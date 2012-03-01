不同寻常的年份 不同寻常的两会 2012年03月01日 民生问题，广大百姓关切，代表委员关注，党和政府关心。近年来政府工作报告透出的民生理念，从侧面反映出对保障和改善民生认识和实践的不断深化

通用与标致雪铁龙宣布结成全球战略同盟 2012年03月01日 除股权交易外，两家汽车公司还将有选择性地分享零部件和模块生产平台，以降低成本，提高效率，研发新技术和减少排放。双方先期在中小型轿车、多用途车和跨界车领域合作，之后将创建一个共同平台，生产低排放机动车

国际财经早报 2012年03月01日 美联储主席伯南克说，美国经济正在持续复苏，未来几个季度的增速有望超过去年下半年。美联储当天发布褐皮书说，今年1月至2月初，美国各地区经济继续以缓慢到温和的步调增长

美联储主席说美国经济未来几个季度增速有望超去年 2012年03月01日 伯南克当天在国会就半年期的货币政策报告作证时说，美国经济去年上半年仅微弱增长，去年下半年增速约为2.3%。从2012年收集到的有限信息来看，未来几个季度，美国经济增速可能接近或者高于去年下半年水平

巴罗佐说欧盟将尽全力帮助希腊重回经济增长 2012年03月01日 巴罗佐说，欧元区财长本月21日批准的总额为1300亿欧元的第二轮希腊救助计划的目标不只是财政紧缩和整固，该计划还十分强调结构性改革、增强经济竞争力以及促进经济增长