2月28日，工、农、中、建四大行新增人民币贷款约1800亿元。根据以往规律推算，整个银行体系的新增人民币贷款数量约为4000亿元。由于每个月的最后一日通常会出现贷款集中发放，预计2月份的新增贷款量约在5000亿元左右
- 2012年03月01日经沈阳市产品质量检验院检验，从蹇明志等人生产销售的长绿豆芽、短绿豆芽、黄豆芽中检出大量尿素成分，从浸泡液、豆芽激素、豆芽生长剂中也检出尿素等有毒有害成分。2011年4月17日至19日，蹇明志等陆续被抓获
- 2012年03月01日在十大调查话题中，房地产调控以占总投票数14.92%的比例成为关注度第一的话题。
- 2012年03月01日除股权交易外，两家汽车公司还将有选择性地分享零部件和模块生产平台，以降低成本，提高效率，研发新技术和减少排放。双方先期在中小型轿车、多用途车和跨界车领域合作，之后将创建一个共同平台，生产低排放机动车
- 2012年03月01日美联储主席伯南克说，美国经济正在持续复苏，未来几个季度的增速有望超过去年下半年。美联储当天发布褐皮书说，今年1月至2月初，美国各地区经济继续以缓慢到温和的步调增长
- 2012年03月01日伯南克当天在国会就半年期的货币政策报告作证时说，美国经济去年上半年仅微弱增长，去年下半年增速约为2.3%。从2012年收集到的有限信息来看，未来几个季度，美国经济增速可能接近或者高于去年下半年水平
- 2012年03月01日巴罗佐说，欧元区财长本月21日批准的总额为1300亿欧元的第二轮希腊救助计划的目标不只是财政紧缩和整固，该计划还十分强调结构性改革、增强经济竞争力以及促进经济增长
- 2012年03月01日具体涉案产品是在文身和永久性化妆中用来降低健康风险的一次性针筒等。这项调查涉及浙江义乌一家文身器材公司、广州一家美容美发用品商行和加拿大一家公司。
- 2012年03月01日房利美当天发布的财报显示，2011年第四季度，该公司净亏损额缩减至24亿美元，少于上一季度的51亿美元。同时，当季房利美还向美国财政部支付了26亿美元股息
- 2012年03月01日肯尼亚中央银行公布的数据显示，肯尼亚手机支付行业发展迅猛，2011年交易额再创1.17万亿肯先令（约合140亿美元）新高，同比猛增60%。各大手机运营商均加大推广力度，并计划打破运营网络限制，实现跨网无缝交易
- 2012年03月01日公司2011 年底存货金额约为25亿元，仍处于较高水平，其中2011 年春夏季及以前的过季产品约有15亿元
- 2012年03月01日碧桂园公布，以先旧后新方式，按每股3.23元(较前收市价3.51元折让约7.98%)配售6.77亿股，新股相当于经发行股本的3.90%。
- 2012年03月01日3月1日人民币对美元汇率中间价报6.3016，较前一交易日小幅回落。前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.2919。
- 2012年03月01日麦当劳(中国)计划在2012年投资总额比2011年增长50%，到2013年关键城市80%的餐厅将完成形象改造
- 2012年03月01日由于1月份人民币贬值0.17%，今年前两个月人民币对美元中间价的升幅仅为0.14%。
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